Об энергетических аспектах развития регионов: взгляд науки

7 октября 2026 года в Казани состоялось очередное заседание Совета по региональной политике под председательством вице-президента РАН академика В.Я. Панченко. Был обсуждён широкий круг вопросов: от развития российской науки, в частности, региональных отделений РАН и превращения региональной науки в инструмент долгосрочного развития субъектов Российской Федерации, до поддержки государственного языка и изучения культуры народов Степной Евразии.

Ключевые тезисы вице-президента РАН:

— Лидерство Татарстана. Республика занимает первое место в России по инновационной деятельности и качеству этой деятельности (по данным Российского регионального инновационного индекса).

— Международное сотрудничество. В вопросах создания международных издательств и научного книгообмена приоритет отдается работе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Поддержка инфраструктуры. Призыв к участию в программах РАН по оцифровке научных библиотек и анонс подготовки к 300-летию издательства «Наука» в 2027 году.

— Стратегическая задача. Совет по региональной политике в полной мере отвечает задачам по интеграции научных организаций субъектов РФ и дружественных стран в одну из сильнейших научных структур мира.

— Знаковые события. Проведение в Альметьевске церемонии премии «Глобальная энергия» подчеркивает важную роль Татарстана в структуре российской науки. В данном контексте Вице-президент РАН Владислав Панченко отметил параметры угледобычи в стране с учётом новых западных регионов страны.

Отметим, Якутия занимает в общей добыче страны значительную долю – до четверти. В своём выступлении президент Академии наук Республики Саха (Якутия) Леонид Владимиров, продолжая развивать тему, заметил актуальный и стратегически важный аспект. Уголь – стратегический фундамент безопасности России. Президент страны ставит задачу глубокой переработки и создания новых технологий. В Академии наук Якутии отвечая на вызов, предлагают идею обогащенных угольных брикетов, которые станут универсальным ресурсом для пространственного развития.

В Якутии это позволит создать локальные ТЭЦ, обеспечить теплом закрытые агрокомплексы и экспортировать излишки энергии в кольцевые сети. Продуктом экспорта станут и сами брикеты, что оптимизирует загрузку железных дорог Северо-Востока страны.

Четыре национальные академии – Татарстана, Башкортостана, Чечни и Якутии – уже обмениваются технологиями под эгидой Российского научного фонда. Уголь становится ядром новой модели, где производство неразрывно связано с культурой и технологиями ради процветания страны.

К слову, на Российской энергетической неделе комиссия Госсовета под председательством Айсена Николаева определила стратегический разворот для угольной отрасли (см.: max.ru/aisen_nikolaev). Речь идет не о продлении жизни старым блокам, а о смене технологического уклада: переходе на суперсверхкритические параметры пара, что повысит КПД до 48% и снизит расход угля на 30%.

Генеральной схемой до 2042 года предусмотрен ввод 12 ГВт новых угольных мощностей. По поручению Президента Владимира Путина, поддержавшего инициативу, правительство готовит системные меры. Технологии и производственные мощности в России уже есть, главный вызов – экономика. Без понятных механизмов возврата инвестиций и льготного финансирования пилотные проекты рискуют остаться на бумаге.

В Якутии добыча угля за 8 месяцев 2026 года выросла на 6%. Регион делает ставку на автоматизацию котельных и снижение логистических издержек, что напрямую повысит конкурентоспособность промышленности.

Уголь может стать важным компонентом фундамента для комплексного социально-экономического развития северных регионов государства. Научное сообщество совместно с бизнесом и властью работает над созданием новой модели, где материальное производство неразрывно связано с культурой, духовностью и современными технологиями. Российская академия наук выполняет здесь флагманскую роль, объединяя усилия учёных, предпринимателей и государственных структур ради процветания страны.

Президент Академии наук Республики Саха (Якутия) также рассказал о роли Якутии в современной научной повестке и сотрудничестве различных регионов России друг с другом: «Регион <Якутия> не должен быть только заказчиком науки или только исполнителем научных исследований, а должен становиться полноценным партнёром формирования научной повестки. <…> Нужно переходить от принципа „каждый регион создаёт собственную научную инфраструктуру“ к принципу сетевого использования уникальной научной инфраструктуры. Если в одном регионе существуют уникальная лаборатория, научный полигон или дорогостоящая установка, они должны максимально использоваться научными коллективами других регионов».

На заседании Совета по региональной политике РАН также выступили академики РАН Николай Казанский, Николай Крадин и Валерий Черешнев, член-корреспондент РАН Алексей Калачёв и академик АН РТ Рифкат Минниханов.

Накануне делегация представителей Совета по региональной политике РАН посетила Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук», где состоялась их встреча с ведущими учёными ФИЦ КазНЦ РАН – членами РАН и руководителями научных подразделений – и представителями Академии наук Республики Татарстан.

Предлагаем видеодайджест события в Татарстане:

Справка:

Совет по региональной политике Российской академии наук (РАН) – это ключевой научно-консультативный орган, созданный при президиуме РАН 9 февраля 2022 года (первое расширенное заседание прошло 14 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге).

Совет функционирует под руководством вице-президента РАН (академик Владислав Панченко). В состав бюро входят председатель, его заместители, ученый секретарь и председатели региональных отделений РАН. В расширенный состав входят президенты национальных академий наук в субъектах РФ, руководители представительств РАН и представители, делегированные от регионов. Кандидатуры представителей от субъектов РФ представляются президентом РАН на основании обращений региональных органов власти.

Деятельность Совета направлена на реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ, сохранение единства научного пространства и развитие потенциала субъектов РФ. Ключевые направления работы включают:

Экспертиза и аналитика: Участие в экспертизе эффективного расходования бюджетных средств, формировании национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ и подготовке государственных программ технологического развития регионов.

Интеграция науки и бизнеса: Усиление связей науки, образования и бизнеса через развитие университетских научно-производственных комплексов (УНПК) для решения задач продовольственной безопасности, микроэлектроники и медицины.

Пространственное развитие: Совет активно участвует в дискуссиях о полимасштабном управлении (от федерального уровня до местного самоуправления), что было детально обсуждено на экспертной дискуссии в рамках XXIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (октябрь 2024 года).

Международное сотрудничество: Развитие международных научных связей в регионах, в том числе в условиях санкционных ограничений.

За время работы Совет перешел от теоретических обсуждений к практическим выездным мероприятиям:

— Февраль 2022 (Санкт-Петербург): Рассмотрение наработок по созданию индекса научной активности регионов.

— Апрель 2022 (Уфа): Обсуждение проблем евразийской экономической интеграции и взаимодействия науки с промышленными предприятиями.

— 2024–2025 (Чеченская Республика): Выездное заседание бюро Совета в Грозном под председательством президента РАН Геннадия Красникова. Основной темой стала интеграция научных организаций субъектов РФ в единую структуру и решение географически обусловленных задач региона.

— Якутия: Заседание Совета совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) для обсуждения новых стратегических ориентиров развития России в Арктике.

— Информационная работа: Совет ежегодно представляет отчеты о деятельности (не позднее 1 марта) в Научно-организационное управление РАН и имеет собственную информационную страницу на портале РАН.

Совет рассматривается как инструмент восстановления прямого влияния РАН на региональную научную политику, утраченного после реформы 2013 года. Работа Совета призвана не допустить деинтеллектуализации удаленных регионов и национальных республик, способствуя сохранению их культурного и образовательного уровня.

В академической среде отмечается ряд системных вызовов, которые Совет помогает адресовать:

— Диспропорции расселения: 94% населения России проживает на 20% территории, что требует особых подходов к развитию периферии.

— Отсутствие иерархии: Критика Единого перечня опорных населенных пунктов (ОНП) из-за отсутствия четкой иерархии и локальных центров услуг.

— Депопуляция: В 90% муниципалитетов наблюдается убыль населения, что требует создания межмуниципальных инвестиционных проектов.

— Разрыв между стратегиями: Отсутствие синхронизации между Стратегией пространственного развития и Стратегией социально-экономического развития РФ.

Решения Совета носят рекомендательный характер, однако они ложатся в основу постановлений президиума РАН и предложений для Правительства РФ.

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