ГУП «ЖКХ РС(Я)» обновило порядка 70 километров инженерных сетей



В строительный сезон 2026 года ГУП «ЖКХ РС(Я)» продолжило работу по строительству и реконструкции инженерных сетей в районах Якутии.

В межотопительный период по ремонтной программе предприятия отремонтировано и заменено 50,4 км сетей тепло- и водоснабжения.

В рамках планового технологического присоединения предусмотрено подключение 34 объектов капитального строительства, в том числе 17 социально значимых объектов и 17 многоквартирных домов. Для этого построено и реконструировано 3,1 км сетей.

Продолжается реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». По итогам первого этапа проведен капитальный ремонт 12,8 км сетей тепло- и водоснабжения в ряде районов.

«Все реализованные мероприятия направлены на повышение стабильного функционирования коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежного предоставления услуг жителям республики», — отметил первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ГУП «ЖКХ РС(Я)» Владимир Бондарь.