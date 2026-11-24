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Алкоголь и жирная пища — двойной удар по организму

Очень часто обильный праздничный ужин заканчивается обращением к врачу. Сочетание алкоголя и жирной и острой пищи — серьезный удар по организму, способный спровоцировать острые состояния и хронические заболевания. О скрытых угрозах для здоровья, связанных с употреблением алкоголя и жирной пищи, напоминает врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркодиспансера Анна Молотова.

— Почему так опасно сочетание алкоголя с жирными и острыми блюдами, Анна Алексеевна?

— Употребление алкоголя и жирной, острой пищи — это «двойной удар» по организму. В результате сочетания острой и жирной пищи с алкогольными напитками человек получает:

Во-первых, нагрузку на поджелудочную железу. Жирная и острая пища стимулирует активную выработку ферментов поджелудочной железы, а алкоголь вызывает спазм клапана, регулирующего отток панкреатического сока и желчи в кишечник. В результате ферменты застаиваются в протоках поджелудочной железы, начиная «переваривать» ее ткани. Это может привести к острому панкреатиту — тяжелому воспалению, летальность которого в осложненных случаях достигает 90%.

Во-вторых, это агрессивное воздействие на желудок и пищевод. Алкоголь усиливает секрецию желудочного сока, повышая кислотность. Острая пища раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода. В результате — изжога и кислотный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), эрозии и язвы слизистой, боли, тошнота, рвота.

В-третьих, жирность пищи замедляет опорожнение желудка, создавая условия для брожения. Алкоголь угнетает активность пищеварительных ферментов, затрудняя расщепление белков, жиров и углеводов.

В итоге — тяжесть в животе, вздутие, диарея, дисбактериоз.

В-четвертых — обезвоживание и токсическая нагрузка:

Алкоголь обладает мочегонным эффектом, выводя жидкость и электролиты.

Острая пища усиливает жажду, но не компенсирует потерю воды.

Обезвоживание усугубляет интоксикацию, ухудшает работу почек и печени.

— Кто в зоне особого риска?

— Сочетание алкоголя и жирной острой пищи особенно опасно для:

людей с заболеваниями ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь желудка, панкреатит, холецистит);

пациентов с болезнями печени (гепатит, жировой гепатоз);

лиц с метаболическими нарушениями (ожирение, сахарный диабет);

пожилых людей и подростков.

Стоит помнить, что сочетание алкоголя с жирной и острой пищей — не просто дискомфорт, а реальная угроза здоровью. Даже единичные эпизоды могут спровоцировать острые состояния, а регулярное злоупотребление ведет к хроническим болезням.

Лучший способ избежать рисков – полный отказ от алкоголя и ограничение употребления жирной и острой пищи.