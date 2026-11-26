«Еда — это фундамент здоровья»: диетолог Анастасия Саввина рассказала, как защитить желудочно-кишечный тракт в условиях Севера

В рамках Недели профилактики болезней желудочно-кишечного тракта мы поговорили с врачом-диетологом Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасией Саввиной, которая объяснила, почему северянам нельзя пренебрегать режимом питания, какие продукты должны быть на столе в первую очередь, и как избежать повреждения слизистой.



— Почему тема здоровья ЖКТ так актуальна именно для жителей Якутии?



— В условиях Севера наш организм подвергается дополнительным нагрузкам. Основа предупреждения заболеваний желудочно-кишечного тракта здесь — это регулярное 3-разовое питание с достаточным количеством белков, жиров и клетчатки, чистой воды и минимальной долей агрессивных (синтетических) продуктов. Такой подход защищает слизистые оболочки от повреждений, поддерживает здоровую микрофлору и налаживает перистальтику.



— Какие ключевые правила режима и здоровых пищевых привычек вы бы выделили в первую очередь?



— Здесь важно соблюдать пять базовых принципов:

1. Питьевой режим. Пейте достаточно жидкости — в среднем 40 мл на 1 кг веса. На Севере мы больше теряем и испаряем воду, поэтому отдавайте приоритет чистой воде.

2. Тщательное пережевывание. Ешьте не спеша и в спокойной обстановке. При приеме пищи выключаем гаджеты и телевизор.

3. Режим питания. Ешьте 3 раза в день с чистыми перерывами в 4–6 часов, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Один правильный перекус (белково-жировой) возможен при сильном голоде.

4. Ночной перерыв. Ужинайте легко и полезно за 2–3 часа до сна, обеспечивая органам ЖКТ полноценный отдых в течение 12–14 часов.

5. Температурный комфорт. Избегайте обжигающе горячих и ледяных блюд — оптимальная температура пищи составляет от +20 до +60°C, что бережет эпителий пищевода и желудка.



— Что обязательно должно быть в рационе северянина?



— Рацион должен быть разнообразным и насыщенным полезными элементами:

— Клетчатка и пребиотики. Зелень, овощи, ягоды-дикоросы или 1 фрукт в день (минимум 400 г в день), цельнозерновые крупы (цветные), отруби и бобовые. Они стимулируют моторику кишечника и питают полезный микробиом.

— Белок. Мясо (говядина, жеребятина, оленина, индейка, курица, телятина), рыба, яйца и творог необходимы для регенерации тканей и синтеза ферментов.

— Полезные жиры. Кроме природных жиров, не забываем про нерафинированные растительные масла (например, оливковое содержит омега-9), льняное, рыжиковое, конопляное содержат больше омега-3. Умеренное количество (горсть) орехов и семечек (миндаль, грецкие, кедровые, тыквенные) поддерживают желчеотделение и усвоение жирорастворимых витаминов.

— Ферментированные продукты, в т.ч. кисломолочные. Натуральный йогурт, простокваша, суорат или кефир без добавленного сахара помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры.

— Квашеная капуста и другие квашеные овощи — источники пробиотиков и пребиотиков.

Отдавайте предпочтение варке, тушению, запеканию и приготовлению на пару вместо жарки во фритюре или на открытом огне, так как при последних образуются канцерогенные вещества.



— А что категорически стоит ограничить?



— В первую очередь, химические раздражители: острые специи, избыток соли, уксус, маринады, копчености и фастфуд. Также необходимо исключить алкоголь и курение. Алкоголь — НЕ пищевой продукт, а клеточный яд. Эти факторы напрямую разрушают защитный барьер слизистых оболочек и повышают риск развития гастрита и язвенной болезни.

И, конечно, избыток сахара и сдобы в рационе: кондитерские изделия, сладкая газировка и свежая выпечка провоцируют процессы брожения, вздутие и нарушают состав микробиоты.

— Вы упомянули, что детально разбираете эти технологии в онлайн-школе. Как жители республики могут к ней присоединиться?



— Да, все вышеприведенные технологии мы детально разбираем в онлайн Школе здорового питания на Севере. Вход свободный, добро пожаловать!

