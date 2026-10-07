Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква А?

Грамотность прежде всего: в каком слове пропущена буква А?

Тест на орфографию: найдите слово, где пропущена буква А

Умение грамотно писать и говорить — это не просто школьное правило, а показатель вашей внимательности, уважения к собеседнику и самому себе. Даже одна маленькая ошибка в важном документе, сообщении или посте в социальных сетях может испортить всё впечатление о вас. Поэтому полезно время от времени проверять свои знания русского языка и орфографии.

Сегодня предлагаем вам пройти небольшой тест на грамотность. Внимательно прочитайте четыре фразы ниже. В каждой из них в одном слове пропущена буква. Ваша задача — определить, в каком слове пропущена буква А.

Фразы для проверки:

Р_скошный цвет Благосл_вит бог Избирательная к_мпания Предпол_жительно, был он

Не торопитесь с ответом. Подумайте, какая буква должна стоять на месте пропуска в каждом случае. Вспомните правила русского языка, проверочные слова или устойчивые словосочетания.

Готовы? Проверьте себя.

Ответы и разбор

Давайте разберём каждое слово по порядку:

1. Р_скошный цвет

Правильно: Роскошный (с буквой «о»).

Слово образовано от существительного «роскошь». Проверить написание можно однокоренным словом или запомнить, что в корне пишется «о».

2. Благосл_вит бог

Правильно: Благословит (с буквой «о»).

Глагол образован от сочетания «благое слово» (благо + слово). Пишется через «о», так как проверочное слово — «слово».

3. Избирательная к_мпания

Правильно: Кампания (с буквой «а»).

Вот и наш ответ! Слово «кампания» (в значении «совокупность мероприятий», например, избирательная кампания) пишется через «а». Оно происходит от латинского слова campus (поле). Это устойчивое словосочетание, где многие ошибочно пишут «о» по аналогии со словом «компания» (фирма), которое пишется через «о».

4. Предпол_жительно, был он

Правильно: Предположительно (с буквой «о»).

Слово образовано от глагола предположить (где пишется приставка пред- и корень с буквой -лож-, чередование лаг/лож: перед ж пишется о). Вариант «предполажительно» является ошибочным.

Вывод: Буква А пропущена в слове «кампания» (третья фраза).

Интересный факт о дислексии

А вы знали, что расстройство чтения и письма — дислексию — имеют многие талантливые и известные люди? Среди них — Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Стивен Спилберг, Том Круз и многие другие. При дислексии мозг обрабатывает информацию иначе, и человеку бывает сложно различать похожие буквы (например, «б» и «д», или путать гласные в безударных позициях). При этом интеллект таких людей часто выше среднего, а их креативное мышление и способность находить нестандартные решения развиты особенно сильно. Дислексия — это не приговор, а особенность восприятия, с которой можно успешно жить и творить.

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