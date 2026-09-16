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17.09.2026 03:03
чтение: 1 мин
Образование

Математический челлендж: 14 + 14 : 14 × (14 + 14) = ?

Вы уверены, что помните математику? Давайте проверим!
математический челлендж: 14 + 14 : 14 × (14 + 14)
математический челлендж: 14 + 14 : 14 × (14 + 14)

Задача, которая делит людей на два лагеря

Вчера в социальных сетях разгорелась настоящая война. Простое на первый взгляд математическое выражение собрало тысячи комментариев и разделило людей на тех, кто уверен в своём ответе, и тех, кто сомневается.

Вот оно:

14 + 14 : 14 × (14 + 14) = ?

Почему большинство ошибается?

Когда люди видят это выражение, их мозг автоматически начинает решать его слева направо, игнорируя правила порядка действий. Именно поэтому в комментариях чаще всего встречаются ответы:

  • 15 (если решить всё последовательно)
  • 28 (если сначала сложить скобки, но запутаться дальше)
  • 56 (если умножить до деления)

Но все эти ответы — НЕВЕРНЫ!

Правильное решение

Всё просто, если вспомнить школьные правила порядка выполнения операций:

  1. Сначала скобки: (14 + 14) = 28
  2. Затем деление и умножение слева направо:
  • 14 : 14 = 1
  • 1 × 28 = 28
  1. И наконец сложение:
  • 14 + 28 = 42

Правильный ответ: 42

Почему это важно?

Эта задача — не просто проверка знаний. Это тест на внимательность и умение не поддаваться первому импульсу. В жизни мы часто принимаем решения поспешно, опираясь на интуицию, а не на логику. Этот математический пример напоминает: остановись, подумай, проверь правила.

Проверь себя и друзей!

Сколько у тебя получилось? Напиши в комментариях свой ответ, пока не прочитал решение!

А теперь самый главный вопрос:

  • Решил правильно с первого раза? Ты в элите!
  • Ошибся? Не переживай — ты в хорошей компании!

Отправь этот пост друзьям и посмотри, кто из них настоящий математический гений!

Математический челлендж: 15 + 15 : 15 × (15 + 15) = ?

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Источник: Галина Смарина
Фото: Сахалайф

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