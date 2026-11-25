Бэлэх буолбут талаан
Биллиилээх модельер-дизайнер, СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ РФ, үөрэҕириитин туйгуна А.Н.ФИЛИППОВА сырдык кэриэһигэр
Талаан тарбах! Көмүс тарбах!
Күрэннэҕэ олохтон!
Үөһээ уураах, атын уураах
Орто сиртэн ыйыппат!
Саха сирин аатырдыбыт,
Омук сирин сөхтөрбүт
Горнай чулуу кыысчаана!
Көмүс ааттаах Далбара!
Кыптыыйынан кырыйбыта,
Иннэтинэн тикпитэ
Кэпсээн буолан тарҕанара!
Кэрэ көстүү буолара!
Саха омук кута-сүрэ
Кэпсэммитэ таҥаска!
Тымныы дойду сылаас тыына
Илгийбитэ ойууттан!
Кыыһын киинин кырыйбыты
Көрөн турбут аҕата
«Кыыһым кэлин кыптыыйынан
Дьикти ойуу кырыйыа»
Аҕа алгыы санаабыта
Киирбит илэ олоххо!
Кыптыый кынат буолан кыыһын
Аата ыраах кыырайбыт!
Кыырайбыта, биллибитэ
Саха кыыһын талаана!
Ааспат, сүппэт аата хаалла
Бэлэх буолан норуокка!
Памяти Августины Николаевны Филипповой
ПОЛИНА ПОБЕДА
25.11.2026
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий