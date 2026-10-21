Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

21.10.2026 23:04
чтение: 1 мин
Интересное
#найди ошибки
#русский язык

Тест на грамотность: В каком слове нужна буква И?

Проверьте себя: Помните ли вы правило правописания И/Ы после приставок?
Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква И?

Экспресс-тест по русскому языку: Найдите слово, где пишется буква И

В современном мире умение выражать свои мысли грамотно — это не просто школьное требование, а важный элемент успешной коммуникации и личного бренда. Грамотная устная и письменная речь помогает производить приятное впечатление на работодателей, коллег и собеседников. Напротив, ошибки в деловой переписке или соцсетях могут быстро снизить доверие к вашей личности. Регулярная тренировка орфографии — лучший способ держать свой ум в тонусе и говорить уверенно!

Задание

Внимательно прочитайте следующие фразы. Определите, в каком слове пропущена буква И:

  1. Под_скать вариант
  2. Без_гольный шприц
  3. Меж_гровой цикл
  4. Трёх_глая колюшка

Не спешите листать дальше! Попробуйте сначала ответить самостоятельно, вспомнить школьные правила или довериться языковой интуиции.

Ответы и подробный разбор

Готовы узнать правильный ответ? В этом задании буква И пропущена сразу в двух фразах — 3 и 4! Давайте разберем каждое слово подробно.

1. Подыскать вариант

  • Правило: После приставок, оканчивающихся на согласную (например, под-, без-, раз-, с-), буква И в начале корня меняется на Ы.
  • Разбор: Приставка под- оканчивается на согласный, поэтому пишем Ы (подыскать, как и подытожить, сыграть).

2. Безыгольный шприц

  • Правило: Действует то же самое правило — русская приставка на согласный (без-) перед корнем, начинающимся с И (игла).
  • Разбор: Переход И в Ы обязателен: безыгольный, безыдейный, безынтернатский.

3. Межигровой цикл

  • Правило (Исключение): После приставок МЕЖ- и СВЕРХ- буква И сохраняется и НЕ переходит в Ы.
  • Разбор: Приставка меж- входит в число исключений, поэтому пишется И (межигровой, межинститутский, сверхизысканный).

4. Трёхиглая колюшка

  • Правило: В сложных словах, первая часть которых образована от числительных (двух-, трёх-, четырёх-), буква И после числительного сохраняется.
  • Разбор: Первая часть — трёх-, поэтому сохраняем букву И (трёхиглая, двухимпульсный).

Интересный факт про М. Ю. Лермонтова

Знаете ли вы, что один из величайших поэтов золотого века русской литературы, Михаил Юрьевич Лермонтов, отличался феноменальной памятью и с юности увлекался не только поэзией, но и математикой?

В юношеские годы Лермонтов с лёгкостью решал сложные высшие математические задачи и даже носил с собой математические сборники. Современники отмечали, что если бы он не связал свою жизнь с литературой и военной службой, из него мог бы получиться выдающийся математик! Склонность к строгой логике и анализу помогала поэту выстраивать безупречную ритмику и композицию своих произведений.

Читайте также: Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква Ы?

Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква Ы?

Читайте также:

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное