Ежедневный гороскоп на воскресенье 22 ноября 2026 года
Предупреждение о Луне
Гороскоп на 22 ноября 2026: 13, 14 лунный день. Растущая Луна. После 10:00 по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива), а также принятия важных решений. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня вам особенно хочется строить планы путешествий и делать что-нибудь, что поможет расширить ваши горизонты. Возможно, вас заинтересует дополнительное образование или новые возможности в сфере медицины, юриспруденции и издательского дела.
Сосредоточьтесь на этих стремлениях и не поддавайтесь искушению придираться к мелочам, особенно когда речь идет о финансовых вопросах.
Не позволяйте незначительным денежным разногласиям отвлекать вас от больших планов.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня Луна находится в вашем знаке и вступает в напряженные аспекты с Плутоном и Меркурием.
Из-за этого вы можете слишком сильно беспокоиться о пустяках и даже чрезмерно эмоционально реагировать на происходящее, особенно при общении с начальством и другими влиятельными людьми.
Не позволяйте мелочам испортить настроение.
Лучше займитесь улучшением домашней обстановки. Кроме того, не исключено, что на работе начнут зарождаться романтические отношения.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня приятный день для отдыха, знакомства с искусством, посещения спортивных мероприятий и веселых занятий с детьми.
Тем не менее вы можете весьма решительно высказывать свое мнение, особенно по вопросам работы, здоровья или даже ухода за домашним питомцем.
Постарайтесь не превращать обычные разговоры в серьезные споры.
Чем легче вы будете относиться к происходящему, тем приятнее пройдет день.
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня вас вдохновляет желание усердно работать и добиться ощутимых результатов. И это прекрасное чувство!
Тем не менее разговоры с друзьями, участниками различных групп и, возможно, даже с детьми могут выявить расхождения во взглядах.
Если вы начнете воспринимать все слишком серьезно, то сами создадите почву для противостояния.
Не позволяйте чужому мнению лишать вас энтузиазма.
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня вы полны энергии и настроены веселиться!
Тем не менее возможны разногласия с родителями, начальством, преподавателями, влиятельными людьми или представителями полиции.
Причина может заключаться в том, что вы не согласны с их мнением или решите бросить вызов авторитетам.
Особенно вероятны подобные ситуации дома.
Упс!
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня избегайте мелочных ссор с людьми из повседневного окружения, братьями, сестрами и родственниками, поскольку такие разногласия вполне возможны.
Проявляйте терпение по отношению к окружающим — так вы сами будете чувствовать себя гораздо счастливее.
(Когда вы злитесь на кого-нибудь, первым человеком, который ощущает ваш гнев, оказываетесь вы сами.)
Стоит ли тратить на это прекрасный день?
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вы любите красивую обстановку и спокойную атмосферу, поскольку гармония имеет для вас огромное значение.
Помня об этом, сегодня старайтесь избегать мелочных споров о совместных расходах, общих платежах и о том, кто кому сколько должен.
Подобные разговоры могут быстро испортить настроение.
Лучше, если обстоятельства позволяют, отправляйтесь за покупками и присмотрите что-нибудь для своего гардероба.
(Ведь вы любите хорошо выглядеть!)
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня в ваших интересах проявлять уступчивость ради сохранения хороших отношений.
Возможно, вам даже придется пойти навстречу близкому человеку больше, чем обычно, чтобы избежать конфликта.
Дело в том, что сегодня могут неожиданно возникать совершенно бессмысленные споры, которых легко избежать.
Вместо того чтобы тратить силы на выяснение отношений, сосредоточьтесь на собственных целях.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сейчас вы находитесь в сильной позиции, поскольку Солнце проходит через ваш знак.
Однако именно сегодня могут возникнуть споры, связанные с работой, здоровьем или даже домашним питомцем.
Не позволяйте втянуть себя в подобные разногласия.
Не поддавайтесь на провокации!
Лучше сосредоточьтесь на путешествиях, новых впечатлениях и возможностях расширить свои горизонты.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня сделайте все возможное, чтобы сохранить мир в романтических отношениях и общении с детьми.
У окружающих могут быть твердые убеждения относительно того, как следует тратить деньги, в том числе ваши собственные.
Но правда заключается в том, что все люди распоряжаются деньгами по-разному.
Это очень личный вопрос.
(А вы, как известно, терпеть не можете расточительность.)
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодняшний день может быть веселым, беззаботным и наполненным приятным общением.
Но он также способен превратиться в череду споров и разногласий, если вы сами выберете такое направление.
(Особенно напряженными могут оказаться разговоры с членами семьи и влиятельными людьми.)
Вместо этого попробуйте сделать что-нибудь необычное.
Побудьте туристом в собственном городе! Посетите место, где давно хотели побывать, и посмотрите на привычное окружение свежим взглядом.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сейчас вы производите на окружающих прекрасное впечатление благодаря символическому «волшебному освещению», которое словно направляют на вас небеса.
Будьте благодарны за это преимущество!
Не реагируйте, если кто-нибудь попытается затеять бессмысленный спор по пустяковому поводу.
Не позволяйте чужой раздражительности испортить ваш день и разрушить тот замечательный образ, который сложился о вас у окружающих.
(Ведь гнев никого не украшает.)
Если у вас сегодня день рождения
Сегодня день рождения отмечает певец Виктор Салтыков (1957) и певица Ирина Отиева (1958).
Вы умны, энергичны и обладаете сильной волей. Вы страстно стремитесь воплощать в жизнь идеалы и делать окружающий мир лучше.
В предстоящем году найдите время для обновления своих духовных или религиозных убеждений.
Изучайте философские учения, которые помогут вам лучше понять себя и приблизиться к осознанию истинного смысла собственной жизни.
Учитесь сами и делитесь знаниями с другими.
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