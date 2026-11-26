Помните шоколадную колбасу, которую готовили наши мамы и бабушки? Печенье, какао, сливочное масло и орехи — всего несколько ингредиентов для легендарного домашнего десерта без выпечки.

Шоколадная колбаса из печенья и какао

Помните тот самый шоколадный десерт, который мама доставала из холодильника и нарезала тонкими кружочками? Тёмная шоколадная основа, светлые кусочки печенья, нежный сливочный вкус — настоящее лакомство из детства!

Когда-то шоколадную колбасу готовили практически в каждой семье. Сегодня в магазинах продаются сотни разнообразных сладостей, но иногда так хочется вернуться к простым домашним рецептам.

Для приготовления этого десерта не понадобятся духовка, миксер и даже мука. Достаточно нескольких привычных продуктов и примерно 15 минут на приготовление. Остальное сделает холодильник. Рассказывает кулинарный автор SakhaLife Галина Смарина

Ингредиенты для шоколадной колбасы

Песочное печенье — 400 г.

Сливочное масло — 180 г.

Молоко — 100 мл.

Какао-порошок без сахара — 4 столовые ложки.

Сахар — 80–100 г.

Грецкие орехи — 100 г.

Ванильный сахар — 1 чайная ложка.

Соль — небольшая щепотка.

Сахарная пудра для украшения — по желанию.

Как приготовить шоколадную колбасу из печенья

Шаг 1. Измельчаем печенье

Примерно половину печенья измельчите в мелкую крошку, а оставшуюся часть разломайте руками на небольшие кусочки.

Именно благодаря крупным кусочкам на срезе готового десерта появится характерный рисунок, напоминающий настоящую колбасу.

Шаг 2. Подготавливаем орехи

Грецкие орехи слегка подрумяньте на сухой сковороде, остудите и измельчите ножом.

Не превращайте их в мелкую крошку: небольшие кусочки орехов сделают десерт интереснее по текстуре.

Шаг 3. Готовим шоколадную основу

В небольшую кастрюлю налейте молоко, добавьте сахар, какао, ванильный сахар и щепотку соли.

Перемешайте венчиком и нагревайте на слабом огне до растворения сахара.

Добавьте сливочное масло и продолжайте перемешивать, пока не получится гладкая шоколадная масса. Сильно кипятить смесь не нужно.

Шаг 4. Соединяем ингредиенты

Дайте шоколадной основе немного остыть.

Переложите печенье и орехи в глубокую миску, постепенно добавьте шоколадную смесь и тщательно перемешайте.

Масса должна получиться густой, пластичной и достаточно плотной, чтобы сохранять форму.

Шаг 5. Формируем шоколадную колбасу

Разделите полученную массу на две части.

Выложите каждую на пищевую плёнку или пергамент и сформируйте продолговатый батончик.

Плотно заверните, аккуратно уплотните руками и закрутите края.

Шаг 6. Отправляем в холодильник

Уберите шоколадную колбасу в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.

Когда десерт полностью застынет, снимите плёнку, при желании посыпьте сахарной пудрой и нарежьте кружочками толщиной около одного сантиметра.

Пять секретов вкусной шоколадной колбасы

Первый секрет — выбирайте рассыпчатое печенье. Обычное песочное печенье без начинки и глазури подходит лучше всего.

Второй секрет — используйте качественное сливочное масло. Оно придаёт десерту нежный сливочный вкус и помогает сохранять форму после охлаждения.

Третий секрет — добавьте щепотку соли. Этот простой ингредиент делает шоколадный вкус более выразительным.

Четвёртый секрет — не измельчайте всё печенье слишком мелко. Именно крупные светлые кусочки создают красивый мраморный рисунок.

Пятый секрет — не торопитесь нарезать десерт. Шоколадная колбаса должна хорошо охладиться, иначе кружочки могут разваливаться.

Что можно добавить в шоколадную колбасу?

Классический рецепт легко разнообразить. Попробуйте добавить:

обжаренный фундук;

измельчённый миндаль;

кусочки тёмного шоколада;

кокосовую стружку;

вяленую вишню;

немного апельсиновой цедры.

Каждая добавка придаст знакомому десерту новый вкус.

Особенно интересное сочетание получается с апельсиновой цедрой и тёмным шоколадом.

Как хранить шоколадную колбасу?

Готовый десерт храните в холодильнике в плотно закрытом контейнере или пищевой плёнке. Желательно употребить его в течение 3–4 дней.

Шоколадную колбасу также можно заморозить порциями, а перед подачей разморозить в холодильнике.

Вкус, который возвращает нас в детство

Шоколадная колбаса — удивительный десерт. В нём нет сложных ингредиентов, изысканных кремов и модных украшений. Зато есть тот самый знакомый вкус, который у многих связан с домашними праздниками, семейными чаепитиями и беззаботным детством.

Особенно приятно приготовить такое лакомство вместе с детьми. Им наверняка понравится ломать печенье, перемешивать шоколадную массу и формировать сладкие батончики.

А вечером останется только заварить ароматный чай, нарезать шоколадную колбасу и собрать всю семью за столом.

Сохраните рецепт — такие домашние десерты не должны забываться!

А вы помните шоколадную колбасу из своего детства? С чем её готовили в вашей семье — с орехами, сгущённым молоком или обычным какао?

Готовьте с удовольствием и сохраняйте семейные кулинарные традиции!

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