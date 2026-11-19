Зимой балкон превращается в бесплатную кладовку. Но некоторые привычные вещи категорически не подходят для хранения на морозе. Проверьте, нет ли среди этих семи категорий того, что лежит на вашем балконе.

Семь категорий вещей, которые нельзя хранить зимой на холодном балконе

Балкон давно стал для многих россиян дополнительной кладовкой. Здесь хранят банки с домашними заготовками, старую обувь, остатки краски после ремонта, бытовую химию и даже ненужную электронику. Кажется, что зимой это идеальное место: прохладно, свободно и ничего не мешает.

Но с наступлением морозов привычное место хранения может превратиться в настоящую проблему. Некоторые вещи при отрицательных температурах безвозвратно портятся, а другие способны представлять опасность.

Особенно актуально это для жителей Якутии, где зимой температура нередко опускается ниже минус 40 градусов. Даже застеклённый балкон не всегда способен защитить вещи от сильного холода.

Рассказываем, какие семь категорий предметов лучше убрать с балкона до наступления настоящих морозов.

1. Банки с домашними соленьями и вареньем

Многие хозяйки привыкли хранить на балконе огурцы, помидоры, компоты и другие домашние заготовки. Но сильный мороз может испортить даже хорошо законсервированные продукты.

При замерзании жидкость увеличивается в объёме. В результате стеклянная банка может треснуть, а крышка — потерять герметичность.

Даже если банка внешне осталась целой, после размораживания содержимое иногда меняет консистенцию и вкусовые качества.

Как правильно: домашнюю консервацию лучше хранить в прохладном, сухом помещении, где температура не опускается ниже допустимой для конкретного продукта.

Если банка треснула, крышка вздулась или нарушилась герметичность, употреблять такую заготовку нельзя.

2. Краски, лаки и строительные смеси

Осталась краска после ремонта? Многие отправляют её на балкон, рассчитывая использовать весной.

Однако некоторые строительные материалы совершенно не переносят замораживания.

Особенно чувствительны к холоду водно-дисперсионные краски, грунтовки и готовые клеевые составы. После оттаивания они могут расслоиться, стать неоднородными и потерять свои свойства.

Весной такая краска способна ложиться пятнами, а клей — хуже удерживать материалы.

Как правильно: перед хранением внимательно изучите инструкцию на упаковке. Если производитель запрещает замораживание, хранить состав на неотапливаемом балконе нельзя.

3. Телефоны, ноутбуки и аккумуляторы

Старый смартфон, ноутбук, фотоаппарат или электроинструмент часто отправляются на балкон до лучших времён.

Но мороз и перепады температуры могут повредить электронику.

Особенно опасна ситуация, когда холодный прибор заносят в тёплую комнату. Из-за резкого изменения температуры на его поверхности и внутренних деталях может появиться конденсат.

Влага способна вызвать коррозию и неисправности.

Отдельного внимания требуют литий-ионные аккумуляторы. На морозе их производительность снижается, а зарядка слишком холодного аккумулятора может привести к повреждению.

Как правильно: электронику и аккумуляторы следует хранить в условиях, предусмотренных производителем. Если устройство долго находилось на морозе, перед включением необходимо дать ему постепенно согреться и убедиться в отсутствии конденсата.

4. Лекарства и домашняя аптечка

Одна из самых опасных ошибок — хранить лекарства на холодном балконе.

Некоторые считают, что мороз помогает препаратам дольше сохраняться. На самом деле всё наоборот: замораживание способно изменить свойства отдельных лекарственных средств.

Особенно чувствительны к нарушению температурного режима некоторые жидкие препараты, инъекционные растворы и биологические лекарственные средства.

Причём внешне лекарство может выглядеть совершенно нормально, хотя его качество уже нельзя гарантировать.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдать условия хранения лекарств, указанные производителем.

Как правильно: храните домашнюю аптечку в соответствии с инструкциями к препаратам. Если лекарство случайно замёрзло, не используйте его до консультации с фармацевтом или производителем.

5. Газовые баллоны, аэрозоли и бытовая химия

На балконах нередко можно увидеть баллончики с краской, средства для чистки автомобиля, различные растворители и даже газовые баллоны.

При этом хранение таких предметов требует особой осторожности.

Некоторые жидкие средства после замерзания теряют свои свойства. А баллоны с горючими газами представляют отдельную опасность.

Согласно требованиям пожарной безопасности, хранить баллоны с горючими газами на балконах и лоджиях нельзя.

Об этом предупреждает и МЧС России в рекомендациях по безопасному обращению с газовыми баллонами.

Важно понимать, что аэрозольные баллончики особенно опасны при нагревании, повреждении и воздействии открытого огня. Для каждого средства необходимо соблюдать температурные условия, указанные на упаковке.

Как правильно: бытовую химию храните в соответствии с инструкцией производителя, а газовые баллоны — только в специально предусмотренных для этого условиях.

6. Кожаная обувь, сумки и одежда

Балкон часто становится местом хранения несезонной одежды и обуви. Летние туфли, кожаные сумки, куртки и коробки с вещами отправляются туда на несколько месяцев.

Но сильные морозы в сочетании с сыростью и перепадами температуры могут повредить некоторые материалы.

Искусственная кожа иногда теряет эластичность и трескается. Клеевые соединения могут ослабевать, а натуральная кожа при неправильном хранении — пересыхать и деформироваться.

Особенно неприятны последствия повышенной влажности: на вещах может появиться плесень и затхлый запах.

Как правильно: перед длительным хранением обувь необходимо очистить и высушить. Кожаные изделия и одежду лучше держать в сухом помещении со стабильной температурой.

7. Косметика, кремы и парфюмерия

Косметические средства тоже не стоит оставлять зимовать на холодном балконе.

Многие кремы, лосьоны, сыворотки и маски содержат воду и другие компоненты, которые могут плохо переносить замораживание.

После оттаивания крем иногда расслаивается, меняет консистенцию и теряет однородность.

Парфюмерия также не любит резких перепадов температуры и прямого солнечного света.

Как правильно: косметику рекомендуется хранить в сухом помещении, соблюдая условия на упаковке. Если средство после замерзания изменило цвет, запах или консистенцию, от его использования лучше отказаться.

Почему даже застеклённый балкон не спасает от мороза

Многие уверены: если балкон застеклён, значит, вещи на нём защищены от холода.

Это не совсем так.

Обычное остекление помогает защитить помещение от ветра, снега и осадков, но не обеспечивает постоянную положительную температуру.

Если балкон не утеплён и не отапливается, во время продолжительных морозов воздух внутри может охлаждаться почти до уличных значений.

В Якутии это особенно важно. При температуре минус 40 градусов и ниже даже закрытый балкон может оказаться неподходящим местом для хранения продуктов, техники и чувствительных к холоду материалов.

Кроме того, при изменении температуры на поверхностях появляется конденсат, который способен повредить вещи не меньше самого мороза.

Какие вещи можно оставить на балконе зимой

Полностью отказываться от хранения вещей на балконе необязательно.

При соблюдении необходимых условий там можно разместить некоторые предметы, устойчивые к холоду:

санки и зимний спортивный инвентарь, рассчитанный на мороз;

садовые инструменты без аккумуляторов;

металлические изделия, защищённые от влаги;

отдельные виды пластиковой тары, предназначенной для низких температур;

уличную мебель, если производитель допускает зимнее хранение.

Главное — учитывать свойства материалов, защищать вещи от влаги и не загромождать балкон.

Что обязательно проверить перед сильными морозами

До наступления зимних холодов стоит провести небольшую ревизию.

Уберите с балкона лекарства, электронику, аккумуляторы, косметику и домашние заготовки, которым противопоказано замораживание.

Проверьте оставшиеся после ремонта материалы. Даже если банка с краской плотно закрыта, её содержимое может испортиться при сильном охлаждении.

Отдельно убедитесь, что на балконе нет баллонов с горючими газами и других предметов, хранение которых нарушает требования пожарной безопасности.

Не стоит забывать и об обычной влажности. Иногда вещи портятся не от самого холода, а из-за чередования замерзания и оттаивания.

Главный вывод

Балкон зимой кажется удобным местом для хранения вещей, но далеко не всё способно выдержать низкие температуры.

Особенно важно беречь от промерзания лекарства, электронику, домашние заготовки, косметику и строительные материалы, чувствительные к морозу. А баллоны с горючими газами на балконе хранить запрещено.

Лучше потратить полчаса на проверку вещей сейчас, чем весной обнаружить испорченную технику, треснувшие банки или непригодную краску.

А что вы обычно храните зимой на балконе? Поделитесь своим опытом в комментариях. Возможно, эта статья поможет вашим знакомым избежать неприятных ошибок.

Другие публикации