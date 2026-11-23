Упражнение по русскому языку от SakhaLife: определите, где стоит верное ударение

Грамотная речь говорит о человеке больше, чем кажется. Правильное произношение помогает произвести хорошее впечатление на собеседников и коллег, уверенно выступать публично и вызывать доверие. Ошибки в ударениях, наоборот, быстро бросаются в глаза, даже если в остальном человек говорит складно. Поэтому время от времени полезно проверять себя и освежать в памяти нормы русского литературного языка.

Автор SakhaLife Тарас Бутасов предлагает читателям проверить свою грамотность на прочность. Он подготовил новое упражнение по русскому языку, в котором встречаются слова, регулярно вызывающие споры.

Перед вами четыре фразы. В каждой из них ударение уже поставлено, но не все варианты правильные:

звонИт директор

каталОг товаров

щАвель свежий

дОговор подписан

Подумайте самостоятельно. Не торопитесь листать вниз. Произнесите каждую фразу вслух, прислушайтесь к себе и решите, какой вариант звучит правильно. Запишите ответы на листке или запомните их, а затем сверьтесь с разбором.

✅ Ответы и разбор

Спойлер: верным оказался только один вариант.

звонИт директор — ❌ НЕВЕРНО.

Правильно: звОнит. Глагол «звонить» — один из самых коварных: ударение в нём всегда падает на корень, а не на окончание. ЗвОнит, звОнишь, звОним, звОнят. Вариант «звонИт» настолько прижился в разговорной речи, что многие считают его нормой, но орфоэпический словарь это опровергает. каталОг товаров — ✅ ВЕРНО!

Ударение в слове «каталог» действительно ставится на последний слог: каталОг, каталОга, каталОгу. Это слово греческого происхождения, и ударение в нём фиксированное — всегда на окончании. щАвель свежий — ❌ НЕВЕРНО.

Правильно: щавЕль. Несмотря на то что многие произносят «щАвель», литературная норма требует ударения на второй слог: щавЕль, щавелЯ, о щавелЕ. Эта ошибка входит в топ самых распространённых речевых ляпов. дОговор подписан — ❌ НЕВЕРНО.

Правильно: договОр. Ударение в этом слове всегда на последнем слоге: договОр, договОра, договОры. Вариант «дОговор» является грубой речевой ошибкой, хотя и встречается повсеместно.

Итог: верное ударение стоит только во 2-й фразе — каталОг товаров. А если вы нашли сразу все три ошибки и верный вариант — поздравляем, ваша устная речь явно в отличной форме.

Итоги теста:

4 из 4: у вас отличная грамотность, поздравляем!

2–3 правильных ответа: хороший результат, но стоит повторить сложные слова.

0–1 правильный ответ: не огорчайтесь. Ударения в русском языке разнообразны и подвижны, поэтому ошибаются многие.

Тест на грамотность: Где стоит верное ударение?