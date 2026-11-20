Тема правильное написание слов

Тест на грамотность: ПРЕ или ПРИ

Кажется, что написать слова «прекрасный» или «приехать» сможет каждый. Но что делать, когда нужно выбрать между «преступить» и «приступить», «пребывать» и «прибывать»?

Здесь легко ошибиться даже тем, кто всегда получал пятёрки по русскому языку. Дело в том, что написание приставок ПРЕ- и ПРИ- часто зависит от значения слова.

Предлагаем проверить свою грамотность с помощью небольшого теста. Всего пять заданий — попробуйте справиться без словаря и подсказок!

Тест: какую букву нужно вставить — Е или И?

Перед вами пять предложений. В каждом пропущена одна буква. Ваша задача — выбрать правильный вариант.

1. Туристы решили пр_бывать в городе ещё несколько дней.

2. Пассажирский поезд должен пр_быть на станцию ровно в полдень.

3. Учитель попросил учеников пр_ступить к выполнению задания.

4. Никто не имеет права пр_ступать закон.

5. Сквозь густой лес пришлось пр_одолеть несколько трудных участков пути.

Не спешите заглядывать в ответы. Внимательно прочитайте каждое предложение и подумайте, какой смысл имеет слово с пропущенной буквой.

Удалось вставить все пять букв? Теперь проверим результат!

Правильные ответы с объяснениями

1. Пребывать в городе — Е

Правильно: «Туристы решили пребывать в городе ещё несколько дней».

Глагол «пребывать» означает находиться где-либо в течение определённого времени.

Не путайте его со словом «прибывать», которое обозначает приезд или прибытие куда-либо.

2. Прибыть на станцию — И

Правильно: «Пассажирский поезд должен прибыть на станцию ровно в полдень».

Приставка ПРИ- здесь указывает на приближение, достижение места назначения.

Сравните: приехать, прилететь, приплыть, прибыть.

3. Приступить к заданию — И

Правильно: «Учитель попросил учеников приступить к выполнению задания».

Слово «приступить» означает начать какое-либо действие.

Но есть и похожее слово «преступить», у которого совершенно другое значение.

4. Преступать закон — Е

Правильно: «Никто не имеет права преступать закон».

Глагол «преступать» означает нарушать установленные правила, запреты или закон.

Приставка ПРЕ- здесь имеет значение, близкое к «пере-»: переступить определённую границу.

5. Преодолеть — Е

Правильно: «Сквозь густой лес пришлось преодолеть несколько трудных участков пути».

Глагол «преодолеть» означает справиться с препятствием, пересилить трудности.

В этом слове пишется приставка ПРЕ-, значение которой близко к приставке ПЕРЕ-.

Как запомнить правописание ПРЕ- и ПРИ-?

В русском языке выбор приставки нередко зависит от смысла слова.

Приставка ПРИ- обычно пишется, когда речь идёт:

о приближении: приехать, прилететь;

о присоединении: приклеить, пришить;

о близости к чему-либо: прибрежный, придорожный;

о неполном действии: приоткрыть, присесть.

Приставка ПРЕ- чаще используется:

в значении «очень»: прекрасный, премудрый;

в значении, близком к «пере-»: преградить, прервать, преодолеть.

Однако некоторые слова необходимо проверять по словарю, поскольку их современное значение не всегда позволяет легко определить приставку.

Какой у вас результат?

5 правильных ответов. Превосходно! Вы отлично помните правила русского языка и умеете различать похожие слова.

4 правильных ответа. Очень хороший результат. Всего одна ошибка отделила вас от идеального выполнения.

3 правильных ответа. Неплохо! Но некоторые тонкости правописания стоит повторить.

0–2 правильных ответа. Не расстраивайтесь. Приставки ПРЕ- и ПРИ- действительно способны запутать даже взрослых.

Почему мы путаем эти слова?

Главная причина — сходство звучания. В безударном положении гласные Е и И могут произноситься очень похоже.

Поэтому ориентироваться только на слух нельзя. Нужно понимать значение слова и учитывать контекст предложения.

Например, «прибывать» и «пребывать» звучат похоже, но обозначают разные действия. То же самое относится к словам «приступить» и «преступить».

Такие небольшие упражнения помогают не только вспомнить школьные правила, но и внимательнее относиться к собственной речи.

А сколько правильных ответов получилось у вас? Напишите в комментариях свой результат — 5 из 5 или некоторые слова заставили задуматься?

Другие тесты

Тест на грамотность: НЕ слитно или раздельно? Проверьте себя на 5 простых примерах

Тест на грамотность: О или Ё пропущена в этих словах?

Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква С?