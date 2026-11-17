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гороскоп на 18 ноября 2026

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 18 ноября 2026: 9, 10 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете чувствовать некоторое беспокойство и внутреннее напряжение. Тем не менее это хороший день для обсуждения совместного имущества, наследства и вопросов, связанных с общей собственностью.

Будьте осторожны и не переусердствуйте, особенно когда речь идет о развлечениях, встречах с друзьями или занятиях с детьми.

Убедитесь, что ваши идеи и предложения действительно можно воплотить в жизнь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня внимательно следите за своими деньгами и личными вещами, поскольку на них могут повлиять неожиданные обстоятельства. (Кто зевает, тот теряет!)

Между тем разговоры с партнерами, супругами и близкими друзьями будут проходить разумно и конструктивно.

Возможно, вам стоит пересмотреть масштабные планы, связанные с домом и семьей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня в отношениях с влиятельными людьми, включая родителей, начальство и представителей полиции, может присутствовать элемент непредсказуемости и даже бунтарства.

Не делайте ничего, о чем впоследствии можете пожалеть, особенно потому, что сегодня легко чрезмерно увлечься грандиозными идеями.

Помните, что далеко не все обязаны разделять вашу точку зрения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня дважды проверяйте все детали, связанные с поездками. Это касается как ваших собственных путешествий, так и встреч с людьми, которые приезжают или уезжают, поскольку планы могут неожиданно измениться.

Кроме того, это классический день, когда легко потратить слишком много денег на развлечения, общение и подарки детям.

Будьте реалистичны!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас будет много энергии и желания двигаться вперед. Именно поэтому вы можете взвалить на себя больше, чем способны выполнить.

Безусловно, вы настроены щедро, но остерегайтесь чрезмерной расточительности.

Также постарайтесь не проявлять излишней самоуверенности и не считать собственную точку зрения единственно правильной.

Внимательно проверяйте банковские операции и финансовые вопросы — там могут обнаружиться сюрпризы. (Что-о-о?)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня разговоры с супругами, партнерами и близкими друзьями будут проходить легко и непринужденно. Отчасти это связано с тем, что вы уверены в своих идеях и ожиданиях.

Однако обязательно убедитесь, что влиятельные люди, включая начальство и родителей, поддерживают ваши планы.

Не рискуйте без необходимости.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня доверяйте своим идеям, связанным с заработком денег, даже если в глубине души понимаете, что они могут быть немного чересчур оптимистичными.

Тем не менее мыслить масштабно полезно. Это помогает увидеть общую картину и сформировать интересную концепцию.

А затем можно скорректировать первоначальный замысел, чтобы сделать его осуществимым и реалистичным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам очень захочется общаться с окружающими, поскольку у вас появятся идеи, которыми вы захотите поделиться.

В частности, это прекрасный день для обучения детей.

Также сегодня замечательное время, чтобы проявить свои творческие способности.

Кроме того, вам понравится общаться с другими людьми и обмениваться мнениями, дополняя идеи друг друга.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня семейные разговоры будут проходить успешно. Возможно, они будут касаться младших членов семьи или ремонта дома.

Однако что-то неожиданное может нарушить привычный домашний распорядок.

Например, может сломаться небольшой бытовой прибор или что-нибудь случайно разобьется.

Будьте начеку!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня для вас несколько повышен риск случайных происшествий, поэтому внимательно следите за всем, что говорите и делаете.

Тем не менее у вас появятся хорошие идеи, благодаря которым разговоры с людьми из повседневного окружения, братьями, сестрами и родственниками будут интересными и продуктивными.

Убедитесь, что ваши ожидания реалистичны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня хороший день для разговоров с начальством, родителями и влиятельными людьми, особенно если речь идет о финансовых вопросах или принадлежащем вам имуществе.

Вы будете склонны проявлять щедрость в отношениях с окружающими.

Родителям следует внимательно присматривать за детьми, чтобы избежать несчастных случаев.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, вступая в напряженное взаимодействие с Ураном, но при этом образуя прекрасный аспект с Меркурием.

Хотя вы можете чувствовать беспокойство, вам очень захочется поделиться с кем-нибудь своими идеями.

Планы будущих путешествий могут показаться особенно увлекательными. То же самое касается ваших замыслов, связанных с издательским делом, высшим образованием, медициной и юриспруденцией.

Попробуйте поделиться своими предложениями и посмотреть, как на них отреагируют окружающие!

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечает певец Михаил Муромов (1950) и писательница Маргарет Этвуд (1939).

Вы обладаете чувством юмора, доброжелательностью и превосходной интуицией. Вы способны быть новатором в самых разных областях, включая науку и технологии.

Сейчас настало время позаботиться о счастье и красоте, которые живут внутри вас.

Ослабьте внутреннюю защиту и позвольте себе немного расслабиться.

Веселитесь и наслаждайтесь жизнью, но не забывайте о своих целях.

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