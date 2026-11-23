Бюджетный кризис в Якутии — это уже не просто сухие строчки в отчетах Минфина и споры на заседаниях Ил Тумэна. Нехватка денег в республиканской казне сработала как лакмусовая бумажка, безжалостно обнажив главную управленческую проблему: когда приходится затягивать пояса, первыми под нож идут не раздутые аппараты, а те, ради кого эти ведомства вообще создавались.

Сначала на повестке стояла оптимизация госСМИ, теперь волна дошла до культуры и поддержки бизнеса — двух сфер, где противоречия между красивыми отчетами и суровой реальностью стали особенно очевидными.

Год за свой счет под видом заботы

В сфере культуры назревает тихий скандал вокруг приказа министра культуры и духовного развития Якутии Афанасия Ноева. Документ, который должен заработать с 2027 года, регламентирует порядок предоставления творческим работникам длительного неоплачиваемого отпуска — сроком до одного года.

На бумаге всё выглядит благопристойно: законное право раз в 10 лет непрерывного стажа взять творческую паузу с сохранением рабочего места. Но в реальности, о которой открыто говорят в парламенте, эта инициатива смотрится совсем иначе. Как ранее заявлял депутат Ил Тумэна Захар Никитин, директор Якутского колледжа культуры и искусств имени А.Д. Макаровой, учреждениям культуры республики сегодня не хватает денег даже на охрану и коммунальные услуги, а людей местами уже вынуждают писать заявления «по собственному». В таких условиях годовой отпуск без содержания превращается в удобный и легальный инструмент скрытого сокращения расходов на зарплаты — без порчи статистики по безработице.

Любопытно и то, как документ проводили через бюрократические процедуры: проект приказа опубликовали на портале 20 ноября, хотя сроками антикоррупционной экспертизы в нем значатся 8–15 ноября. Обсуждение фактически закончилось еще до того, как текст показали людям, обратил внимание SakhaNews.

Но главный диссонанс — в цифрах. По данным отчетности за 2025 год, семь республиканских театров получили из бюджета 1,67 млрд рублей, заработав сами лишь 194,2 млн — то есть почти на 90% их жизнь зависит от казны. И пока рядовым артистам и работникам домов культуры предлагают год перебиваться без жалованья, на строительство Арктического центра эпоса и искусств (Олонхоленда) в рамках концессии заложено около 40 млрд рублей (из которых 19,1 млрд — сама стройка). Более того, содержание этого гиганта будет обходиться бюджету минимум в 700 млн рублей в год — это практически годовой бюджет всего Театра оперы и балета (682 млн рублей). Строим дворец, но экономим на тех, кто должен в нем служить искусству.

Минпред без предпринимателей и денег

Не менее показательная картина складывается и в экономическом блоке. О том, что происходит за закрытыми дверями при верстке программ поддержки бизнеса, рассказала депутат Ил Тумэна Нюргуяна Заморщикова.

По её словам, все инициативы фракции «Новые люди», направленные на реальную помощь якутским предпринимателям, заблокированы. Министерств предпринимательства признался: деньги заложены только на зарплату чиновников и содержание аппарата. А еще — на ликвидацию ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и территориального маркетинга», которое было создано еще в 2016 году для продвижения республики, а спустя десять лет работы его просто рубят на корню.

На этом фоне с жесткой критикой ведомства выступил и депутат Ил Тумэна Виктор Федоров. На заседании профильного парламентского комитета он предложил разогнать Министерство предпринимательства и передать его функции в виде департамента в Министерство экономики.

«Сегодня это ведомство фактически болтается где-то на задворках правительства. У него нет ни реального влияния, ни возможностей решать серьёзные экономические вопросы. Совещания проводятся, протоколы принимаются, а положение малого бизнеса лучше не становится», — констатировал парламентарий.

По мнению Федорова, передача полномочий в Минэкономики позволит встроить малый бизнес в реальные экономические процессы — аналитику, инвестпроекты и работу с крупными недропользователями, вместо того чтобы держать предпринимателей на обочине.

«Нам нужна не рыбка, которую чиновники время от времени раздают в виде субсидий. Нам нужна удочка — возможность самостоятельно зарабатывать и развивать бизнес. Министерство, которое не может влиять на ситуацию и добиваться результата, не должно существовать просто ради самого себя», — резюмировал Виктор Федоров.

Истории с Минкультом и Минпредом — звенья одной цепи. В тучные годы система легко обрастала дорогими имиджевыми стройками, агентствами и управленческим аппаратом. Но как только доходы бюджета просели, выяснилось, что жертвовать привычным комфортом чиновники не готовы. Проще отправить творческих работников в отпуск без содержания, а поддержку малого бизнеса свести к нулю, оставив в смете только строчку «на содержание министерства» — ведомства, которое, по меткому выражению депутата, сегодня существует лишь ради самого себя.

Что еще обнажит бюджетный кризис в Якутии?

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