Театр оперы и балета выходит из ремонта и готовится ко встрече со зрителем

В Театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона ещё идет ремонт, но огромный зрительный зал уже отмыт начисто силами работников производственного цеха: 15 сентября здесь впервые после летнего отдыха собрался весь большой и дружный творческий коллектив. Директор театра Владислав Левочкин и художественный руководитель Павел Васьковский рассказали о том, что уже сделано, что еще предстоит и какие грандиозные события ждут зрителей.

С особым удовольствием и искренними аплодисментами коллеги чествовали руководителя литературно-драматической части Евгению Матвееву (Томскую), удостоенную 19 августа Указом Главы республики высокого звания «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)», а директор театра вручил ей Благодарность и букет цветов.

Отдельные аплодисменты достались известным деятелям искусства, ставшими доверенными лицами Главы республики.

О том, что ждет зрителей в новом 56 театральный сезоне, вкратце рассказал художественнвй руководитель театра Павел Васьковский.

Сезон откроется 1 октября премьерой оперы Гранта Григоряна «Лоокут и Ньургусун», первый показ которой красиво и под зрительское «браво» закрыл сезон минувший. Это второй по значимости спектакль Театра оперы и балета Якутии, который наряду с оперой «Ньургун Боотур» стал еще одной его визитной карточкой, своеобразной энциклопедией культуры народа саха, его быта, традиций, обычаев. В этот раз показ посвящен 120-летию выдающегося писателя Дмитрия Кононовича Сивцева-Суоруна Омоллоона, чье имя носит театр, создавшего вместе с Кюннюк Урастыровым либретто спектакля.

В этом сезоне театр поставит премьеру оперы Джузеппе Верди «Аида», и это уже само по себе выдающееся событие. «Аида» — это вершина оперного искусства, грандиозное полотно, сочетающее в себе и масштабный исторический фон, и мощную музыку, и психологически сложных персонажей и при этом необходимость цельного и нескучного сценического воплощения. И якутский театр готов это сделать! А опера непростая, монументальная, она требует значительных ресурсов и слаженной работы многих цехов: нужны масштабные декорации, большой хор, большой оркестр, чего требуют сложные массовые сцены.

Приоткрывая завесу, можно сказать, что в постановке задействована одна из ярчайших оперных див Якутии, которая в минувшем году представляла якутскую оперу за пределами республики — Прасковья Герасимова.

Стоит отметить, что театр стал победителем всероссийского конкурса Министерства культуры РФ и получил грант на эту постановку. К опере коллектив уже обращался — в 2014 году зрители увидели концертное исполнение, но полноценная сценическая версия «Аиды» будет осуществлена впервые.

«Мы посвящаем спектакль знаменательной дате — 100-летнему юбилею легендарной Галине Вишневской, а в планах — сотрудничество с Центром оперного пения её имени», — рассказал Владислав Левочкин.

Спектакли пройдут с 19 ноября по 5 декабря на итальянском языке с титрами на русском, а ещё для незрячих и слабовидящих зрителей будет организовано тифлокомментирование.

«Мы движемся к большим оперным фестивалям: фестивалю Джузеппе Верди и фестивалю Джакомо Пуччини. У нас есть «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди, к ним прибавится также «Аида». Что касается Пуччини, то с неизменным успехом у нас идут «Мадам Баттерфляй» и «Богема». На мой взгляд, нашему театру очень подходит опера «Турандот», и я думаю, что в ближайшее время мы его тоже запланируем», — сказал Павел Андреевич.

В перспективе — большой классический балет «Анна Каренина» — хореографическая интерпретация одноимённого романа Льва Толстого.

Что касается балетов Чайковского, то аншлаги в театре собирают «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», а в планах — новая постановка его классического балета «Спящая красавица».

Уже ждут гастрольный тур ГТОиБ в Нерюнгри — там больше всего хотят видеть якутский балет. К этому времени оркестр запишет музыку к спектаклю «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова просто потому, что в Нерюнгри нет площадки с оркестровой ямой.

С ответным визитом с нетерпением ждут в Бурятии исполнителей оперы «Риголетто»: там уже вовсю идет реклама спектакля. «Я уверен, что это будет ярко, событийно», — не сомневается Павел Васьковский.

В этом сезоне отмечается юбилей большого хора театра: запланирован праздничный концерт, программа которого формируется.

К 150-летию Алексея Кулаковского ведётся работа по опере «Сон шамана», но пока она на стадии переговоров.

Также зрители ждут ярких фестивальных дней от «Арии Севера» и «Стерха» в обновлённом театре.

«Хочется отметить, что театр впервые с момента своего открытия ремонтируется, — заключил Владислав Левочкин. — Пока ещё холодно, приходится потеплее одеваться. Надеемся, что скоро у нас будет тепло.

А 22 сентября мы уже готовы принять первых зрителей на показ документального фильма «Театр Боотура» режиссёра Милы Кудряшовой. Это удивительный фильм, который открывает новую страницу в истории современного театра, и для зрителей — прекрасная возможность немного приоткрыть завесу наших побед. Кто не видел, приходите!»

Читайте так же «Золотая осень» Нюрбинских писателей – из дневника библиотекаря