Билайн увеличил надежность сети в десятке якутских посёлков

Оператор Билайн запустил новые базовые станции, провел модернизации оборудования до 4G, а также увеличил покрытие и емкость сети в 11 населенных пунктах Республики Саха. Проведенные работы позволяют большему числу клиентов пользоваться цифровыми сервисами в сети оператора, в том числе — в моменты высокой нагрузки на сеть.

Технические специалисты установили новые базовые станции и модернизировали оборудование до стандарта 4G в таких населенных пунктах, как:

Мирнинский район: пгт. Чернышевский (в центре и на улице Энтузиастов);

Булунский улус: пгт. Тикси-3 (ранее модернизация прошла и в Тикси-1);

Нерюнгринский район: п. Хани.

Кроме того, оператор увеличил емкость и покрытие в таких селах и поселках, как:

Мирнинский район: пгт. Айхал (в районе ул. Спортивная и на нескольких участках ул. Промышленная);

Верхневилюйский улус: с. Верхневилюйск;

Горный улус: с. Бердигестях;

Нерюнгринский район: пгт. Серебряный Бор, пгт. Беркакит;

Оймяконский улус: пгт. Усть-Нера;

Оленёкский эвенкийский национальный улус: с. Оленёк, с. Харыялах.

Благодаря проведенным работам жители населенных пунктов в сети Билайн могут смотреть видео, скачивать объемные файлы, слушать музыку и подкасты, пользоваться мессенджерами, делиться фото в социальных сетях, быстро переводить средства и оплачивать услуги онлайн.

«В Якутии расстояние — это не абстракция, а ежедневная логистика: до райцентра, до банка, до нужного специалиста. Поэтому запуск новых базовых станций здесь — не техническая формальность, а в какой-то степени сокращение этих расстояний, ведь мобильный интернет позволяет решать часть вопросов, не выезжая из населённого пункта. В этом его ценность на большой территории», — комментирует директор Якутского отделения Билайн Вадим Пеньков.

Вместе с мобильным интернетом 4G жителям также стали доступны голосовые вызовы в формате VoLTE (Voice over LTE – голос поверх LTE). Технология VoLTE открывает новый уровень качества звонков: соединение устанавливается почти мгновенно. Голос звучит четче, что создает эффект присутствия.

На данный момент Билайн в республике является лидером по количеству населенных пунктов с эксклюзивным покрытием. При этом оператор постоянно модернизирует и улучшает сеть на территории республики: в этом году Билайн прокачал 4G в таких городах как Алдан, Покровск, Ленск, пгт. Олёкминск, Мохсоголлох, сёлах Сайылык (Кобяйский улус), Тербяс (Вилюйский улус), Оймякон, Берег-Юрдя, Хара-Тумул (Оймяконский улус), Тяня (Олёкминский улус). Кроме того, оператор увеличил покрытие на примыкающих к населённым пунктам участках федеральных автодорог Вилюй, Колыма, Лена, а также увеличил ёмкость сети на десятках улиц городского округа Якутска.