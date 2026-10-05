Умерла Марина Алексеева, директор турфирмы «Сахатур»

Ушла из жизни директор турфирмы «Сахатур» Марина Алексеева, сообщает сегодня SakhaTime. В последние годы она тяжело болела, уточняет издание.

Марина Револьевна долгое время была женой Кирилла Алексеева, одного из создателей газеты «Наше время», генерального директора холдинга «Сахамедиа», который внезапно умер 10 лет назад.

Вообще-то у Кирилла дело шло к свадьбе с другой девушкой, он уже познакомился с ее родителями. И тут случилась поездка на Ленские столбы. Белая ночь, дискотека, он и она встретились глазами… Кирилл потом вспоминал, что его как будто ударило током. Такая Марина была яркая, огневая, роковая.

Марина и Кирилл поженились. Отношения между ними были страстные. Хватало и проблем в паре.

Тем не менее, они были одной из самых ярких пар своего времени в Якутии. Их присутствие украшало любое светское мероприятие. Они много путешествовали. За время их союза «Сахатур» вышел на лидирующие позиции на туристическом рынке республики.

Расстались они после многих счастливых лет, недоразумений и проблем… Но остались дети, их скрещенная кровь продолжает жить в потомках.

Марина много сделала для развития выездного туризма, многие якутяне открыли для себя дальние страны с ее помощью. У нее было доброе сердце, бизнесвумен оказывала благотворительную помощь незнакомым людям, но никогда не рассказывала об этом публично, хотя муж работал в СМИ, и все возможности были.

Спи спокойно, Марина Алексеева! Оставшиеся будут помнить яркий свет твоей неординарной личности.