Один вариант из четырёх — верный. Где стоит верное ударение? Проверьте себя!

Упражнение по русскому языку от SakhaLife: определите, где стоит верное ударение

Грамотная речь говорит о человеке больше, чем кажется. Правильное произношение помогает произвести хорошее впечатление на собеседников и коллег, уверенно выступать публично и вызывать доверие. Ошибки в ударениях, наоборот, быстро бросаются в глаза, даже если в остальном человек говорит складно. Поэтому время от времени полезно проверять себя и освежать в памяти нормы русского литературного языка.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова предлагает читателям проверить свою грамотность на прочность. Она подготовила новое упражнение по русскому языку, в котором встречаются слова, регулярно вызывающие споры.

Условие задания

Перед вами четыре фразы. В каждой из них ударение уже поставлено, но не все варианты правильные:

закупОрил флакон нет бухгалтерОв следы от ногтЯ укрепИт отношения

Ваша задача: определить, где стоит верное ударение, а в каких словах допущена ошибка.

Подумайте самостоятельно

Не торопитесь листать вниз. Произнесите каждую фразу вслух, прислушайтесь к себе и решите, какой вариант звучит правильно. Запишите ответы на листке или запомните их, а затем сверьтесь с разбором.

Ответы и разбор

Узнали, где стоит верное ударение? Проверяем результаты.

Спойлер: верным оказался только один вариант.

1. закупОрил флакон — неверно.

Правильно: закУпорил. Глагол «заку́порить» относится к группе слов, где ударение в прошедшем времени сохраняется на приставке-корне: закУпорить — закУпорил, закУпорила, закУпорили. Ошибка «закупОрил» встречается настолько часто, что лингвисты уже фиксируют её как разговорный вариант, но норме она по-прежнему не соответствует.

2. нет бухгалтерОв — неверно.

Правильно: нет бухгАлтеров. В родительном падеже множественного числа ударение остаётся там же, где и в исходном слове: бухгАлтер — бухгАлтеры — бухгАлтеров. Это касается и других слов на «-ер»: инспЕкторов, диспЕтчеров, тОкарей.

3. следы от ногтЯ — неверно.

Правильно: следы от нОгтя. В косвенных падежах слова «ноготь» ударение остаётся на первом слоге: нОготь — нОгтя — нОгтю — о нОгте. Кстати, это правило распространяется и на слово «локоть»: локтя, но никак не «локтЯ».

4. укрепИт отношения — верно!

Правильно: укрепИт. Глаголы на «-ить» с корнем «креп-» сохраняют ударение на окончании во всех формах: укрепИть — укрепИт, укрепИла, укрепИм, укрепЯт. Это единственный корректный вариант из четырёх.

Итог: верное ударение стоит только в четвёртой фразе — укрепИт отношения. А если вы нашли сразу все три ошибки и верный вариант — поздравляем, ваша устная речь явно в отличной форме.

Итоги теста:

4 из 4: у вас отличная грамотность, поздравляем!

у вас отличная грамотность, поздравляем! 2–3 правильных ответа: хороший результат, но стоит повторить сложные слова.

хороший результат, но стоит повторить сложные слова. 0–1 правильный ответ: не огорчайтесь. Ударения в русском языке разнообразны и подвижны, поэтому ошибаются многие.

Интересный факт про русское слово

Слово «кофе» в русском языке долгое время считалось исключительно существительным мужского рода: «крепкий кофе», «горячий кофе». Но в начале 2010-х в словарях нормой в разговорной речи признали и средний род: «мое кофе», «вкусное кофе». Лингвисты объясняют это тем, что большинство несклоняемых заимствованных слов в русском языке относятся к среднему роду («метро», «пальто», «кино»), и язык постепенно «подтягивает» к этой модели и «кофе». Однако в строгой литературной речи по-прежнему правильно говорить «черный кофе».

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