Зачем опытные хозяйки кладут шарик из фольги в стиральную машину? Копеечный трюк, который сэкономит вам тысячи рублей
Знакома ситуация: достаете вы чистую синтетическую блузку, плед или свитер из стиральной машины, а они начинают безжалостно биться током, трещать и липнуть к телу? И даже половина флакона дорогого кондиционера для белья далеко не всегда спасает от этой напасти.
Своим бытовым лайфхаком с охотой делится наш автор Виктория Никитина:
Когда моя свекровь посоветовала мне кинуть в барабан стиральной машины обычную пищевую фольгу, я сначала испугалась за технику. Ну правда: металл, вода, высокие обороты… Звучит как рецепт поломки! Но любопытство взяло верх, я изучила вопрос с точки зрения физики и рискнула. Результат меня так впечатлил, что теперь эти блестящие шарики «живут» в моей машинке постоянно.
Давайте разберемся, как работает этот копеечный трюк, почему он абсолютно безопасен для техники и как именно он помогает экономить тысячи рублей в год.
В чем главный секрет фольги?
Во время стирки и особенно при отжиме на высоких оборотах вещи интенсивно трутся друг о друга. Из-за этого на ткани (особенно на синтетике и шерсти) накапливается мощный заряд статического электричества.
И вот тут на сцену выходит обычная алюминиевая фольга. Алюминий — прекрасный проводник, который обладает свойством поглощать статический заряд. Проще говоря, шарик из фольги работает как мини-громоотвод прямо внутри барабана!
Что вы получаете в итоге:
- Вещи перестают «кусаться» током и липнуть к ногам (можно забыть про вонючие аэрозоли-антистатики).
- Исчезает шерсть домашних животных и мелкий ворс. Мало кто задумывается, но кошачья шерсть и пылинки намертво прилипают к одежде именно из-за статики! Когда фольга снимает заряд, вся шерсть легко смывается водой в фильтр, а не остается на ваших черных брюках.
- Белье лучше отстирывается. Плотные шарики перекатываются в барабане и создают дополнительное механическое воздействие (по принципу специальных мячиков для стирки пуховиков), мягко выбивая грязь из волокон ткани.
А как это экономит тысячи рублей?
Посчитайте, сколько денег в год уходит на жидкие кондиционеры-ополаскиватели и баллончики с антистатиком? Хороший гель стоит неделями, а заканчивается быстро.
К тому же, опытные хозяйки знают: кондиционером вообще нельзя стирать махровые полотенца (они перестают впитывать воду) и спортивную одежду с мембраной (ткань забивается химией и перестает дышать).
А одного рулона фольги за 100 рублей вам хватит на полгода-год беспрерывных стирок! Экономия семейного бюджета очевидна.
Не сломается ли стиральная машина? Инструкция по безопасности
Главный страх любого человека: «А не порвет ли фольга мои любимые вещи и не поцарапает ли барабан?». Отвечаю: нет, если сделать всё правильно. Просто кинуть оторванный кусок фольги нельзя — он действительно раскрошится на мелкие кусочки и забьет сливной фильтр.
Как сделать правильный шарик для стирки:
- Оторвите кусок плотной пищевой фольги длиной около 1 метра.
- Начните сминать его от краев к центру, формируя шар.
- Самый важный этап: сожмите шар максимально плотно! Прокатайте его между ладонями или даже постучите им об стол, чтобы поверхность стала гладкой, без острых зазубрин и торчащих краев.
- В идеале у вас должен получиться тугой гладкий шарик размером с грецкий орех или мячик для пинг-понга.
Для одной стирки достаточно бросить в барабан прямиком к белью 2–3 таких шарика.
Удивительно, но они не разворачиваются даже при отжиме на 1000 оборотах, не темнеют и не ржавеют. Одного комплекта таких «самодельных помощников» спокойно хватает на 4–6 месяцев, после чего их можно просто заменить на новые.
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