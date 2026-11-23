Состояние 14-летнего подростка, получившего огнестрельное ранение во время семейной трагедии в селе Октемцы Хангаласского района Якутии, оценивается как тяжелое.

Для спасения ребенка из Якутска в районную больницу выехала бригада ведущих специалистов Национального центра медицины, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пострадавший мальчик был экстренно госпитализирован в Хангаласскую центральную районную больницу, где местные хирурги незамедлительно приступили к операции. Чтобы оказать ребенку высококвалифицированную помощь на месте, из Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины имени М. Е. Николаева в улус направили бригаду врачей, в которую вошли детский хирург, травматолог, сосудистый хирург и реаниматолог. В профильном министерстве подчеркнули, что оказание помощи подростку находится на особом контроле ведомства.

Трагедия в селе Октемцы произошла утром 22 ноября. По данным следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия), 47-летний местный житель, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в своего 15-летнего сына. Подросток скончался на месте от полученных ранений. После этого мужчина открыл огонь в сторону 14-летнего сына и супруги, но не смог довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам. Младший мальчик выжил, получив ранение, а сам нападавший впоследствии свел счеты с жизнью в салоне своего автомобиля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц (ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего, расследование контролирует руководство республиканского управления СК.