Кто рано встаёт в воскресенье, тому мешают соседи с дрелью.

гороскоп на воскресенье 22 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 22 ноября 2026: 13, 14 лунный день. Растущая Луна. После 10:00 по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива), а также принятия важных решений. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам особенно хочется строить планы путешествий и делать что-нибудь, что поможет расширить ваши горизонты. Возможно, вас заинтересует дополнительное образование или новые возможности в сфере медицины, юриспруденции и издательского дела.

Сосредоточьтесь на этих стремлениях и не поддавайтесь искушению придираться к мелочам, особенно когда речь идет о финансовых вопросах.

Не позволяйте незначительным денежным разногласиям отвлекать вас от больших планов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и вступает в напряженные аспекты с Плутоном и Меркурием.

Из-за этого вы можете слишком сильно беспокоиться о пустяках и даже чрезмерно эмоционально реагировать на происходящее, особенно при общении с начальством и другими влиятельными людьми.

Не позволяйте мелочам испортить настроение.

Лучше займитесь улучшением домашней обстановки. Кроме того, не исключено, что на работе начнут зарождаться романтические отношения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня приятный день для отдыха, знакомства с искусством, посещения спортивных мероприятий и веселых занятий с детьми.

Тем не менее вы можете весьма решительно высказывать свое мнение, особенно по вопросам работы, здоровья или даже ухода за домашним питомцем.

Постарайтесь не превращать обычные разговоры в серьезные споры.

Чем легче вы будете относиться к происходящему, тем приятнее пройдет день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас вдохновляет желание усердно работать и добиться ощутимых результатов. И это прекрасное чувство!

Тем не менее разговоры с друзьями, участниками различных групп и, возможно, даже с детьми могут выявить расхождения во взглядах.

Если вы начнете воспринимать все слишком серьезно, то сами создадите почву для противостояния.

Не позволяйте чужому мнению лишать вас энтузиазма.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы полны энергии и настроены веселиться!

Тем не менее возможны разногласия с родителями, начальством, преподавателями, влиятельными людьми или представителями полиции.

Причина может заключаться в том, что вы не согласны с их мнением или решите бросить вызов авторитетам.

Особенно вероятны подобные ситуации дома.

Упс!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня избегайте мелочных ссор с людьми из повседневного окружения, братьями, сестрами и родственниками, поскольку такие разногласия вполне возможны.

Проявляйте терпение по отношению к окружающим — так вы сами будете чувствовать себя гораздо счастливее.

(Когда вы злитесь на кого-нибудь, первым человеком, который ощущает ваш гнев, оказываетесь вы сами.)

Стоит ли тратить на это прекрасный день?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы любите красивую обстановку и спокойную атмосферу, поскольку гармония имеет для вас огромное значение.

Помня об этом, сегодня старайтесь избегать мелочных споров о совместных расходах, общих платежах и о том, кто кому сколько должен.

Подобные разговоры могут быстро испортить настроение.

Лучше, если обстоятельства позволяют, отправляйтесь за покупками и присмотрите что-нибудь для своего гардероба.

(Ведь вы любите хорошо выглядеть!)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в ваших интересах проявлять уступчивость ради сохранения хороших отношений.

Возможно, вам даже придется пойти навстречу близкому человеку больше, чем обычно, чтобы избежать конфликта.

Дело в том, что сегодня могут неожиданно возникать совершенно бессмысленные споры, которых легко избежать.

Вместо того чтобы тратить силы на выяснение отношений, сосредоточьтесь на собственных целях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сейчас вы находитесь в сильной позиции, поскольку Солнце проходит через ваш знак.

Однако именно сегодня могут возникнуть споры, связанные с работой, здоровьем или даже домашним питомцем.

Не позволяйте втянуть себя в подобные разногласия.

Не поддавайтесь на провокации!

Лучше сосредоточьтесь на путешествиях, новых впечатлениях и возможностях расширить свои горизонты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня сделайте все возможное, чтобы сохранить мир в романтических отношениях и общении с детьми.

У окружающих могут быть твердые убеждения относительно того, как следует тратить деньги, в том числе ваши собственные.

Но правда заключается в том, что все люди распоряжаются деньгами по-разному.

Это очень личный вопрос.

(А вы, как известно, терпеть не можете расточительность.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшний день может быть веселым, беззаботным и наполненным приятным общением.

Но он также способен превратиться в череду споров и разногласий, если вы сами выберете такое направление.

(Особенно напряженными могут оказаться разговоры с членами семьи и влиятельными людьми.)

Вместо этого попробуйте сделать что-нибудь необычное.

Побудьте туристом в собственном городе! Посетите место, где давно хотели побывать, и посмотрите на привычное окружение свежим взглядом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сейчас вы производите на окружающих прекрасное впечатление благодаря символическому «волшебному освещению», которое словно направляют на вас небеса.

Будьте благодарны за это преимущество!

Не реагируйте, если кто-нибудь попытается затеять бессмысленный спор по пустяковому поводу.

Не позволяйте чужой раздражительности испортить ваш день и разрушить тот замечательный образ, который сложился о вас у окружающих.

(Ведь гнев никого не украшает.)

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечает певец Виктор Салтыков (1957) и певица Ирина Отиева (1958).

Вы умны, энергичны и обладаете сильной волей. Вы страстно стремитесь воплощать в жизнь идеалы и делать окружающий мир лучше.

В предстоящем году найдите время для обновления своих духовных или религиозных убеждений.

Изучайте философские учения, которые помогут вам лучше понять себя и приблизиться к осознанию истинного смысла собственной жизни.

Учитесь сами и делитесь знаниями с другими.

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