Галерист Айталина Степанова, дочь выдающегося якутского живописца Тимофея Степанова, дала откровенное интервью порталу SY MEDIA. Она поделилась воспоминаниями о первой встрече с будущим отцом, ответила на упреки о неродном происхождении и рассказала о планах представить масштабные полотна мастера столичной и зарубежной публике.

Знакомство в музейной мастерской и правила воспитания

По словам Айталины, впервые она увидела Тимофея Андреевича еще ребенком, когда они с мамой, Ниной Егоровной Санниковой, пришли к нему в крошечную реставрационную мастерскую в Художественном музее имени Л. Ф. Габышева в Якутске. Девочку поразили огромная картина на мольберте и невероятная теплота художника, который умел одинаково легко общаться и со стариками, и с детьми.

Вскоре семья переехала из Вилюйска в Якутск. В воспитании Тимофей Степанов придерживался принципа полной свободы выбора: никогда не ругал и не навязывал свое мнение, а в сложных ситуациях рассказывал притчи или советовал книги. Главную его фразу Айталина пронесла через всю жизнь: «Ошибаться — значит жить. Не ошибается человек, который ничего не делает». Этим же принципам она теперь следует в воспитании собственных детей, которые также растут в окружении картин деда.

Откровенный ответ на чужие упреки

В интервью Айталина Степанова впервые публично высказалась о личной семейной теме. Она вспомнила случай на вечере памяти художника, когда одна из женщин прилюдно поинтересовалась, какое право Айталина имеет называть Тимофея Андреевича папой, если он не является ее родным отцом.

«Да, Тимофей Андреевич не был моим биологическим отцом. Но он воспитал меня с девяти лет, вложил в меня душу, знания и любовь. При этом я никогда не отказывалась от своего родного отца, Василия Ивановича Санникова, преподавателя Вилюйского педагогического училища, музыканта и мелодиста. К сожалению, он умер, когда мне едва исполнилось четыре года. Моя мама, мой родной отец и Тимофей Андреевич — все они стали частью того человека, которым я сегодня являюсь. И я горжусь тем, что являюсь их дочерью», — подчеркнула Айталина.

Масштабные полотна едут в Москву

Сегодня главная задача Айталины как галериста — сохранить огромное наследие отца и открыть его имя широкому зрителю за пределами республики. По ее словам, содержание и транспортировка монументальных полотен требуют колоссальных усилий и затрат, но уменьшать этот масштаб нельзя — иначе работы потеряют свою силу.

В ближайшее время коллекцию картин Тимофея Степанова планируют представить на художественной площадке в Москве, а в перспективе — вывести творчество якутского мастера на международный уровень.