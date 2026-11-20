К Международному дню отказа от курения

Есть повод отказаться от курения раз и навсегда!

Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. В 2026 году он выпадает на 19 ноября. Девиз этого дня в 2026 году — «Отказаться от курения раз и навсегда».

Праздник возник в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества. Цель Дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Какой ущерб наносит курение

Употребление табака наносит ущерб практическим всем органам и вызывает рак, сердечные заболевания, инсульт, заболевания легких, снижение фертильности, ослабление иммунитета и преждевременную смерть.

От употребления табака умирает более 7 миллионов человек в год, включая 1,6 миллиона некурящих, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.

Табак причиняет ущерб здоровью в любом виде, а безопасной дозы табака не существует.

Около 80% мировой численности потребителей табака, составляющей 1,2 миллиарда человек, проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.

Никотин вызывает сильную зависимость и оказывает особенно вредное воздействие на детей, подростков и молодых людей, поскольку в этом возрасте формирование головного мозга еще не завершено.

Табак причиняет ущерб здоровью в любом виде, а безопасной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, нагреваемый табак, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек, а также изделия из бездымного табака.

Никотин вызывает сильную зависимость и оказывает особенно вредное воздействие на детей, подростков и молодых людей, поскольку в этом возрасте формирование головного мозга еще не завершено. Воздействие никотина может сказываться на когнитивных функциях подростков, в том числе на внимании и способности к обучению. Раннее приобщение к никотину часто повышает вероятность формирования стойкой зависимости и употребления в дальнейшем других никотиновых и табачных изделий.

В этой статье мы собрали материалы своих коллег – специалист по социальной работе Якутского республиканского наркодиспансера Туяра Мордосова подготовила к этому дню инфографику, медицинский психолог Сардана Махначевская – статью, а врач-психиатр-нарколог Надежда Хоютанова попросила поделиться с нами своей историей пациента.

— Для многих людей курение превращается в инструмент для снятия напряжения, тревог и недовольства собой. Вместо того чтобы использовать здоровые методы саморегуляции — спорт, медитацию или дыхательные упражнения — человек выбирает самый простой, но губительный путь: «закурить» стресс, — пишет Сардана Махначевская. — Кроме того, у этой привычки есть мощная социальная подоплека. В подростковом возрасте курение часто воспринимается как билет в желаемую компанию, а во взрослой жизни — как повод для неформального общения с коллегами во время перекура. Со временем курение может стать своеобразным ритуалом, который заполняет внутреннюю пустоту, помогает структурировать день и создает иллюзию занятости, маскируя скуку или одиночество.

Почему случаются срывы?

Даже тем, кто смог отказаться от сигарет, нередко грозит рецидив. Возвращение к вредной привычке — частое явление, переход с обычных сигарет на вейпы или айкосы не является методом лечения. Для успешного отказа от курения недостаточно просто силы воли — важно разобраться в истинных причинах, которые привели к зависимости, и составить индивидуальный план действий.

Наиболее эффективным подходом считается когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает пациентам перестроить мышление, научиться распознавать триггеры, вызывающие острое желание закурить, и освоить здоровые навыки самоконтроля.

Три шага к осознанной мотивации

Главный ключ к успеху — это искреннее желание. Как сформировать прочную мотивацию? Можно пройти этот путь самостоятельно, выполнив несколько упражнений:

• Шаг 1. Честный разговор с собой. Возьмите лист бумаги и выпишите все причины, по которым вы хотите расстаться с сигаретами. Это проблемы со здоровьем? Желание сэкономить? Подсчитайте точную сумму, которая уходит на сигареты, стики для айкоса или жидкости для вейпа за день, месяц и год. Оцените, сколько ценных ресурсов — денег, времени и самочувствия — вы отдаете этой привычке.

• Шаг 2. Поиск скрытых выгод. Ответьте себе на вопросы: чем мне на самом деле помогает курение? Какие задачи оно позволяет мне решать? Что я «заедаю» или «закуриваю»? Осознание этих психологических бонусов — важнейший этап на пути к свободе.

• Шаг 3. Поиск здоровой замены. Задумайтесь, какие альтернативные способы поддержки вы можете использовать в трудные минуты? Как еще можно проживать негативные эмоции и справляться со сложностями, не прибегая к курению?

Понимание истинных причин вашей привычки позволит подобрать эффективные альтернативы и принять окончательное, осознанное решение. Если мотивация уже сформирована, не бойтесь обратиться за профессиональной помощью к психологам и врачам-психиатрам-наркологам. Только в тандеме со специалистами можно преодолеть зависимость и начать новую, здоровую главу своей жизни.

В этом убедился пациент Надежды Васильевны Хоютановой, вот что он рассказал о себе.

— Я курил много лет, сам себя ненавидел за это. Мне всегда не нравился неприятный запах, который сопровождает всех курящих, то, что все они постоянно кашляют. К тому же я подсчитал, сколько денег я трачу на сигареты, оказалось немало. Но курение как бы помогало мне расслабиться, успокоиться, и я продолжал курить. И вот решился, обратился в наркологию, врач назначила мне курс лечения, я аккуратно выполнял все ее рекомендации. Мне все меньше хотелось курить, прошло полгода, я не курю и рад, что вовремя обратился к специалисту.

Международный день отказа от курения – хороший повод отказаться от курения раз и навсегда!

Подробнее о вреде курения читайте в карточках Туяры Мордосовой.