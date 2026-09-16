Вы уверены, что помните математику? Давайте проверим!

математический челлендж: 14 + 14 : 14 × (14 + 14)

Задача, которая делит людей на два лагеря

Вчера в социальных сетях разгорелась настоящая война. Простое на первый взгляд математическое выражение собрало тысячи комментариев и разделило людей на тех, кто уверен в своём ответе, и тех, кто сомневается.

Вот оно:

14 + 14 : 14 × (14 + 14) = ?

Почему большинство ошибается?

Когда люди видят это выражение, их мозг автоматически начинает решать его слева направо, игнорируя правила порядка действий. Именно поэтому в комментариях чаще всего встречаются ответы:

15 (если решить всё последовательно)

(если решить всё последовательно) 28 (если сначала сложить скобки, но запутаться дальше)

(если сначала сложить скобки, но запутаться дальше) 56 (если умножить до деления)

Но все эти ответы — НЕВЕРНЫ!

Правильное решение

Всё просто, если вспомнить школьные правила порядка выполнения операций:

Сначала скобки: (14 + 14) = 28 Затем деление и умножение слева направо:

14 : 14 = 1

1 × 28 = 28

И наконец сложение:

14 + 28 = 42

Правильный ответ: 42

Почему это важно?

Эта задача — не просто проверка знаний. Это тест на внимательность и умение не поддаваться первому импульсу. В жизни мы часто принимаем решения поспешно, опираясь на интуицию, а не на логику. Этот математический пример напоминает: остановись, подумай, проверь правила.

Проверь себя и друзей!

Сколько у тебя получилось? Напиши в комментариях свой ответ, пока не прочитал решение!

А теперь самый главный вопрос:

Решил правильно с первого раза? Ты в элите!

Ошибся? Не переживай — ты в хорошей компании!

Отправь этот пост друзьям и посмотри, кто из них настоящий математический гений!