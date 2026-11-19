В пятницу и небо голубее, и люди веселее

гороскоп на 20 ноября 2026

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 20 ноября 2026: 11, 12 лунный день. Растущая Луна. После 09:00 по московскому времени нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваши амбиции и интуиция будут особенно сильны. Вы почувствуете себя независимыми, энергичными и готовыми действовать!

Даже ваши экстрасенсорные способности словно обострятся. Новые идеи и неожиданные знакомства сегодня вполне вероятны.

Будьте готовы быстро приспосабливаться к обстоятельствам, поскольку ситуация может стремительно меняться.

Внимательно следите за всем, что говорите и делаете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете ощущать легкое беспокойство, но оно будет скорее приятным и волнующим.

Тайная информация или события, происходящие за кулисами, способны вас удивить.

Между тем внимательно следите за своими деньгами и личными вещами, поскольку неожиданные обстоятельства могут повлиять на ваше имущество.

(Ведь вам совершенно ни к чему потери из-за кражи или повреждения вещей.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вас ожидает интересный день, и это замечательно, ведь скуку вы терпеть не можете!

Возможно, друг или участник какой-либо группы преподнесет вам сюрприз?

Во время разговора с кем-нибудь вы можете неожиданно найти новый подход к будущему проекту или по-новому взглянуть на собственные цели.

Это будет продуктивный день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Имейте в виду, что сегодня вы на виду, а это означает, что окружающие замечают вас чаще обычного.

К счастью, они воспринимают вас как независимого, сильного и надежного человека.

Тем не менее обязательно найдите время для встреч с друзьями, спортивных мероприятий и веселых занятий с детьми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня возможны изменения планов, связанных с путешествиями.

Кроме того, вас могут удивить новости, касающиеся политики, религии или расовых вопросов.

Старайтесь избегать острых тем, поскольку они способны вызвать эмоциональные вспышки.

Прислушайтесь к тому, что обсуждают члены вашей семьи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня внимательно следите за банковскими операциями, а также вопросами, связанными с совместным имуществом, налогами и долгами, поскольку необычные обстоятельства могут повлиять на ваши активы.

С положительной стороны, вы можете неожиданно получить подарки или другие приятные сюрпризы!

(Но не исключено, что придется и по каким-то счетам расплатиться.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня партнерские отношения и близкая дружба могут преподнести вам сюрпризы.

Возможно, кто-то будет особенно настойчиво высказывать свои требования или пожелания?

Или вы сами почувствуете более сильное, чем обычно, чувство долга перед другим человеком?

Постарайтесь внимательно выслушать собеседника, чтобы действительно понять, что он хочет вам сказать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня привычный рабочий распорядок может нарушиться из-за эмоциональных вспышек или чьего-то внезапного решения высказать всю правду без прикрас.

(Возможно, этим человеком окажетесь вы сами.)

Проявляйте уважение к старшим коллегам и сотрудникам, которым может понадобиться ваше внимание.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родителям сегодня следует проявлять особую бдительность, поскольку для детей существует несколько повышенный риск случайных происшествий.

По какой-то причине дети также могут потребовать от вас больше ответственности и внимания, чем обычно.

Между тем день обещает быть энергичным и жизнерадостным!

Не исключена неожиданная возможность встретиться с друзьями, пообщаться или посетить спортивное мероприятие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня дома может сломаться небольшой бытовой прибор или что-нибудь случайно разобьется.

А может быть, на пороге неожиданно появится гость?

Вероятен разговор со старшим членом семьи.

Между тем сегодня у вас будет много возможностей для общения с молодыми людьми.

Проявите инициативу и насладитесь приятной компанией!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас будет много интеллектуальной энергии, поэтому в голову начнут приходить оригинальные и остроумные идеи.

Будьте внимательны, поскольку ваши повседневные планы могут неожиданно измениться.

(Более того, следите за всем, что говорите и делаете, поскольку для вас сегодня несколько повышен риск случайных происшествий.)

Разговоры с начальством и другими влиятельными людьми пройдут успешно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете увидеть новые способы заработать деньги или увеличить существующие доходы.

Однако неожиданные обстоятельства также способны повлиять на ваши активы, имущество и финансовое положение, поэтому будьте внимательны.

Защитите принадлежащие вам вещи от потери, кражи или повреждения.

Возможно, вы найдете способ что-нибудь отремонтировать или улучшить?

Если у вас сегодня день рождения

Актёр Михаил Ульянов (1927–2007) и актёр Алексей Баталов (1928–2017) родились в этот день. Вы активны, прогрессивны, влиятельны и проницательны. Ваши цели являются важной частью вашей личности. В предстоящем году вас ожидают захватывающие перемены и большая личная свобода. Сохраняйте гибкость. Откажитесь от всего, что мешает вашему развитию. Ищите новые возможности и будьте готовы действовать быстро.

Приготовьтесь путешествовать и расширять свои горизонты!

Другие гороскопы

Еженедельный гороскоп с 15 по 22 ноября 2026 года

Ежедневный гороскоп на среду 18 ноября 2026 год

Ежедневный гороскоп на четверг 19 ноября 2026 года