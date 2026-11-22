В Якутске планируют внедрить успешные столичные практики в сфере городского управления и благоустройства. Об этом по итогам рабочей встречи с префектом Центрального административного округа (ЦАО) Москвы Владимиром Говердовским сообщил глава города Дмитрий Садовников.

По словам мэра, стороны обсудили обмен опытом в развитии городской среды, управлении городским хозяйством и организации масштабных массовых мероприятий.

Партнерские связи между Якутском и Центральным административным округом Москвы поддерживаются с 1998 года, буквально с первых месяцев работы Ильи Михальчука на посту мэра. Материальный след от тех времен – Московская набережная в Якутске и Московский район, прилегающий к 17 кварталу. Эти стройки для Якутска софинансировала Москва под личным патронатом Юрия Лужкова, тогдашнего мэра Москвы.

Как отметил Дмитрий Садовников, сегодня перед властями стоит задача не просто сохранить многолетнее сотрудничество, но и вывести совместную работу на новый практический уровень.