23 ноября: Что было на планёрке в мэрии
За минувшую неделю в Якутске произошло 5 пожаров, из которых эвакуировано 11 человек, погибших и пострадавших нет.
За минувшую неделю в отделения полиции за различные правонарушения доставлено 199 человек: 83 — с улиц, 116 — с общественных мест, в том числе 19 — с тёплых остановок.
На пульт дежурной части полиции поступило 1 376 сообщений, за различные правонарушения составлено 2 186 административных протокола. За нарушение антиалкогольного законодательства составлено 3 административных протокола, изъято 25 литров алкоголя.
Такая информация прозвучала во время городской планерки 23 ноября.
За минувшую неделю в Якутске зарегистрировано 69 ДТП, в том числе 7 — с пострадавшими, в которых ранения получили 7, погиб 1 человек.
Задержаны 36 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 2 из них — повторно, им грозит уголовная ответственность.
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