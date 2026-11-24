Математический тест на логику: Решите пример 6 × 6 — 6(6 : 6) + 6 : 6
Какой ответ у примера 6 × 6 — 6(6 : 6) + 6 : 6?
Математика нужна в повседневной жизни: мы рассчитываем расходы, сравниваем цены со скидками, отмеряем продукты для рецепта и планируем время в пути. В таких ситуациях полезно не только быстро считать, но и внимательно следить за последовательностью вычислений.
Предлагаем небольшую разминку для ума. Автор SakhaLife Денис Долганов подготовил для читателей математический пример, в котором легко ошибиться, если поспешить.
Задание: решите пример без калькулятора
Найдите значение выражения:
6 × 6 − 6(6 : 6) + 6 : 6 = ?
Попробуйте справиться самостоятельно — без калькулятора и подсказок. Здесь не нужны сложные формулы: достаточно вспомнить порядок арифметических действий.
Обратите внимание: запись 6(6 : 6) означает умножение числа 6 на результат в скобках.
Не спешите переходить к ответу. Посчитайте в уме или запишите промежуточные результаты на бумаге, а затем сравните своё решение с разбором ниже.
Ответ и пошаговое решение
Правильный ответ — 31. Сначала выполняем действие в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.
Шаг 1. Вычисляем значение в скобках
6 : 6 = 1
Подставляем результат в исходное выражение:
6 × 6 − 6 × 1 + 6 : 6
Шаг 2. Выполняем умножение и деление
- 6 × 6 = 36
- 6 × 1 = 6
- 6 : 6 = 1
Получаем:
36 − 6 + 1
Шаг 3. Выполняем вычитание и сложение
Действия одинакового приоритета выполняем слева направо:
36 − 6 + 1 = 30 + 1 = 31
Итак:
6 × 6 − 6(6 : 6) + 6 : 6 = 31
Где можно ошибиться?
Самая вероятная ошибка — начать выполнять все действия подряд слева направо, не учитывая их приоритет. Например, вычитать шестёрку из произведения до того, как вычислено 6(6 : 6).
Важно помнить: умножение и деление имеют одинаковый приоритет, как и сложение с вычитанием. При этом умножение и деление выполняются раньше сложения и вычитания.
Интересный факт: почему число 6 называют совершенным?
В математике совершенным называют натуральное число, равное сумме всех своих положительных делителей, кроме него самого.
Самое маленькое такое число — 6. Оно делится без остатка на 1, 2 и 3, а их сумма равна:
1 + 2 + 3 = 6
Следующее совершенное число — 28: его делители 1, 2, 4, 7 и 14 в сумме дают ровно 28. Получается, у шестёрки из нашей задачи есть особый математический статус!
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