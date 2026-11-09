С глубокой скорбью коллектив кинотеатра «Центральный» сообщает о безвременной кончине Евгения Джуровича, брата нашего руководителя Данилова Александра Джуровича.

Евгений Джурович был человеком редкой душевной теплоты и внутренней силы. Он всегда оставался опорой для близких, умел поддержать словом и делом, искренне радовался чужим успехам и никогда не оставался в стороне, когда нужна была помощь.

Для нашего директора Александра Джуровича брат был не просто родным человеком, а самым верным другом и надёжной опорой на протяжении всей жизни. Эта утрата — огромная боль для семьи и для всех, кто знал Евгения Джуровича.

Светлая память о Евгении навсегда сохранится в наших сердцах.