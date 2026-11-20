20.11.2026 15:48
чтение: 1 мин
Фотофакт: Преемственность поколений у руля столицы
Глава Якутска Дмитрий Садовников в своем канале поделился теплыми воспоминаниями о работе с бывшими руководителями столицы республики после встречи с земляками в Москве:
С мэрами города Якутска Ильей Филипповичем Михальчуком и Юрием Вадимовичем Заболевым на встрече с земляками-якутянами в Постпредстве Якутии в Москве.
Мне посчастливилось поработать в команде обоих градоначальников. Благодарен судьбе за возможность перенять их опыт и знания, которые стали важной частью моего профессионального багажа.
Читайте также:
Источник: МАХ Дим Димыч Brief
Фото: МАХ Дим Димыч Brief
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий