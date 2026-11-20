В Якутской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной и налоговой политике. Депутаты рассмотрели исполнение городского бюджета за девять месяцев 2026 года, проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также изменения в нормативный правовой акт о земельном налоге. По итогам обсуждения комиссия поддержала проект бюджета для рассмотрения в первом чтении.

Согласно представленному отчету, за девять месяцев 2026 года в бюджет Якутска поступило 25,6 млрд рублей, что составляет 70,9% от уточненного годового плана. Налоговые и неналоговые доходы составили 12,5 млрд рублей, безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 13,1 млрд рублей.

Расходы бюджета за отчетный период достигли 26,5 млрд рублей, или 70,1% годового плана. На реализацию 22 муниципальных программ направлено 23,4 млрд рублей. Депутаты обратили внимание на недостаточное исполнение отдельных программ и необходимость равномерного распределения расходов в течение года, чтобы не допускать концентрации основных объемов финансирования на четвертый квартал.

Основное обсуждение было посвящено проекту бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Все постоянные комиссии Якутской городской Думы уже рассмотрели проект бюджета в части курируемых направлений и финансирования соответствующих муниципальных программ.



Согласно проекту, доходы городского бюджета в 2027 году прогнозируются в объеме 18,95 млрд рублей, в 2028 году — 19,95 млрд рублей, в 2029 году — 21,15 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 19,67 млрд рублей в 2027 году, 19,95 млрд рублей в 2028 году и 21,15 млрд рублей в 2029 году. Бюджет сформирован по программно-целевому принципу и включает 22 муниципальные программы.

По итогам рассмотрения комиссия поддержала проект бюджета в первом чтении и рекомендовала продолжить работу над предложениями депутатов ко второму чтению.

Третьим вопросом депутаты рассмотрели внесение изменений в нормативный правовой акт о земельном налоге. Поправки связаны с приведением терминологии муниципального документа в соответствие с действующим законодательством, в частности с актуальным наименованием территории опережающего социально-экономического развития. По итогам обсуждения комиссия приняла проект решения.