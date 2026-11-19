Врачи оценили состояние пострадавших на пожаре в Нерюнгри детей как средней степени тяжести

Состояние троих детей и женщины, пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме в Нерюнгри, врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один взрослый находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

С места происшествия бригады скорой медицинской помощи доставили в Нерюнгринскую центральную районную больницу пятерых человек с признаками отравления угарным газом — двоих взрослых и троих несовершеннолетних. По итогам первичного осмотра двоих мальчиков поместили в отделение реанимации, а девочку перевели в педиатрическое отделение. Медики оценивают состояние всех троих детей как средней степени тяжести.

Пострадавшая женщина госпитализирована в терапевтическое отделение больницы также в состоянии средней степени тяжести. Состояние второго взрослого пострадавшего — мужчины — врачи признали удовлетворительным. В региональном Минздраве подчеркнули, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, ситуация находится на контроле ведомства.

Напомним, сам пожар произошел утром 19 ноября. Сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Ленина в Нерюнгри поступило в пожарно-спасательную службу в 08:09 по местному времени. В квартире огнем были повреждены стены и имущество на площади 15 кв. метров, на месте происшествия огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины 1976 года рождения. По предварительным данным МЧС, причиной трагедии стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии