Есть повод отказаться от курения раз и навсегда!
К Международному дню отказа от курения
Есть повод отказаться от курения раз и навсегда!
Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. В 2026 году он выпадает на 19 ноября. Девиз этого дня в 2026 году — «Отказаться от курения раз и навсегда».
Праздник возник в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества. Цель Дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.
Какой ущерб наносит курение
- Употребление табака наносит ущерб практическим всем органам и вызывает рак, сердечные заболевания, инсульт, заболевания легких, снижение фертильности, ослабление иммунитета и преждевременную смерть.
- От употребления табака умирает более 7 миллионов человек в год, включая 1,6 миллиона некурящих, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.
- Табак причиняет ущерб здоровью в любом виде, а безопасной дозы табака не существует.
- Около 80% мировой численности потребителей табака, составляющей 1,2 миллиарда человек, проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.
- Никотин вызывает сильную зависимость и оказывает особенно вредное воздействие на детей, подростков и молодых людей, поскольку в этом возрасте формирование головного мозга еще не завершено.
Табак причиняет ущерб здоровью в любом виде, а безопасной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, нагреваемый табак, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек, а также изделия из бездымного табака.
Никотин вызывает сильную зависимость и оказывает особенно вредное воздействие на детей, подростков и молодых людей, поскольку в этом возрасте формирование головного мозга еще не завершено. Воздействие никотина может сказываться на когнитивных функциях подростков, в том числе на внимании и способности к обучению. Раннее приобщение к никотину часто повышает вероятность формирования стойкой зависимости и употребления в дальнейшем других никотиновых и табачных изделий.
В этой статье мы собрали материалы своих коллег – специалист по социальной работе Якутского республиканского наркодиспансера Туяра Мордосова подготовила к этому дню инфографику, медицинский психолог Сардана Махначевская – статью, а врач-психиатр-нарколог Надежда Хоютанова попросила поделиться с нами своей историей пациента.
— Для многих людей курение превращается в инструмент для снятия напряжения, тревог и недовольства собой. Вместо того чтобы использовать здоровые методы саморегуляции — спорт, медитацию или дыхательные упражнения — человек выбирает самый простой, но губительный путь: «закурить» стресс, — пишет Сардана Махначевская. — Кроме того, у этой привычки есть мощная социальная подоплека. В подростковом возрасте курение часто воспринимается как билет в желаемую компанию, а во взрослой жизни — как повод для неформального общения с коллегами во время перекура. Со временем курение может стать своеобразным ритуалом, который заполняет внутреннюю пустоту, помогает структурировать день и создает иллюзию занятости, маскируя скуку или одиночество.
Почему случаются срывы?
Даже тем, кто смог отказаться от сигарет, нередко грозит рецидив. Возвращение к вредной привычке — частое явление, переход с обычных сигарет на вейпы или айкосы не является методом лечения. Для успешного отказа от курения недостаточно просто силы воли — важно разобраться в истинных причинах, которые привели к зависимости, и составить индивидуальный план действий.
Наиболее эффективным подходом считается когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает пациентам перестроить мышление, научиться распознавать триггеры, вызывающие острое желание закурить, и освоить здоровые навыки самоконтроля.
Три шага к осознанной мотивации
Главный ключ к успеху — это искреннее желание. Как сформировать прочную мотивацию? Можно пройти этот путь самостоятельно, выполнив несколько упражнений:
• Шаг 1. Честный разговор с собой. Возьмите лист бумаги и выпишите все причины, по которым вы хотите расстаться с сигаретами. Это проблемы со здоровьем? Желание сэкономить? Подсчитайте точную сумму, которая уходит на сигареты, стики для айкоса или жидкости для вейпа за день, месяц и год. Оцените, сколько ценных ресурсов — денег, времени и самочувствия — вы отдаете этой привычке.
• Шаг 2. Поиск скрытых выгод. Ответьте себе на вопросы: чем мне на самом деле помогает курение? Какие задачи оно позволяет мне решать? Что я «заедаю» или «закуриваю»? Осознание этих психологических бонусов — важнейший этап на пути к свободе.
• Шаг 3. Поиск здоровой замены. Задумайтесь, какие альтернативные способы поддержки вы можете использовать в трудные минуты? Как еще можно проживать негативные эмоции и справляться со сложностями, не прибегая к курению?
Понимание истинных причин вашей привычки позволит подобрать эффективные альтернативы и принять окончательное, осознанное решение. Если мотивация уже сформирована, не бойтесь обратиться за профессиональной помощью к психологам и врачам-психиатрам-наркологам. Только в тандеме со специалистами можно преодолеть зависимость и начать новую, здоровую главу своей жизни.
В этом убедился пациент Надежды Васильевны Хоютановой, вот что он рассказал о себе.
— Я курил много лет, сам себя ненавидел за это. Мне всегда не нравился неприятный запах, который сопровождает всех курящих, то, что все они постоянно кашляют. К тому же я подсчитал, сколько денег я трачу на сигареты, оказалось немало. Но курение как бы помогало мне расслабиться, успокоиться, и я продолжал курить. И вот решился, обратился в наркологию, врач назначила мне курс лечения, я аккуратно выполнял все ее рекомендации. Мне все меньше хотелось курить, прошло полгода, я не курю и рад, что вовремя обратился к специалисту.
Международный день отказа от курения – хороший повод отказаться от курения раз и навсегда!
Подробнее о вреде курения читайте в карточках Туяры Мордосовой.
Читайте также:
Ещё по теме
-
-
-
-
-
-
-
Что происходит с организмом, если ходить пешком каждый день: 7 удивительных изменений, которые вы заметитеХодьба кажется настолько привычным занятием, что многие не воспринимают её как настоящую физическую нагрузку. Между тем регулярные прогулки способны положительно влиять на сердце, сосуды, мышцы, обмен веществ и даже настроение.Ноябрь 13, 20265490
-
-
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий