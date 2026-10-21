Тест на грамотность: В каком слове нужна буква И?

Проверьте себя: Помните ли вы правило правописания И/Ы после приставок?

Экспресс-тест по русскому языку: Найдите слово, где пишется буква И

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Задание

Внимательно прочитайте следующие фразы. Определите, в каком слове пропущена буква И:

Под_скать вариант Без_гольный шприц Меж_гровой цикл Трёх_глая колюшка

Не спешите листать дальше! Попробуйте сначала ответить самостоятельно, вспомнить школьные правила или довериться языковой интуиции.

Ответы и подробный разбор

Готовы узнать правильный ответ? В этом задании буква И пропущена сразу в двух фразах — 3 и 4! Давайте разберем каждое слово подробно.

1. Подыскать вариант

Правило: После приставок, оканчивающихся на согласную (например, под-, без-, раз-, с-), буква И в начале корня меняется на Ы .

После приставок, оканчивающихся на согласную (например, под-, без-, раз-, с-), буква в начале корня меняется на . Разбор: Приставка под- оканчивается на согласный, поэтому пишем Ы (подыскать, как и подытожить, сыграть).

2. Безыгольный шприц

Правило: Действует то же самое правило — русская приставка на согласный (без-) перед корнем, начинающимся с И (игла).

Действует то же самое правило — русская приставка на согласный (без-) перед корнем, начинающимся с (игла). Разбор: Переход И в Ы обязателен: безыгольный, безыдейный, безынтернатский.

3. Межигровой цикл

Правило (Исключение): После приставок МЕЖ- и СВЕРХ- буква И сохраняется и НЕ переходит в Ы .

После приставок и буква сохраняется и переходит в . Разбор: Приставка меж- входит в число исключений, поэтому пишется И (межигровой, межинститутский, сверхизысканный).

4. Трёхиглая колюшка

Правило: В сложных словах, первая часть которых образована от числительных (двух-, трёх-, четырёх-), буква И после числительного сохраняется.

В сложных словах, первая часть которых образована от числительных (двух-, трёх-, четырёх-), буква после числительного сохраняется. Разбор: Первая часть — трёх-, поэтому сохраняем букву И (трёхиглая, двухимпульсный).

Интересный факт про М. Ю. Лермонтова

Знаете ли вы, что один из величайших поэтов золотого века русской литературы, Михаил Юрьевич Лермонтов, отличался феноменальной памятью и с юности увлекался не только поэзией, но и математикой?

В юношеские годы Лермонтов с лёгкостью решал сложные высшие математические задачи и даже носил с собой математические сборники. Современники отмечали, что если бы он не связал свою жизнь с литературой и военной службой, из него мог бы получиться выдающийся математик! Склонность к строгой логике и анализу помогала поэту выстраивать безупречную ритмику и композицию своих произведений.

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