Тест по русскому языку: найдите 3 ошибки
Найдите 3 ошибки — проверьте свою речь на «масло масляное». Речевая избыточность окружает нас повсюду — в СМИ, в разговорах коллег и даже в собственной речи. Они звучат привычно, но на самом деле утяжеляют фразу и выдают невнимательность говорящего. Вы употребляете их, даже не замечая избыточности, которая в стилистике называется плеоназмом. Давайте проверим, насколько чист и точен ваш язык!
Перед вами 4 фразы. Определите, в каких из них есть речевая избыточность:
1.Главная суть
2.Бить тревогу
3.Ответная реакция
4.Тихий шёпот
Подумайте, прежде чем листать вниз. Каждое слово имеет свой точный смысл — не дублируют ли они друг друга?
Ответ
Ошибки есть в трёх фразах — в первой, третьей и четвёртой. Разбираем:
1. Главная суть — ОШИБКА.
Правильно: просто суть. Слово «суть» означает самое главное, основное, важнейшее. Говоря «главная суть», вы произносите «самое главное самое главное».
2.Бить тревогу — ВЕРНО.
Это устойчивое фразеологическое сочетание. Ошибки нет. «Тревога» — это сигнал об опасности, его невозможно «бить» избыточно.
3.Ответная реакция — ОШИБКА.
Правильно: просто реакция. По определению реакция — это ответ на какое-либо воздействие. Слово «ответная» здесь абсолютно лишнее.
4.Тихий шёпот — ОШИБКА.
Правильно: просто шёпот. Шёпот по своей природе тихий — это речь без голоса. Говорить «тихий шёпот» — то же самое, что «мокрый дождь».
Итог: плеоназмы были во фразах «главная суть», «ответная реакция» и «тихий шёпот».
Вроде бы говоришь красиво, но…
Плеоназм — досадная стилистическая ошибка. Вроде бы говоришь красиво: «надо обозначить главные приоритеты», «всё будет зависеть от ответной реакции», — а по факту речь оказывается безграмотной. Напоминаем, что такое речевая избыточность, и перечисляем несколько выражений, которых лучше избегать.
Плеоназм (от греческого pleonasmós — «излишество») — это дублирование смысла в пределах законченного отрезка речи или текста, повторение одной и той же информации формально разными языковыми средствами; скопление близких или даже идентичных по значению слов.
Сколько ошибок нашли вы? Какая из этих фраз мелькает в вашей речи чаще всего?
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