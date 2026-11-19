На пластиковых окнах появился лёд, а подоконник постоянно мокрый? Причина может быть не только в сильных морозах. Рассказываем о семи распространённых проблемах, из-за которых окна промерзают изнутри, и объясняем, как вернуть тепло в квартиру.

Почему пластиковые окна промерзают изнутри

Зимой пластиковые окна должны защищать квартиру от холода. Но иногда происходит обратное: на стекле появляются капли воды, по краям образуется ледяная корка, подоконник становится мокрым, а от рамы ощутимо тянет холодом.

Особенно неприятно обнаружить такую проблему в разгар якутских морозов, когда температура за окном опускается до минус 40 градусов и ниже. Кажется, что дорогой стеклопакет должен выдерживать любую зиму, но даже новое окно может начать промерзать.

Почему на пластиковых окнах появляется лёд изнутри квартиры? Всегда ли виноваты установщики и можно ли устранить проблему самостоятельно?

Разбираем семь основных причин промерзания и объясняем, как вернуть тепло в дом, не тратя лишних денег.

Почему пластиковые окна покрываются льдом изнутри

Для начала важно понять, откуда берётся наледь.

В воздухе квартиры постоянно присутствует водяной пар. Когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, на ней может образовываться конденсат.

Если температура поверхности опускается ниже нуля, влага превращается в лёд.

Именно поэтому наледь чаще всего появляется в нижней части стеклопакета, по краям стёкол, возле уплотнителей или на откосах.

Специалисты производителя оконных систем VEKA объясняют, что промерзание связано с понижением температуры отдельных участков конструкции, образованием конденсата и его последующим замерзанием. рассказывает эксперт VEKA

Однако причины такого охлаждения бывают разными.

1. Повышенная влажность в квартире

Одна из самых распространённых причин появления воды на окнах — избыточная влажность воздуха.

Ежедневно мы готовим пищу, принимаем душ, стираем и сушим бельё. Всё это увеличивает количество водяного пара в помещении.

Если вентиляция работает плохо, влажность повышается. В результате на холодных поверхностях начинает скапливаться конденсат.

Зимой ситуация усугубляется из-за большой разницы температур между квартирой и улицей.

Как устранить проблему:

Проверьте работу вытяжной вентиляции.

Пользуйтесь вытяжкой при приготовлении пищи.

Не сушите большое количество белья в непроветриваемой комнате.

Регулярно проветривайте помещение безопасным способом.

Используйте гигрометр для контроля влажности.

Согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», для жилых комнат в холодный период года оптимальная относительная влажность составляет 30–45%, допустимая — до 60%. ГАРАНТ+1

Но важно помнить: даже при допустимой влажности на очень холодном стекле может образовываться конденсат. Снижать влажность до чрезмерно низких значений ради сухих окон тоже не стоит.

2. Изношенный или повреждённый уплотнитель

Вдоль створки пластикового окна расположен уплотнитель. Он помогает обеспечивать плотное прилегание створки к раме.

Со временем материал может терять эластичность, загрязняться, деформироваться или повреждаться.

В результате между рамой и створкой появляются небольшие щели. Через них проникает холодный воздух.

Во время сильных морозов проблема становится заметнее: возле уплотнителя появляется иней, а в комнате ощущается сквозняк.

Что делать:

Внимательно осмотрите уплотнитель по всему периметру. Если обнаружены трещины, разрывы, деформация или выпадение из паза, его необходимо восстановить или заменить.

Важно подобрать уплотнитель, совместимый с конкретной оконной системой. Случайно выбранная резинка может ухудшить закрывание створки.

3. Неправильная регулировка оконной фурнитуры

Если окно стало хуже закрываться, ручка поворачивается с трудом или из-под створки дует, причина может заключаться в фурнитуре.

Со временем створка способна немного провиснуть, а прижим — стать неравномерным.

Из-за этого нарушается герметичность конструкции.

Специалисты Роскачества в инструкции по регулировке пластиковых окон рекомендуют сначала выяснить причину негерметичности, а уже затем приступать к настройке фурнитуры. Роскачество

Что делать:

Проверьте, легко ли закрывается окно, нет ли перекоса створки и одинаково ли она прилегает к раме.

Некоторые оконные системы позволяют регулировать прижим, но универсального «зимнего режима» для всех пластиковых окон не существует.

Не следует самостоятельно поворачивать все эксцентрики в крайнее положение. Чрезмерный прижим способен ускорить износ уплотнителя или перегрузить фурнитуру.

Если окно заедает, створка провисла или появился заметный перекос, лучше обратиться к мастеру.

4. Ошибки при установке пластикового окна

Бывает, что промерзание начинается уже в первую зиму после монтажа.

Если наледь образуется возле рамы, в углах проёма или на откосах, причина может быть связана с монтажными швами.

При неправильной установке образуются участки повышенных теплопотерь — так называемые мостики холода.

Например, проблемы могут возникнуть из-за недостаточной теплоизоляции монтажного зазора, нарушения герметизации шва или неправильного устройства откосов.

Требования к монтажным швам оконных конструкций изложены в ГОСТ 30971-2012. ГАРАНТ

Что делать:

Если промерзает стык рамы и стены, необходимо проверить качество монтажного шва.

Простое нанесение герметика поверх проблемного участка не всегда решает проблему. Иногда требуется частичный демонтаж откоса и восстановление узла примыкания окна к стене.

Эту работу лучше доверить специалистам.

5. Неправильно подобранный стеклопакет

Не все пластиковые окна одинаково хорошо сохраняют тепло.

Для регионов с мягким климатом и для Якутии требования к теплозащите существенно различаются.

Если установлен стеклопакет с недостаточным сопротивлением теплопередаче, внутренняя поверхность стекла в сильные морозы может охлаждаться настолько, что на ней образуется конденсат или иней.

При выборе окна имеют значение не только количество камер в профиле, но и характеристики стеклопакета, дистанционной рамки и всей оконной конструкции.

Действующий ГОСТ 30674-2023 устанавливает технические требования к оконным и балконным блокам из ПВХ-профилей. Росстандарт

Что делать:

Если окно регулярно покрывается льдом даже при исправной вентиляции и нормальной работе отопления, стоит проверить его теплотехнические характеристики.

Иногда проблему можно решить заменой стеклопакета на более энергоэффективный без полной замены рамы. Но сначала необходимо проверить совместимость нового стеклопакета с существующим профилем и фурнитурой.

Для Якутии особенно важно подбирать окна с учётом местных климатических условий и проектных требований к теплозащите здания.

6. Широкий подоконник перекрывает поток тёплого воздуха

Ещё одна причина, которую часто упускают из виду, — слишком широкий подоконник.

Обычно под окном находится радиатор отопления. Поднимающийся от него тёплый воздух помогает нагревать внутреннюю поверхность стекла.

Но если подоконник сильно выступает над батареей, движение тёплого воздуха к окну может ухудшаться.

Аналогичная проблема возникает, когда радиатор закрывают плотными шторами, декоративным экраном или мебелью.

В результате нижняя часть стеклопакета становится холоднее, чем могла бы быть при нормальной циркуляции воздуха.

Как устранить проблему:

Проверьте, не перекрывают ли подоконник и шторы поток воздуха от радиатора.

Иногда помогает изменение расположения штор или устранение препятствий перед батареей.

В отдельных случаях специалист может предложить вентиляционные решётки в подоконнике. Но такое решение требует оценки конкретной конструкции и не заменяет исправление дефектного окна.

7. Промерзание откосов и стены вокруг окна

Иногда стеклопакет остаётся относительно сухим, зато по краям оконного проёма появляется иней, мокрые пятна или даже плесень.

Это может свидетельствовать о проблемах с теплоизоляцией откосов либо с участком стены возле окна.

В сильные морозы такие участки охлаждаются, влага конденсируется на поверхности, а при дальнейшем понижении температуры превращается в лёд.

Причины могут быть связаны с монтажом, особенностями стены, недостаточной теплоизоляцией или нарушением герметичности примыкания окна.

Что делать:

Необходимо определить источник охлаждения и проверить состояние откосов и монтажных швов.

Просто заклеивать мокрые участки отделочным материалом нельзя: влага может продолжить накапливаться внутри конструкции.

Если на откосах регулярно образуются мокрые пятна или плесень, необходима диагностика и устранение причины.

Как понять, почему промерзает именно ваше окно

Прежде чем покупать новый уплотнитель или вызывать мастера, внимательно посмотрите, где именно появляется лёд.

Где образуется наледь Возможная причина В нижней части стекла Холодная поверхность, влажность, недостаточный обогрев стекла По периметру створки Уплотнитель, фурнитура, неплотный прижим Между рамой и откосом Ошибки монтажа, дефекты шва, мостик холода На откосах и прилегающей стене Недостаточная теплоизоляция, проблемы узла примыкания Между стёклами внутри герметичного стеклопакета Возможная разгерметизация стеклопакета

Если влага находится именно между стёклами внутри герметичной камеры, обычным проветриванием проблему не решить. Такой дефект требует проверки стеклопакета специалистом. internet-law.ru

Что делать, если окно уже покрылось льдом

В сильные морозы не стоит пытаться быстро удалить наледь с помощью кипятка, строительного фена или металлического скребка.

Резкий температурный перепад может повредить стеклопакет, а механическое воздействие — поцарапать стекло и пластиковые элементы.

Безопаснее действовать постепенно.

Проверьте температуру и влажность воздуха в комнате. Убедитесь, что радиатор отопления работает нормально. Уберите предметы, мешающие циркуляции тёплого воздуха. Организуйте проветривание без длительного переохлаждения комнаты. По мере естественного оттаивания удаляйте влагу мягкой салфеткой. Осмотрите уплотнители и места примыкания рамы к откосам.

Если наледь появляется снова, необходимо выяснить причину. Постоянное удаление льда не решает проблему промерзания.

Особенности эксплуатации пластиковых окон в Якутии

Зима в Якутии предъявляет к окнам повышенные требования.

При экстремальных морозах большая разница между температурой внутри и снаружи помещения увеличивает теплопотери через оконные конструкции.

Даже качественное окно может иметь холодные участки, особенно по краям стеклопакета. Но регулярное образование толстой наледи, сильное продувание и постоянное намокание откосов — повод проверить конструкцию.

Для домов в Якутске и других северных населённых пунктах особенно важны правильный подбор окон, качественный монтаж, исправная вентиляция и достаточное отопление.

В условиях сильных морозов дополнительные меры теплозащиты, включая специально спроектированное дополнительное остекление, могут быть полезны. Однако они должны обеспечивать безопасную эксплуатацию и не создавать проблем с вентиляцией и накоплением влаги.

Когда необходимо вызывать мастера

Не все проблемы можно решить своими силами.

Обращение к специалисту особенно оправдано, если:

окно сильно продувает даже после проверки уплотнителя;

створка перекошена или закрывается с большим усилием;

лёд постоянно образуется на откосах;

между стёклами внутри стеклопакета появилась влага;

в углах оконного проёма растёт плесень;

проблема возникла сразу после установки окна.

Если пластиковые окна установлены недавно и на них действует гарантия, сначала стоит обратиться в компанию, выполнявшую монтаж.

Желательно сфотографировать наледь, мокрые участки и другие дефекты. Это поможет зафиксировать проблему и объяснить её специалисту.

Как предотвратить промерзание окон следующей зимой

Профилактика обычно обходится дешевле ремонта.

Осенью стоит проверить состояние уплотнителей, очистить оконные рамы, осмотреть фурнитуру и убедиться, что створки закрываются без перекосов.

Не менее важно следить за вентиляцией и влажностью воздуха.

Если окна уже промерзали в предыдущие зимы, лучше не откладывать диагностику до наступления сорокаградусных морозов.

Особенно это касается старых окон, у которых заметны повреждения уплотнителей, продувание и постоянное образование конденсата.

Главный вывод

Промерзание пластиковых окон — не всегда признак плохого стеклопакета. Иногда проблема связана с высокой влажностью, нарушенной вентиляцией или недостаточным обогревом стекла. В других случаях причина заключается в неисправной фурнитуре, дефектах уплотнителей или ошибках монтажа.

Поэтому прежде чем менять окно целиком, важно выяснить, где именно появляется наледь и почему поверхность охлаждается.

Нередко проблему удаётся устранить без больших расходов. Но если окно регулярно покрывается толстым слоем льда, откосы намокают или появляется плесень, лучше провести профессиональную диагностику.

А у вас пластиковые окна промерзают зимой? Где чаще появляется лёд — на стекле, по краям рамы или на откосах? Поделитесь своим опытом в комментариях.

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