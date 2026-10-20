Тест на грамотность: в каких словах пропущена буква Ъ?

Буква Ъ или Ь: простой тест, в котором ошибаются даже отличники

Твёрдый или мягкий? Проверьте, знаете ли вы, где пишется буква Ъ

Грамотная речь — это визитная карточка человека. По тому, как мы пишем и говорим, окружающие судят о нашей образованности, внимательности и даже отношении к делу. Ошибка в деловом письме, резюме или сообщении коллеге может испортить впечатление, даже если содержание безупречно. Поэтому знания русского языка полезно время от времени освежать. Сегодня проверим, насколько уверенно вы обращаетесь с одной из самых коварных букв алфавита. Это буква Ъ.

Задание

Перед вами четыре фразы. В каждой есть слово с пропущенной буквой. Определите, в каких словах пропущена буква Ъ, а где нужен мягкий знак:

Пирог — просто об_едение Мраморный п_едестал Не смог не с_ехидничать П_янящий аромат

Не торопитесь заглядывать в ответы! Попробуйте решить задание самостоятельно. Подсказка: подумайте, из каких частей состоит каждое слово и есть ли в нём приставка.

Готовы? Тогда проверяем.

Ответы и разбор

Сначала вспомним правило. Разделительный Ъ пишется перед буквами Е, Ё, Ю, Я:

после приставок, оканчивающихся на согласную (подъезд, объявление);

в сложных словах с первой частью двух-, трёх-, четырёх- (двухъярусный);

после иноязычных приставок ад-, кон-, суб-, об- и других (адъютант, субъект).

Разделительный Ь пишется перед теми же буквами, но внутри корня и в иноязычных словах (вьюга, семья, бульон).

Пирог — просто объедение. Здесь нужна буква Ъ. Слово образовано от глагола «объесться» или «объедать», а тот — от корня -ед- (еда) с приставкой об-. Приставка оканчивается на согласную, а корень начинается с Е, значит, пишем твёрдый знак. Мраморный пьедестал. Здесь нужен мягкий знак. Слово заимствовано из французского языка (piédestal). Русской приставки в нём нет, а Ь стоит перед Е внутри слова. Это типичный случай для заимствований, как в словах премьера и портьера. Не смог не съехидничать. Здесь нужна буква Ъ. Слово образовано от глагола «ехидничать» с помощью приставки с-. Она оканчивается на согласную, а корень начинается с Е, поэтому ставим твёрдый знак. Пьянящий аромат. Здесь нужен мягкий знак. Корень слова — пьян-, и мягкий знак стоит внутри этого корня, как в словах пьяный и пьянеть. Приставки здесь нет, поэтому Ъ не пишется.

Итог: буква Ъ пропущена в словах «объедение» и «съехидничать». В словах «пьедестал» и «пьянящий» пишется Ь.

Если вы ответили правильно на все четыре вопроса, поздравляем: ваша грамотность на высоте!

Интересный факт о русском языке

До реформы орфографии 1917–1918 годов твёрдый знак писался на конце всех слов, оканчивающихся на согласную: домъ, столъ, хлѣбъ. Из-за этого он был одной из самых частых букв. Подсчитано, что Ъ составлял около 4% всех букв в тексте. Отмена его употребления на конце слов позволила заметно сократить объём книг и сэкономить бумагу и типографскую краску. Изначально эта буква называлась «ер». В Древней Руси она обозначала особый краткий гласный звук, который со временем исчез из произношения.

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