Каждый ноябрь британский журнал The Economist выпускает специальный номер под названием «The World Ahead» — традиционный прогноз на следующий год. Особый интерес всегда вызывает обложка журнала: это сложная иллюстрация-ребус, в которой художники зашифровывают ключевые темы выпуска. В преддверии 2027 года редакция представила мрачную композицию в красно-черных тонах, созданную американским художником Клеоном Петерсоном.

Какие десять главных тенденций, по мнению авторов The Economist, будут определять жизнь мира в 2027 году, и что скрывается за символами на обложке, разобрал для для SAKHALIFE.RU наш автор Тарас Бутасов.

1. Посттрамповская эпоха и борьба за власть в США

На вершине композиции изображена группа мировых лидеров, среди которых узнаваемы Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Нарендра Моди и Владимир Путин. По оценке обозревателей The Economist, несмотря на приближение конца президентского срока в январе 2029 года и старт гонки за его преемственность в 2027-м, Трамп не станет пассивным политиком, а будет действовать подобно разрушительной «Злой птице» (Angry Bird). Эта внутренняя нестабильность в США будет иметь глобальные последствия, делая американскую внешнюю политику менее предсказуемой.

2. Ближний Восток: последствия войны и энергетический кризис

Один из самых тревожных символов обложки — танкер, скованный цепями, качающийся на волнах под прицелом военных самолетов. Это прямая отсылка к эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном, которая, согласно сценарию журнала, произойдет в 2026 году и будет иметь долгосрочные последствия.

Прогнозируется, что блокировка Ормузского пролива — ключевого маршрута для мировых поставок нефти — приведет к резкому скачку цен на энергоносители. Доверие союзников к Вашингтону будет подорвано, а противники перестанут бояться американской силы, что сделает Ближний Восток источником постоянной нестабильности весь 2027 год.

3. Искусственный интеллект: пузырь и киберугрозы

В центре обложки изображен огромный мозг, рядом с которым бежит робот с мешком за спиной, напоминающий грабителя. Этот образ символизирует двойственную природу развития ИИ. С одной стороны, технологии окончательно выходят из лабораторий в повседневную жизнь. С другой — растут риски. Если ожидаемая прибыль от ИИ не оправдает вложений, акции этих компаний могут резко упасть, что приведет к схлопыванию «пузыря» и потере денег инвесторами. Кроме того, журнал предупреждает о росте кибератак с использованием продвинутых нейросетей.

4. Долговой кризис: мир тонет в долгах

Падающий биржевой график и стопки банкнот на обложке иллюстрируют глобальную проблему государственного долга. К концу 2025 года мировой государственный долг достигнет около 94% мирового ВВП, а к 2029 году впервые сравняется с объемом всей мировой экономики. Для государств это означает, что обслуживание уже накопленного долга съедает все большую часть бюджета. Инвесторы, опасаясь за устойчивость государственных финансов, требуют более высокой доходности по облигациям, что делает новые займы дороже. Правительства оказываются перед выбором: урезать расходы, повышать налоги или занимать еще больше. Все эти варианты давят на экономику и замедляют рост. Средняя стоимость заимствований для стран G7 уже достигла максимума с 2008 года.

5. Россия и Украина: песочные часы тикают

На правой стороне обложки изображена красная Спасская башня Московского Кремля, рядом с которой располагается всадник в шляпе и песочные часы. Напомним, что на известных снимках фотографа Дмитрия Астахова для ИТАР-ТАСС в августе 2007 года Владимир Путин запечатлен верхом на лошади в широкополой шляпе. Эта композиция интерпретируется как намек на переговоры по Украине. Песочные часы символизируют ограниченное время, оставшееся для дипломатического решения конфликта. Прогноз предполагает, что 2027 год станет критическим моментом, когда либо удастся достичь компромисса, либо конфликт перейдет в новую, еще более затяжную фазу. При этом Россия остается одним из центров мировой силы, чьи решения продолжают влиять на международную повестку.

6. Франция и будущее Европы

Бронзовая статуя Марианны — символ Французской Республики — окружена плотной толпой протестующих. Рядом изображена рука, опускающая бюллетень в урну. Это отсылка к предстоящим президентским выборам во Франции, где, по прогнозу The Economist, высоки шансы на победу Марин Ле Пен. Победа правых популистов во Франции, одном из двигателей Европейского союза, может серьезно осложнить франко-германское сотрудничество и изменить политический баланс в Европе.

7. Климат: рекордная жара и Эль-Ниньо

Горящий лес и термометр на обложке указывают на климатические вызовы. The Economist ожидает, что 2027 год может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений. Где-то это приведет к засухам, где-то — к наводнениям. Однако журнал также отмечает позитивный тренд: развитие возобновляемой энергетики (символизируемое ветряками на обложке) может помочь государствам меньше зависеть от скачков цен на нефть и газ и смягчить последствия изменения климата.

8. Медицинская революция: эффект «Оземпика»

Шприц, таблетки и аптечные флаконы на обложке отсылают к распространению препаратов нового поколения для похудения на основе семаглутида (таких как Ozempic). Эти лекарства, изначально созданные для лечения диабета, воздействуют на механизмы аппетита, помогая людям быстро снижать вес. Кроме того, фармацевтические компании исследуют возможность использования подобных препаратов для продления жизни, что может превратить рынок средств для похудения в масштабную индустрию долголетия.

9. Космос становится дешевле и коммерческое

Ракета и спутник на обложке символизируют новый этап космической гонки. Главный драйвер изменений — компания SpaceX Илона Маска и ее многоразовая ракета Starship, которая должна значительно снизить стоимость вывода грузов на орбиту. Космос перестает быть исключительно государственной прерогативой и становится ареной конкуренции частных корпораций.

10. Кризис кино и Голливуда

Старый кинопроектор, опутанный паутиной, символизирует стагнацию в киноиндустрии. Зрители устают от отсутствия новых идей и уходят в интернет, где независимые авторы создают контент с меньшими бюджетами, но большей оригинальностью.

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