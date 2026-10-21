Тест по русскому языку: найдите 3 ошибки

Найдите 3 ошибки — проверьте свою речь на «масло масляное». Речевая избыточность окружает нас повсюду — в СМИ, в разговорах коллег и даже в собственной речи. Они звучат привычно, но на самом деле утяжеляют фразу и выдают невнимательность говорящего. Вы употребляете их, даже не замечая избыточности, которая в стилистике называется плеоназмом. Давайте проверим, насколько чист и точен ваш язык!

Перед вами 4 фразы. Определите, в каких из них есть речевая избыточность:

1.Главная суть

2.Бить тревогу

3.Ответная реакция

4.Тихий шёпот

Подумайте, прежде чем листать вниз. Каждое слово имеет свой точный смысл — не дублируют ли они друг друга?

Ответ

Ошибки есть в трёх фразах — в первой, третьей и четвёртой. Разбираем:

1. Главная суть — ОШИБКА.

Правильно: просто суть. Слово «суть» означает самое главное, основное, важнейшее. Говоря «главная суть», вы произносите «самое главное самое главное».

2.Бить тревогу — ВЕРНО.

Это устойчивое фразеологическое сочетание. Ошибки нет. «Тревога» — это сигнал об опасности, его невозможно «бить» избыточно.

3.Ответная реакция — ОШИБКА.

Правильно: просто реакция. По определению реакция — это ответ на какое-либо воздействие. Слово «ответная» здесь абсолютно лишнее.

4.Тихий шёпот — ОШИБКА.

Правильно: просто шёпот. Шёпот по своей природе тихий — это речь без голоса. Говорить «тихий шёпот» — то же самое, что «мокрый дождь».

Итог: плеоназмы были во фразах «главная суть», «ответная реакция» и «тихий шёпот».

Вроде бы говоришь красиво, но…

Плеоназм — досадная стилистическая ошибка. Вроде бы говоришь красиво: «надо обозначить главные приоритеты», «всё будет зависеть от ответной реакции», — а по факту речь оказывается безграмотной. Напоминаем, что такое речевая избыточность, и перечисляем несколько выражений, которых лучше избегать.

Плеоназм (от греческого pleonasmós — «излишество») — это дублирование смысла в пределах законченного отрезка речи или текста, повторение одной и той же информации формально разными языковыми средствами; скопление близких или даже идентичных по значению слов.

Сколько ошибок нашли вы? Какая из этих фраз мелькает в вашей речи чаще всего?

Тест по русскому языку: где ошибки в этих фразах?