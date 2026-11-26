Проект трехлетнего бюджета Якутска прошел первое чтение

На 31-й очередной сессии Якутской городской Думы депутаты приняли в первом чтении проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ сформирован с сохранением социальной направленности и предусматривает финансирование 22 муниципальных программ.

Согласно проекту, доходы городского бюджета в 2027 году прогнозируются в объёме 18,95 млрд рублей, в 2028 году — 19,95 млрд рублей, в 2029 году — 21,15 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 19,67 млрд рублей в 2027 году, 19,95 млрд рублей в 2028 году и 21,15 млрд рублей в 2029 году.

Проект бюджета сформирован по программно-целевому принципу. До рассмотрения на сессии его изучили все 11 постоянных комиссий Якутской городской Думы. Депутаты рассмотрели финансирование курируемых направлений и муниципальных программ, обсудили основные статьи расходов и внесли свои предложения.

«Бюджет на предстоящий трёхлетний период формировался в непростых экономических условиях, но при этом нам удалось сохранить его социальную направленность и сбалансированность. Депутаты подробно изучили представленные параметры, обсудили расходы по основным направлениям и внесли свои предложения», — отметил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Работа над проектом продолжится ко второму чтению. Параметры бюджета будут уточняться после окончательного определения Министерством финансов республики объёмов межбюджетных трансфертов. При дальнейшей доработке также учтут предложения депутатов.