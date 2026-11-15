Алампа аатынан норуот бириэмийэтэ
Саха театрын үрдүк уораҕайыгар Анемподист Иванович Софронов — Алампа төрөөбүтэ 140 сылын көрсө кини сырдык кэриэһин үйэтитэр уонна ускуустуба эйгэтигэр уһулуччу ситиһиилээх дьону бэлиэтиир Алампа аатынан норуот бириэмийэтин дьоро киэһэтэ тосхоллонно.
Манна Саха сирин араас муннуктарыттан талыллан кэлбит ускуустуба эйгэтин маастардара тоҕуоруһа мустан уопсайа 12 араас номинацияларынан наҕараадаланнылар:
— «Суруйааччы» — Пономарев Дмитрий Николаевич – Дьолуолаах
— «Бэйиэт» — Байгожаева Яна Ербулатовна
— «Уран тыл» — Мигалкина Елизавета Ивановна
— «Бастыҥ драматург» — Захаров Утум Егорович
— «Дархан ойууһут» — Окоемова Галина Егоровна
— «Киинэ эйгэтин чыпчаал үлэһитэ» — Кривогорницын Иван Юрьевич
— «Төрөөбүт литератураны сырдатыыга кылаатын иһин» — Попов Семен Андреевич – Сэмэн Тумат
— «Дэгиттэр режиссер» — Якимец Валентина Афанасьевна
— «Чаҕылхай артыыс» — Семенов Кирилл Михайлович
— «Чаҕылхай артыыска» — Кривогорницына Александра Константиновна
— «Ырыа айааччы» — Петров Петр Семенович – Бүөккэ Бөтүрүөп
— «Алампаҕа сүдү бэриниилээх» — Попов Николай Ефимович
Алампа сырдык аата үйэттэн үйэҕэ бэриллэн, тэнийэ туруохтун!
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий