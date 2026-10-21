Тест на грамотность: В каком слове нужна буква И?
Экспресс-тест по русскому языку: Найдите слово, где пишется буква И
В современном мире умение выражать свои мысли грамотно — это не просто школьное требование, а важный элемент успешной коммуникации и личного бренда. Грамотная устная и письменная речь помогает производить приятное впечатление на работодателей, коллег и собеседников. Напротив, ошибки в деловой переписке или соцсетях могут быстро снизить доверие к вашей личности. Регулярная тренировка орфографии — лучший способ держать свой ум в тонусе и говорить уверенно!
Задание
Внимательно прочитайте следующие фразы. Определите, в каком слове пропущена буква И:
- Под_скать вариант
- Без_гольный шприц
- Меж_гровой цикл
- Трёх_глая колюшка
Не спешите листать дальше! Попробуйте сначала ответить самостоятельно, вспомнить школьные правила или довериться языковой интуиции.
Ответы и подробный разбор
Готовы узнать правильный ответ? В этом задании буква И пропущена сразу в двух фразах — 3 и 4! Давайте разберем каждое слово подробно.
1. Подыскать вариант
- Правило: После приставок, оканчивающихся на согласную (например, под-, без-, раз-, с-), буква И в начале корня меняется на Ы.
- Разбор: Приставка под- оканчивается на согласный, поэтому пишем Ы (подыскать, как и подытожить, сыграть).
2. Безыгольный шприц
- Правило: Действует то же самое правило — русская приставка на согласный (без-) перед корнем, начинающимся с И (игла).
- Разбор: Переход И в Ы обязателен: безыгольный, безыдейный, безынтернатский.
3. Межигровой цикл
- Правило (Исключение): После приставок МЕЖ- и СВЕРХ- буква И сохраняется и НЕ переходит в Ы.
- Разбор: Приставка меж- входит в число исключений, поэтому пишется И (межигровой, межинститутский, сверхизысканный).
4. Трёхиглая колюшка
- Правило: В сложных словах, первая часть которых образована от числительных (двух-, трёх-, четырёх-), буква И после числительного сохраняется.
- Разбор: Первая часть — трёх-, поэтому сохраняем букву И (трёхиглая, двухимпульсный).
Интересный факт про М. Ю. Лермонтова
Знаете ли вы, что один из величайших поэтов золотого века русской литературы, Михаил Юрьевич Лермонтов, отличался феноменальной памятью и с юности увлекался не только поэзией, но и математикой?
В юношеские годы Лермонтов с лёгкостью решал сложные высшие математические задачи и даже носил с собой математические сборники. Современники отмечали, что если бы он не связал свою жизнь с литературой и военной службой, из него мог бы получиться выдающийся математик! Склонность к строгой логике и анализу помогала поэту выстраивать безупречную ритмику и композицию своих произведений.
Читайте также: Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква Ы?
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий