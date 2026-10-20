Тест на грамотность: О или Ё пропущена в этих словах?
Орфографический тест: О или Ё — проверьте, хорошо ли вы знаете правила
Грамотная речь — это визитная карточка образованного человека. Она вызывает доверие, помогает ясно выражать мысли и избегать неловких ситуаций в деловой и личной переписке. Однако в русском языке есть правила, которые часто ставят в тупик даже носителей. Одно из таких правил — правописание гласных после шипящих.
Сегодня мы предлагаем вам проверить свою грамотность. Перед вами четыре фразы, в каждой из которых пропущена гласная после шипящей:
- Туш_ные овощи
- Засланный казач_к
- Кош_лка старая
- Лошадь рж_т
Задача: определить, какая буква пропущена в этих словах — О или Ё. Вспомните школьные правила: в каких частях слова и при каких условиях после шипящих под ударением пишется О, а когда Ё?
Попробуйте решить этот тест самостоятельно, не заглядывая в словари и справочники. Дайте себе пару минут на размышление.
Готовы проверить себя? Давайте сверимся и подробно разберем каждое слово.
Тушёные овощи — пропущена буква Ё.
Разбор: Это отглагольное прилагательное (образовано от глагола «тушить»). По правилам русского языка, в суффиксах отглагольных прилагательных и причастий после шипящих под ударением всегда пишется Ё.
Засланный казачок — пропущена буква О.
Разбор: Это существительное. Буква О пишется в суффиксах существительных (-ок, -онок) после шипящих под ударением.
Кошелка старая — пропущена буква Ё.
Разбор: Буква находится в корне слова. В корнях после шипящих под ударением пишется Ё, если можно подобрать проверочное слово, где на этом месте стоит буква Е (кошёлка — кошель).
Лошадь ржёт — пропущена буква Ё.
Разбор: Это глагол. В окончаниях глаголов после шипящих под ударением всегда пишется Ё.
Интересный факт про русский язык: буква «Ё» — самая молодая в нашей азбуке. Она была введена в употребление в 1783 году по инициативе княгини Екатерины Дашковой на заседании Российской академии. До этого на её месте писали «ІО» или просто «Е», что часто приводило к путанице в произношении слов.
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