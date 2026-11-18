Группа «ВИС» решила подключить жителей Якутии к коллективной визуализации главной стройки республики. Концессионер объявил конкурс детских анимационных сценариев о Ленском мосте с призовым фондом 100 тысяч рублей. За внешней культурной инициативой просматривается тонкий идеологический и почти эзотерический расчет: превратить скептиков и пассивных наблюдателей в соавторов большой мечты и направить коллективную энергию людей на поддержку проекта.

Строительство Ленского моста для Якутии давно вышло за рамки обычной дорожной стройки, превратившись в мечту нескольких поколений. Теперь концессионер проекта — Группа «ВИС» предлагает якутянам не просто ждать завершения работ, а буквально «нарисовать» будущее. Компания объявила творческий конкурс на лучший сценарий мультфильма для детей от 6 лет, который расскажет о значении переправы, труде мостостроителей и судьбах жителей двух берегов Лены.

С точки зрения коммуникаций и психологии масс такой шаг выглядит как грамотная работа с общественным сознанием. Вместо сухих отчетов и бесконечных споров о сроках и сметах людям предлагают формат коллективной манифестации мечты. Когда жители республики начинают сами придумывать сказочные сюжеты и диалоги о будущем мосте, меняется сама оптика восприятия: из пассивных наблюдателей и сторонних критиков они вовлекаются в орбиту проекта и становятся его эмоциональными соратниками.

При этом организаторы выставили вполне конкретные профессиональные рамки для участников:

Принимаются только полноценные, законченные сценарии с прописанным сюжетом, героями и диалогами для детей старше шести лет. Общие идеи и черновые концепции жюри рассматривать не будет.

Будущий мультфильм должен укладываться в 10 минут экранного времени.

Участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие коллективы. Работы в формате Word вместе с подписанной анкетой принимаются до 7 февраля 2027 года на почту pr@vis.ru с пометкой «Сценарий мультфильма».

Победитель конкурса получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей, а также возможность лично поучаствовать в создании будущего анимационного фильма. Итоги творческого отбора обещают подвести символично — накануне Дня родного языка и письменности в Якутии, который отмечается 13 февраля.