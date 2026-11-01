Ушел из жизни тренер чемпионов

С прискорбием сообщаем, что 1 ноября 2026 года ушел из жизни наш друг и коллега , Заслуженный тренер РФ, РС (Я), мастер спорта РФ по стрельбе из лука Андрей Андреевич Иксман.

Андрей Андреевич был главным тренером спортивной сборной команды РС (Я) по стрельбе из лука до 2022 года, являлся старшим тренером спортивной сборной команды РЦСПСК.

Светлая память об Андрее Андреевиче навсегда сохранится в сердцах его воспитанников, коллег и всех, кто знал его как замечательного человека и профессионала своего дела.