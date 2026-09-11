12.09.2026 00:38
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Сегодня день рождения фокусника
Сегодня день рождения фокусника
Сегодня, 12 сентября исполнилось 43 года Алексею ГОЛЬДЕРОВУ, фокуснику, иллюзионисту.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
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