Огурцы по-корейски: готовлю за 15 минут, а со стола исчезают первыми! Секрет пикантного салата
Если обычные овощные салаты уже надоели, попробуйте приготовить огурцы по-корейски. Казалось бы, самые простые ингредиенты — огурцы, морковь, чеснок и немного специй. Но благодаря особой заправке овощи приобретают совершенно новый вкус.
Хрустящие огурчики, сочная морковь, аромат чеснока, лёгкая острота и приятные кунжутные нотки — перед таким сочетанием трудно устоять.
Этот салат можно подавать как самостоятельную закуску, дополнение к горячим блюдам или украшение праздничного стола.
А самое приятное — активное приготовление занимает всего 15 минут!
Ингредиенты для корейского салата
На 4 порции понадобится:
- Свежие огурцы — 500 г.
- Морковь — 1 крупная.
- Чеснок — 3–4 зубчика.
- Соевый соус — 2 столовые ложки.
- Растительное масло — 3 столовые ложки.
- Рисовый уксус — 2 столовые ложки или столовый уксус 9% — 1 столовая ложка.
- Сахар — 1 чайная ложка.
- Соль — ½ чайной ложки.
- Молотый кориандр — ½ чайной ложки.
- Острый красный перец — по вкусу.
- Кунжут — 1 столовая ложка.
- Зелёный лук — несколько перьев.
- Кунжутное масло — 1 чайная ложка по желанию.
Как приготовить огурцы по-корейски
Шаг 1. Подготавливаем огурцы
Тщательно вымойте огурцы и обрежьте кончики.
Нарежьте овощи продолговатыми брусочками длиной примерно 4–5 сантиметров.
Переложите в глубокую миску, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 10 минут.
За это время огурцы выделят лишний сок. Слейте его, чтобы салат не получился слишком водянистым.
Шаг 2. Нарезаем морковь
Очистите морковь и натрите на специальной тёрке для корейских салатов.
Если такой тёрки нет, нарежьте морковь тонкой длинной соломкой.
Добавьте её к огурцам.
Шаг 3. Добавляем ароматные специи
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Добавьте к овощам чеснок, молотый кориандр, сахар и острый красный перец.
Количество острого перца регулируйте по своему вкусу.
Шаг 4. Готовим пикантную заправку
Разогрейте растительное масло в небольшой сковороде, не доводя до появления дыма.
Снимите с огня и осторожно полейте горячим маслом чеснок и специи. Благодаря этому их аромат станет более насыщенным.
Добавьте соевый соус, уксус и при желании немного кунжутного масла.
Тщательно перемешайте овощи.
Шаг 5. Добавляем кунжут
На сухой сковороде слегка обжарьте кунжут до золотистого цвета.
Посыпьте им салат, добавьте мелко нарезанный зелёный лук и ещё раз перемешайте.
Шаг 6. Даём салату настояться
Салат можно подавать сразу, но гораздо вкуснее он становится после 30–60 минут в холодильнике.
За это время овощи пропитываются ароматной заправкой, сохраняя приятную хрустящую текстуру.
Пять секретов вкусного корейского салата от Галины Смариной
Первый секрет — выбирайте плотные огурцы.
Лучше всего подходят небольшие свежие огурчики с тонкой кожицей и мелкими семенами.
Второй секрет — обязательно сливайте лишний сок.
Это позволит сохранить насыщенный вкус заправки.
Третий секрет — не забывайте про кориандр.
Именно эта пряность придаёт многим салатам в корейском стиле характерный аромат.
Четвёртый секрет — слегка обжаривайте кунжут.
После нагревания его ореховый аромат становится более выраженным.
Пятый секрет — дайте овощам промариноваться.
Даже полчаса в холодильнике способны заметно улучшить вкус готового блюда.
Что ещё можно добавить в корейский салат?
Этот рецепт легко разнообразить дополнительными ингредиентами:
- Сладким болгарским перцем.
- Свежей белокочанной капустой.
- Красным репчатым луком.
- Зеленью кинзы.
- Отварной или обжаренной говядиной.
- Готовым куриным филе.
Если добавить мясо, лёгкая овощная закуска превратится в более сытное самостоятельное блюдо.
Чем хорош корейский салат из огурцов?
Свежие огурцы и морковь содержат пищевые волокна, а морковь также богата бета-каротином.
Благодаря чесноку, кориандру и кунжуту даже самые простые овощи приобретают яркий и насыщенный вкус.
Однако людям с чувствительным желудком стоит уменьшить количество острого перца, чеснока и уксуса. Также учитывайте, что соевый соус содержит довольно много соли.
Как хранить корейский салат?
Готовый салат следует хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C в закрытом контейнере.
Лучше всего съесть его в течение 1–2 суток, пока овощи остаются свежими и хрустящими.
Этот рецепт предназначен для быстрого употребления, а не для длительного хранения или консервирования на зиму.
Простые продукты — удивительный вкус!
Иногда достаточно необычной заправки, чтобы привычные овощи превратились в настоящий кулинарный хит.
Хрустящие огурцы, яркая морковь, ароматный чеснок и пикантные специи прекрасно дополняют друг друга.
Такой салат особенно хорош с жареным мясом, шашлыком, запечённым картофелем или обычным отварным рисом.
Обязательно сохраните рецепт! Возможно, именно этот салат станет вашей любимой овощной закуской.
А вы любите корейские салаты? Какой предпочитаете — морковь по-корейски, острые огурчики или салат из капусты? Делитесь в комментариях!
Готовьте с удовольствием и открывайте новые вкусы!
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