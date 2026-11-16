Ледовые переправы в Якутии 2026-2027: какие уже открыты, когда заработают зимники и как проверить дорогу перед выездом

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Ледовые переправы в Якутии 2026-2027

В Якутии начинается сезон ледовых переправ и автозимников. Ледовые переправы Якутии играют важную роль в жизни региона. Для жителей республики это долгожданное событие: зимние дороги связывают населённые пункты, куда в межсезонье бывает трудно добраться на автомобиле. Но первые морозы ещё не означают, что по замёрзшей реке можно безопасно проехать.

В ноябре 2026 года в Якутии уже открылись первые ледовые переправы. При этом основные зимние маршруты, включая переправу через Лену между Якутском и Нижним Бестяхом, только готовятся к открытию.

Рассказываем, какие переправы уже работают, когда планируют открыть другие направления, где проверять актуальную информацию и какие правила обязан соблюдать каждый водитель.

Какие ледовые переправы уже открыты в Якутии

По информации, опубликованной 13 ноября 2026 года со ссылкой на МЧС Якутии, в республике эксплуатировались три официальные ледовые переправы.

Район Переправа Допустимая масса Жиганский Жиганск — Аэропорт, река Стрекаловка До 3 тонн Оленёкский Оленёк — Харыялах, река Оленёк До 5 тонн Верхневилюйский Верхневилюйск — Хоро, река Вилюй До 3 тонн

Важно: это сведения по состоянию на 13 ноября, а не гарантия работы переправ на момент вашей поездки. Статус и допустимую массу необходимо уточнять перед выездом.

Когда откроют ледовую переправу Якутск — Нижний Бестях

Один из самых ожидаемых зимних маршрутов — переправа через Лену между Якутском и Нижним Бестяхом.

По предварительному графику на сезон 2026–2027 годов её открытие запланировано на 4 января 2027 года.

Однако эта дата ориентировочная. Окончательное решение зависит от толщины и состояния льда, погодных условий, результатов обследования и готовности переправы к безопасной эксплуатации.

До официального разрешения движение автомобилей по льду на этом участке запрещено, даже если река уже выглядит полностью замёрзшей.

Когда планируют открыть другие переправы и зимники

Министерство транспорта Якутии опубликовало предварительные сроки открытия сезонных дорог. Наиболее важные направления:

Направление Планируемое открытие Начальное ограничение А-331 «Вилюй»: Верхневилюйск, Кюндядя, Устье, Крестях 4 декабря 2026 года До 4 тонн Р-504 «Колыма»: Хандыга — Мегино-Алдан, через Алдан 4 декабря 2026 года Уточняется при открытии Хатассы — Павловск, через Лену Вторая декада декабря До 3 тонн Кангалассы — Соттинцы Третья декада декабря До 5 тонн Якутск — Нижний Бестях 4 января 2027 года Уточняется при открытии

Для северных районов предусмотрено поэтапное открытие автозимников «Верхоянье», «Мома», «Арктика», «Яна», «Индигир» и других направлений. На отдельных участках начало движения запланировано на декабрь, а повышение допустимой нагрузки — на январь и февраль.

Все эти даты предварительные. Если лёд недостаточно прочный или погодные условия ухудшатся, открытие перенесут.

Как проверить, открыта ли ледовая переправа

Перед дальней поездкой не стоит полагаться только на сообщения знакомых, публикации в социальных сетях или навигатор.

Надёжнее использовать следующий порядок.

Шаг 1. Проверьте сообщения МЧС Якутии.

На официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) публикуются сообщения об открытии и закрытии переправ, изменении допустимой грузоподъёмности и ограничениях.

Шаг 2. Посмотрите информацию Минтранса Якутии.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики публикует сведения о работе сезонных дорог, графиках открытия и изменениях движения.

Шаг 3. Уточните данные у дорожной организации.

Для региональных дорог информацию можно проверить у Управления автомобильных дорог Якутии, для арктических зимников — у КП «Дороги Арктики», для федеральных трасс — у соответствующей федеральной дорожной организации.

Шаг 4. Проверьте ограничение по массе автомобиля.

Если переправа открыта для транспорта массой до трёх тонн, это не означает, что по ней может проехать любой внедорожник или грузовик.

Необходимо учитывать фактическую массу автомобиля вместе с пассажирами, багажом и грузом.

Шаг 5. Перед въездом внимательно изучите дорожные знаки.

Даже если утром переправа была открыта, условия могли измениться. Установленные ограничения и указания ответственных работников обязательны для соблюдения.

Почему нельзя выезжать на лёд до официального открытия

Внешне прочный ледяной покров может скрывать опасные участки.

На состояние льда влияют течение, глубина реки, подводные источники, трещины, снег, перепады температуры и другие факторы.

Особенно опасны участки с сильным течением, промоинами и неоднородной толщиной льда.

При подготовке официальной переправы специалисты обследуют ледяное полотно, измеряют толщину льда, обустраивают подъезды, обозначают границы движения и устанавливают ограничения по нагрузке.

Накатанная колея на замёрзшей реке не подтверждает, что маршрут проверен и разрешён для движения.

Как правильно проезжать ледовую переправу

МЧС России рекомендует соблюдать несколько важных правил:

Пользуйтесь только официально оборудованными переправами. Перед въездом изучите знаки и ограничения. Не превышайте установленную грузоподъёмность. Выезжайте на лёд плавно, без резкого ускорения и торможения. Соблюдайте установленную скорость и дистанцию. Не останавливайтесь на переправе без крайней необходимости. Не обгоняйте другие автомобили и не разворачивайтесь на льду. При плохой видимости, метели или пурге по возможности откажитесь от поездки. Выполняйте указания работников переправы.

При движении по ледовой переправе МЧС также рекомендует отстегнуть ремни безопасности, чтобы в чрезвычайной ситуации можно было быстрее покинуть автомобиль. При этом необходимо соблюдать действующие требования и указания на конкретной переправе.

Какие штрафы грозят за незаконный выезд на лёд

За несанкционированный выезд на лёд в Якутии предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 КоАП Республики Саха (Якутия).

Размеры штрафов:

для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей;

для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 до 1 000 000 рублей.

Но штраф — далеко не самое серьёзное последствие. Выезд на непроверенный лёд может закончиться провалом автомобиля в воду и гибелью людей.

Что взять с собой перед поездкой по зимнику

Зимние дороги Якутии проходят через удалённые территории, где помощь может находиться на значительном расстоянии.

Перед поездкой обязательно проверьте техническое состояние автомобиля, уровень топлива, аккумулятор, шины, отопитель и средства связи.

Полезно взять:

тёплую запасную одежду, варежки и обувь;

термос с горячим напитком;

запас воды и продуктов;

фонарь;

лопату;

буксировочный трос;

пусковое устройство;

заряженный телефон и пауэрбанк;

аптечку;

необходимые инструменты.

Сообщите близким маршрут и предполагаемое время прибытия. По возможности не отправляйтесь в одиночку по малознакомому зимнику.

Что делать, если машина провалилась под лёд

Если автомобиль начал проваливаться, действовать нужно немедленно.

Постарайтесь как можно быстрее покинуть машину, не тратя время на спасение вещей. Если дверь невозможно открыть из-за давления воды, используйте доступный безопасный путь эвакуации, в том числе боковое окно, если его удаётся открыть или разбить.

После выхода из воды необходимо выбраться на безопасный участок, вызвать помощь по номеру 112 и как можно скорее защититься от переохлаждения.

Если вы стали свидетелем происшествия, не бегите к месту провала по неустойчивому льду. Вызовите спасателей, сообщите точное местоположение и действуйте по их указаниям.

Главное правило: открытие зимника нужно проверять перед каждой поездкой

Ледовые переправы и автозимники играют огромную роль в транспортной жизни Якутии. Но безопасными они становятся только после официального обследования, обустройства и допуска к эксплуатации.

Поэтому перед поездкой обязательно выясните три вещи: открыта ли переправа, какая масса транспорта разрешена и нет ли временных ограничений.

Не рискуйте жизнью ради сокращения пути. Даже в сильный мороз лёд может оставаться опасным.

Полезные ссылки:

МЧС России по Республике Саха (Якутия) — оперативные сведения о ледовых переправах и предупреждения.

Минтранс Якутии — сообщения о сезонных дорогах и изменениях движения.

Сохраните эту памятку и поделитесь ею с теми, кто собирается в зимнюю дорогу.

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