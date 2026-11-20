Тест на грамотность: ПРЕ или ПРИ? Эти 5 слов заставят вспомнить школьные правила
Кажется, что написать слова «прекрасный» или «приехать» сможет каждый. Но что делать, когда нужно выбрать между «преступить» и «приступить», «пребывать» и «прибывать»?
Здесь легко ошибиться даже тем, кто всегда получал пятёрки по русскому языку. Дело в том, что написание приставок ПРЕ- и ПРИ- часто зависит от значения слова.
Предлагаем проверить свою грамотность с помощью небольшого теста. Всего пять заданий — попробуйте справиться без словаря и подсказок!
Тест: какую букву нужно вставить — Е или И?
Перед вами пять предложений. В каждом пропущена одна буква. Ваша задача — выбрать правильный вариант.
1. Туристы решили пр_бывать в городе ещё несколько дней.
2. Пассажирский поезд должен пр_быть на станцию ровно в полдень.
3. Учитель попросил учеников пр_ступить к выполнению задания.
4. Никто не имеет права пр_ступать закон.
5. Сквозь густой лес пришлось пр_одолеть несколько трудных участков пути.
Не спешите заглядывать в ответы. Внимательно прочитайте каждое предложение и подумайте, какой смысл имеет слово с пропущенной буквой.
Удалось вставить все пять букв? Теперь проверим результат!
Правильные ответы с объяснениями
1. Пребывать в городе — Е
Правильно: «Туристы решили пребывать в городе ещё несколько дней».
Глагол «пребывать» означает находиться где-либо в течение определённого времени.
Не путайте его со словом «прибывать», которое обозначает приезд или прибытие куда-либо.
2. Прибыть на станцию — И
Правильно: «Пассажирский поезд должен прибыть на станцию ровно в полдень».
Приставка ПРИ- здесь указывает на приближение, достижение места назначения.
Сравните: приехать, прилететь, приплыть, прибыть.
3. Приступить к заданию — И
Правильно: «Учитель попросил учеников приступить к выполнению задания».
Слово «приступить» означает начать какое-либо действие.
Но есть и похожее слово «преступить», у которого совершенно другое значение.
4. Преступать закон — Е
Правильно: «Никто не имеет права преступать закон».
Глагол «преступать» означает нарушать установленные правила, запреты или закон.
Приставка ПРЕ- здесь имеет значение, близкое к «пере-»: переступить определённую границу.
5. Преодолеть — Е
Правильно: «Сквозь густой лес пришлось преодолеть несколько трудных участков пути».
Глагол «преодолеть» означает справиться с препятствием, пересилить трудности.
В этом слове пишется приставка ПРЕ-, значение которой близко к приставке ПЕРЕ-.
Как запомнить правописание ПРЕ- и ПРИ-?
В русском языке выбор приставки нередко зависит от смысла слова.
Приставка ПРИ- обычно пишется, когда речь идёт:
- о приближении: приехать, прилететь;
- о присоединении: приклеить, пришить;
- о близости к чему-либо: прибрежный, придорожный;
- о неполном действии: приоткрыть, присесть.
Приставка ПРЕ- чаще используется:
- в значении «очень»: прекрасный, премудрый;
- в значении, близком к «пере-»: преградить, прервать, преодолеть.
Однако некоторые слова необходимо проверять по словарю, поскольку их современное значение не всегда позволяет легко определить приставку.
Какой у вас результат?
5 правильных ответов. Превосходно! Вы отлично помните правила русского языка и умеете различать похожие слова.
4 правильных ответа. Очень хороший результат. Всего одна ошибка отделила вас от идеального выполнения.
3 правильных ответа. Неплохо! Но некоторые тонкости правописания стоит повторить.
0–2 правильных ответа. Не расстраивайтесь. Приставки ПРЕ- и ПРИ- действительно способны запутать даже взрослых.
Почему мы путаем эти слова?
Главная причина — сходство звучания. В безударном положении гласные Е и И могут произноситься очень похоже.
Поэтому ориентироваться только на слух нельзя. Нужно понимать значение слова и учитывать контекст предложения.
Например, «прибывать» и «пребывать» звучат похоже, но обозначают разные действия. То же самое относится к словам «приступить» и «преступить».
Такие небольшие упражнения помогают не только вспомнить школьные правила, но и внимательнее относиться к собственной речи.
А сколько правильных ответов получилось у вас? Напишите в комментариях свой результат — 5 из 5 или некоторые слова заставили задуматься?
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