Унитаз все стерпит? Нет — это не мусорное ведро!
Канализация — не мусорное ведро
Надежная работа канализации зависит от каждого из нас. Если соблюдать эти правила можно минимизировать число засоров, предотвратить разливы сточных вод, продлить срок работы сетей водоотведения и оборудования.
Напоминаем, что нельзя смывать в унитаз влажные салфетки, бумажные полотенца, лейкопластырь, волосы с расчёски, наполнитель туалета домашнего питомца, подгузники, женские гигиенические прокладки, презервативы, ватные диски, ватные палочки.
Влажные салфетки в системе канализации цепляются за трубы, собирают на себя жир, прочий мусор, не только вызывают засоры, но выводят из строя оборудование на канализационных станциях.
Маркировка «можно смывать» — это маркетинг. Даже салфетки с отметкой flushable или смываемые распадаются в воде слишком медленно, поэтому наносят вред домовой и общегородской канализационной сети.
Остатки еды, масло и жир не только оставляют разводы и грязь на раковинах и унитазе, они откладываются на стенках труб и снижают их проходимость.
Небольшие бумажки, этикетки-наклейки, пыль и мелкие камушки должны отправиться в мусорное ведро, иначе могут стать поводом вызвать сантехника или привести к аварии на сетях.
АО «Водоканал» рекомендует, любой мусор, даже мелкий, складывать в ведро или отдельный мешок.
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