Глава Якутска Дмитрий Садовников в своем канале поделился теплыми воспоминаниями о работе с бывшими руководителями столицы республики после встречи с земляками в Москве:

С мэрами города Якутска Ильей Филипповичем Михальчуком и Юрием Вадимовичем Заболевым на встрече с земляками-якутянами в Постпредстве Якутии в Москве.

Мне посчастливилось поработать в команде обоих градоначальников. Благодарен судьбе за возможность перенять их опыт и знания, которые стали важной частью моего профессионального багажа.