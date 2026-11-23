Как отдыхаем на Новый год

До Нового года остаётся чуть больше месяца, и многие россияне уже планируют праздничные поездки, встречи с родственниками и зимний отдых. Хорошая новость: предстоящие новогодние каникулы продлятся целых 11 дней подряд. Правительство России утвердило календарь выходных на 2027 год. Рассказываем, как отдыхаем на Новый год, когда начнутся праздники, какого числа придётся возвращаться на работу и сколько рабочих дней будет в январе.

Сколько дней отдыхаем на Новый год 2027

Новогодние каникулы начнутся ещё в декабре 2026 года.

Для россиян, работающих по стандартной пятидневной неделе, праздничный отдых продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Таким образом, граждан ждут 11 дней непрерывного отдыха.

Последним рабочим днём уходящего года станет среда, 30 декабря.

А первый рабочий день после новогодних праздников наступит в понедельник, 11 января 2027 года.

Календарь новогодних выходных — 2027

Вот как распределятся праздничные и выходные дни:

Дата День недели Статус 30 декабря 2026 Среда Рабочий день 31 декабря 2026 Четверг Выходной 1 января 2027 Пятница Новый год 2 января Суббота Новогодние каникулы 3 января Воскресенье Новогодние каникулы 4–6 января Понедельник–среда Новогодние каникулы 7 января Четверг Рождество Христово 8 января Пятница Новогодние каникулы 9–10 января Суббота–воскресенье Выходные 11 января Понедельник Первый рабочий день

Получается, что после завершения рабочей недели россияне смогут провести почти полторы недели без необходимости выходить на работу.

Почему 31 декабря 2026 года будет выходным

31 декабря 2026 года выпадает на четверг, но работать в этот день при обычной пятидневке не придётся.

Выходной образовался благодаря переносу с воскресенья, 4 января 2026 года.

А в 2027 году Правительство России предусмотрело дополнительные переносы выходных дней:

с 2 января на 5 ноября;

с 3 января на 31 декабря;

с 20 февраля на 22 февраля.

Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2026 года № 1187.

Сколько рабочих дней будет в январе 2027 года

Первый месяц нового года окажется одним из самых коротких по количеству рабочих дней.

При стандартной пятидневной неделе в январе будет:

31 календарный день;

15 рабочих дней;

16 выходных и праздничных дней.

Это означает, что значительная часть января пройдёт в режиме отдыха.

Как будут отдыхать работники со сменным графиком

Важно учитывать, что 11-дневные каникулы предусмотрены прежде всего для сотрудников с пятидневной рабочей неделей.

Работники магазинов, больниц, предприятий непрерывного производства, транспорта и других организаций могут трудиться по сменному графику.

В таком случае рабочие и выходные дни определяются утверждённым графиком, а работа в нерабочие праздничные дни оплачивается с учётом требований трудового законодательства.

Как будут отдыхать жители Якутии

В Республике Саха (Якутия) федеральный календарь новогодних праздников действует на общих основаниях.

Поэтому большинство жителей Якутска и других населённых пунктов республики, работающих по пятидневке, также будут отдыхать с 31 декабря по 10 января включительно.

Для тех, кто собирается провести праздники за городом, отправиться к родственникам или путешествовать по республике, это удобная возможность заранее продумать поездку.

При этом расписание транспорта, режим работы организаций и графики отдельных предприятий необходимо уточнять дополнительно.

Когда россияне выйдут на работу после Нового года

Первый рабочий день в 2027 году — понедельник, 11 января.

До этой даты у работников с обычной пятидневкой будет 11 дней отдыха подряд.

Официальные даты закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2026 года № 1187 «О переносе выходных дней в 2027 году».

Таким образом, новогодние праздники в 2027 году позволят россиянам не только встретить Новый год и Рождество, но и полноценно отдохнуть перед началом нового рабочего года.

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