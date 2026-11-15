Эти 7 вещей нельзя хранить на балконе зимой: многие совершают ошибку

Банки с соленьями, лекарства, старые телефоны и остатки краски — всё это многие годами хранят на балконе. Но зимой привычная кладовка может превратиться в источник неприятностей. Рассказываем, какие семь вещей лучше срочно убрать до наступления сильных морозов.

нельзя хранить на балконе

Балкон для многих россиян давно превратился в дополнительную кладовку. Здесь хранят банки с соленьями, старую технику, остатки краски после ремонта, обувь и даже бытовую химию. Кажется, что зимой вещи находятся в идеальных условиях: холодно, ничего не портится, а в квартире освобождается место.

Но это опасное заблуждение. Некоторые предметы после сильных морозов могут прийти в негодность, а другие — создать угрозу безопасности.

Особенно актуальна эта проблема для жителей Якутии, где температура зимой может опускаться ниже минус 40 градусов. Даже застеклённый, но неотапливаемый балкон далеко не всегда защищает содержимое от промерзания.

Рассказываем, какие семь категорий вещей лучше убрать с балкона до наступления настоящих холодов.

1. Стеклянные банки с домашними заготовками

Многие хозяйки уверены, что мороз помогает сохранить домашние соленья, компоты и варенье. На самом деле сильное охлаждение может испортить заготовки.

При замерзании жидкость расширяется. Из-за этого стеклянные банки могут треснуть, а крышки — потерять герметичность.

Чем это грозит?

Банка может лопнуть, испачкав всё вокруг.

После оттаивания содержимое иногда меняет вкус и консистенцию.

Нарушение герметичности повышает риск порчи продуктов.

Как правильно: храните домашнюю консервацию в прохладном, сухом и защищённом от промерзания месте с температурой, подходящей для конкретного продукта.

Если банка замёрзла, внимательно проверьте её целостность и герметичность. При трещинах, подтёках, нарушенной крышке или других признаках порчи продукт лучше выбросить. Не пробуйте подозрительные консервы на вкус.

2. Краски, лаки и строительные смеси

Остатки материалов после ремонта часто отправляются на балкон со словами: «Пусть полежат до весны».

Однако мороз может сделать некоторые строительные составы непригодными для использования.

Особенно чувствительны к замерзанию многие водно-дисперсионные краски, грунтовки и готовые клеевые смеси. После оттаивания они могут расслоиться, потерять однородность или изменить рабочие свойства.

В результате весной краска ложится неровно, а клей не обеспечивает необходимого сцепления.

Как правильно: проверяйте температурный режим на упаковке. Некоторые составы допускают ограниченное число циклов замораживания и оттаивания, другие нельзя замораживать вообще. Сухие смеси также необходимо беречь от сырости.

3. Электроника и аккумуляторы

Старый ноутбук, запасной телефон, фотоаппарат, шуруповёрт и другие устройства часто годами лежат на балконе.

Главная опасность здесь — не только холод, но и конденсат, возникающий при переносе техники в тёплое помещение.

Влага может оседать на внутренних деталях и вызывать коррозию или неисправности.

Особого внимания требуют литий-ионные аккумуляторы. Сильный мороз может временно снижать их производительность, а зарядка слишком холодного аккумулятора способна привести к необратимому повреждению.

Как правильно: храните электронику и аккумуляторы согласно инструкции производителя. Если прибор долго находился на морозе, дайте ему постепенно согреться и убедитесь в отсутствии конденсата, прежде чем включать или заряжать.

4. Лекарства и медицинские препараты

Это одна из самых серьёзных ошибок.

Некоторые люди хранят на балконе домашнюю аптечку, считая, что холод помогает лекарствам дольше сохранять свои свойства.

Но у каждого препарата есть определённые условия хранения. Одни лекарства должны находиться при комнатной температуре, другие — в холодильнике, причём многие из них нельзя замораживать.

Особенно чувствительными могут быть жидкие лекарственные формы, отдельные инъекционные препараты и биологические лекарственные средства.

После замерзания препарат может изменить свои свойства, даже если внешне выглядит нормально.

Как правильно: ориентируйтесь на инструкцию конкретного лекарства. Если препарат замёрз или хранился вне допустимого температурного диапазона, уточните возможность его дальнейшего применения у фармацевта или производителя. Не используйте сомнительное лекарство без проверки. Роспотребнадзор — как правильно хранить лекарства.

5. Бытовая химия, аэрозоли и газовые баллоны

На балконах нередко хранят чистящие средства, автомобильную химию, аэрозольные краски и газовые баллоны.

Здесь важно различать две проблемы.

Первая — возможная порча жидких средств при замерзании. Некоторые составы после оттаивания меняют консистенцию и теряют эффективность.

Вторая — пожароопасность. Особенно серьёзные требования действуют в отношении баллонов с горючими газами.

МЧС России предупреждает: газовые баллоны нельзя хранить на балконах и лоджиях. Нарушение требований безопасности может привести к пожару или взрыву. 02.mchs.gov.ru+1

С аэрозолями также следует обращаться осторожно: нельзя подвергать их нагреву, повреждать или использовать рядом с открытым огнём. При хранении необходимо соблюдать температурные ограничения на упаковке.

Как правильно: бытовую химию храните в соответствии с маркировкой производителя, отдельно от продуктов и в недоступном для детей месте. Для газовых баллонов применяются специальные требования пожарной безопасности — обычный балкон для этого не подходит.

6. Обувь, кожаные сумки и одежда

С наступлением зимы на балкон часто отправляются летние туфли, кожаные сумки, куртки и коробки с вещами.

Однако неотапливаемое помещение может оказаться неподходящим местом для длительного хранения.

Особенно плохо переносят сочетание мороза, сырости и перепадов температуры некоторые виды искусственной кожи, клеевые соединения, натуральная кожа и деликатные ткани.

Возможные последствия — потеря эластичности материалов, деформация, повреждение отделки и появление неприятного запаха из-за влажности.

При этом не всякая обувь портится от одного лишь холода: многое зависит от состава материала и условий хранения.

Как правильно: обувь очистите, высушите и уберите в проветриваемое сухое место. Кожаные изделия лучше хранить при стабильной температуре, вдали от сырости и отопительных приборов.

7. Косметика и парфюмерия

Кремы, шампуни, маски для лица, декоративная косметика и парфюмерия тоже нередко оказываются на балконе.

Однако многие косметические средства плохо переносят замораживание.

Например, крем может расслоиться, жидкая косметика — изменить структуру, а некоторые ингредиенты после сильного охлаждения могут распределяться в составе неравномерно.

Парфюмерия обычно лучше сохраняется при стабильной температуре, вдали от солнечного света и резких перепадов.

Как правильно: держите косметику в сухом помещении, соблюдая указанные на упаковке условия хранения. Если средство после замерзания изменило запах, цвет или консистенцию, лучше отказаться от его использования.

А что можно хранить на балконе зимой?

Полностью отказываться от использования балкона как дополнительного места хранения необязательно.

Некоторые предметы относительно хорошо переносят холод, если защищены от осадков и влаги.

Можно хранить при соблюдении условий Что учитывать Пустые пластиковые контейнеры Некоторые виды пластика становятся хрупкими на морозе Металлические инструменты без аккумуляторов Нужна защита от влаги и коррозии Садовый инвентарь Перед хранением очистить и просушить Санки и часть зимнего спортивного инвентаря Учитывать материалы и рекомендации производителя Уличную мебель Только если она рассчитана на зимнее хранение

Даже для таких вещей лучше использовать закрытые шкафы или контейнеры, не перекрывая эвакуационные выходы и не перегружая балкон.

Почему застеклённый балкон не спасает вещи от мороза

Распространённая ошибка — считать, что остекление автоматически превращает балкон в тёплое помещение.

На самом деле обычное остекление в первую очередь защищает от ветра, снега и дождя. Если отсутствуют полноценное утепление и безопасный источник отопления, температура внутри может приближаться к уличной.

Для жителей Якутска и других северных населённых пунктов это особенно важно.

При длительных морозах даже закрытый балкон способен сильно охлаждаться. Кроме того, при потеплении на поверхностях может появляться конденсат.

Поэтому, прежде чем оставлять вещи зимовать на балконе, стоит выяснить, какая температура там бывает в самые холодные дни.

Проверьте балкон до наступления сильных морозов

Достаточно небольшой ревизии, чтобы избежать неприятных сюрпризов весной.

Уберите лекарства, косметику и чувствительную к холоду электронику.

Перенесите банки с домашними заготовками в место без риска замерзания.

Проверьте условия хранения красок и строительных материалов.

Убедитесь, что на балконе нет баллонов с горючими газами.

Защитите оставшиеся вещи от сырости.

Не захламляйте балкон и не загромождайте пути эвакуации.

Главный вывод

Балкон зимой может казаться удобной бесплатной кладовкой, но далеко не все вещи способны выдержать сильный мороз.

Особенно важно убрать оттуда лекарства, электронику с аккумуляторами, домашнюю консервацию и материалы, которые нельзя замораживать. А хранение баллонов с горючими газами на балконе запрещено правилами пожарной безопасности.

Не стоит ждать весны, чтобы обнаружить треснувшие банки, испорченную технику или непригодную краску.

А что хранится зимой на вашем балконе? Возможно, после прочтения этого материала вы тоже решите провести небольшую ревизию.

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