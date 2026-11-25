Обычные огурцы и морковь превращаются в невероятно вкусную закуску! Весь секрет — в ароматной корейской заправке с чесноком, кориандром и кунжутом.

Огурцы по-корейски

Если обычные овощные салаты уже надоели, попробуйте приготовить огурцы по-корейски. Казалось бы, самые простые ингредиенты — огурцы, морковь, чеснок и немного специй. Но благодаря особой заправке овощи приобретают совершенно новый вкус.

Хрустящие огурчики, сочная морковь, аромат чеснока, лёгкая острота и приятные кунжутные нотки — перед таким сочетанием трудно устоять.

Этот салат можно подавать как самостоятельную закуску, дополнение к горячим блюдам или украшение праздничного стола.

А самое приятное — активное приготовление занимает всего 15 минут!

Ингредиенты для корейского салата

На 4 порции понадобится:

Свежие огурцы — 500 г.

Морковь — 1 крупная.

Чеснок — 3–4 зубчика.

Соевый соус — 2 столовые ложки.

Растительное масло — 3 столовые ложки.

Рисовый уксус — 2 столовые ложки или столовый уксус 9% — 1 столовая ложка.

Сахар — 1 чайная ложка.

Соль — ½ чайной ложки.

Молотый кориандр — ½ чайной ложки.

Острый красный перец — по вкусу.

Кунжут — 1 столовая ложка.

Зелёный лук — несколько перьев.

Кунжутное масло — 1 чайная ложка по желанию.

Как приготовить огурцы по-корейски

Шаг 1. Подготавливаем огурцы

Тщательно вымойте огурцы и обрежьте кончики.

Нарежьте овощи продолговатыми брусочками длиной примерно 4–5 сантиметров.

Переложите в глубокую миску, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 10 минут.

За это время огурцы выделят лишний сок. Слейте его, чтобы салат не получился слишком водянистым.

Шаг 2. Нарезаем морковь

Очистите морковь и натрите на специальной тёрке для корейских салатов.

Если такой тёрки нет, нарежьте морковь тонкой длинной соломкой.

Добавьте её к огурцам.

Шаг 3. Добавляем ароматные специи

Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Добавьте к овощам чеснок, молотый кориандр, сахар и острый красный перец.

Количество острого перца регулируйте по своему вкусу.

Шаг 4. Готовим пикантную заправку

Разогрейте растительное масло в небольшой сковороде, не доводя до появления дыма.

Снимите с огня и осторожно полейте горячим маслом чеснок и специи. Благодаря этому их аромат станет более насыщенным.

Добавьте соевый соус, уксус и при желании немного кунжутного масла.

Тщательно перемешайте овощи.

Шаг 5. Добавляем кунжут

На сухой сковороде слегка обжарьте кунжут до золотистого цвета.

Посыпьте им салат, добавьте мелко нарезанный зелёный лук и ещё раз перемешайте.

Шаг 6. Даём салату настояться

Салат можно подавать сразу, но гораздо вкуснее он становится после 30–60 минут в холодильнике.

За это время овощи пропитываются ароматной заправкой, сохраняя приятную хрустящую текстуру.

Пять секретов вкусного корейского салата от Галины Смариной

Первый секрет — выбирайте плотные огурцы.

Лучше всего подходят небольшие свежие огурчики с тонкой кожицей и мелкими семенами.

Второй секрет — обязательно сливайте лишний сок.

Это позволит сохранить насыщенный вкус заправки.

Третий секрет — не забывайте про кориандр.

Именно эта пряность придаёт многим салатам в корейском стиле характерный аромат.

Четвёртый секрет — слегка обжаривайте кунжут.

После нагревания его ореховый аромат становится более выраженным.

Пятый секрет — дайте овощам промариноваться.

Даже полчаса в холодильнике способны заметно улучшить вкус готового блюда.

Что ещё можно добавить в корейский салат?

Этот рецепт легко разнообразить дополнительными ингредиентами:

Сладким болгарским перцем.

Свежей белокочанной капустой.

Красным репчатым луком.

Зеленью кинзы.

Отварной или обжаренной говядиной.

Готовым куриным филе.

Если добавить мясо, лёгкая овощная закуска превратится в более сытное самостоятельное блюдо.

Чем хорош корейский салат из огурцов?

Свежие огурцы и морковь содержат пищевые волокна, а морковь также богата бета-каротином.

Благодаря чесноку, кориандру и кунжуту даже самые простые овощи приобретают яркий и насыщенный вкус.

Однако людям с чувствительным желудком стоит уменьшить количество острого перца, чеснока и уксуса. Также учитывайте, что соевый соус содержит довольно много соли.

Как хранить корейский салат?

Готовый салат следует хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C в закрытом контейнере.

Лучше всего съесть его в течение 1–2 суток, пока овощи остаются свежими и хрустящими.

Этот рецепт предназначен для быстрого употребления, а не для длительного хранения или консервирования на зиму.

Простые продукты — удивительный вкус!

Иногда достаточно необычной заправки, чтобы привычные овощи превратились в настоящий кулинарный хит.

Хрустящие огурцы, яркая морковь, ароматный чеснок и пикантные специи прекрасно дополняют друг друга.

Такой салат особенно хорош с жареным мясом, шашлыком, запечённым картофелем или обычным отварным рисом.

Обязательно сохраните рецепт! Возможно, именно этот салат станет вашей любимой овощной закуской.

А вы любите корейские салаты? Какой предпочитаете — морковь по-корейски, острые огурчики или салат из капусты? Делитесь в комментариях!

Готовьте с удовольствием и открывайте новые вкусы!

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