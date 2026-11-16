Ежедневный гороскоп на вторник 17 ноября 2026 года

Во вторник уже понятно, что неделя не приснилась

гороскоп на вторник 17 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 17 ноября 2026: 8, 9 лунный день. Первая четверть. С 17:00 17 ноября до 01:00 18 ноября по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива), а также принятия важных решений. После этого Луна перейдет из Водолея в знак Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня действуйте осторожно, особенно в отношениях с детьми и романтическими партнерами. Дружеские связи также могут подвергнуться испытанию, как и отношения с группами, клубами и организациями.

Даже спортивные мероприятия и события в мире искусства могут стать причиной разногласий между людьми. (Вот так дела!)

Терпение — ваш лучший союзник сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня неподходящий день для того, чтобы просить разрешения или одобрения у начальства и других влиятельных людей. Скорее всего, в ответ вы услышите что-нибудь вроде: «Отстаньте от меня!»

Держитесь подальше от руководителя, чтобы избежать споров и последующих сожалений.

Кроме того, друг или участник какой-либо группы может застать вас врасплох неожиданным поступком.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня старайтесь обходить стороной спорные темы, такие как политика, религия и расовые вопросы, поскольку некоторые люди буквально ищут повод для ссоры.

Кроме того, отношения с родителями, начальством, влиятельными персонами и представителями власти будут непредсказуемыми.

Не стоит рассчитывать на их поддержку.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня споры о наследстве, совместном имуществе, долгах и любых общих финансовых обязательствах могут принять неприятный оборот.

Найдите минутку, чтобы выслушать собеседника и тем самым продемонстрировать свое уважение.

Иногда человеку просто хочется, чтобы его услышали, не так ли?

Планы путешествий могут быть отложены или вовсе отменены.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня отношения с супругами, партнерами и близкими друзьями будут довольно напряженными.

(Возможно, кто-то раздражен вашим поведением. Или, наоборот, вас раздражает кто-то другой.)

Кроме того, могут возникнуть разногласия по финансовым вопросам, особенно если речь идет о том, кто кому и сколько должен.

Предсказать поведение друзей сегодня будет непросто.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня старайтесь избегать конфликтов с коллегами.

Более того, будьте готовы к тому, что супруги, партнеры или близкие друзья могут преподнести неожиданный сюрприз или сделать нечто такое, чего вы совершенно не ожидали.

К счастью, сегодня вы прекрасно умеете ясно выражать свои мысли и отстаивать собственную позицию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня привычный рабочий распорядок может нарушиться из-за поломок оборудования, нехватки сотрудников, задержек поставок или небольших происшествий.

Не торопитесь и внимательно следите за всем, что говорите и делаете.

Проявляйте особое терпение в отношениях с романтическими партнерами и детьми — именно в этих сферах сегодня возможны эмоциональные вспышки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родителям сегодня следует уделить детям повышенное внимание, чтобы избежать несчастных случаев, поскольку для них этот день связан с повышенным риском происшествий.

Всегда знайте, где находятся ваши дети, особенно если речь идет о малышах.

Кроме того, сделайте все возможное, чтобы сохранить мир в семье, ведь сегодня все немного раздражительны и обидчивы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня привычный домашний распорядок может неожиданно нарушиться.

Возможно, сломается небольшой бытовой прибор или что-нибудь случайно разобьется.

Не исключено, что в дверь постучит неожиданный гость.

Это классический день для споров из-за совершенно незначительных вещей, которые, тем не менее, способны ужасно раздражать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня внимательно следите за всем, что говорите и делаете, поскольку для вашего знака повышен риск случайных происшествий.

Думайте, прежде чем говорить.

Избегайте споров о деньгах и имуществе, которые вполне могут возникнуть.

К счастью, вы производите прекрасное впечатление на начальство и других влиятельных людей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В начале дня Луна находится в вашем знаке в оппозиции к огненному Марсу, что может спровоцировать ссоры, поскольку кто-то будет вас раздражать.

Следите за своими деньгами и личными вещами, чтобы уберечь их от потери, кражи или повреждения.

Непростой день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

После того как Луна перейдет в ваш знак, она вступит в напряженное взаимодействие с непредсказуемым Ураном.

Из-за этого вы можете делать поспешные выводы или действовать слишком необдуманно.

Возможно, обязанности и ответственность будут вызывать у вас раздражение, поскольку вам захочется свободы и возможности заниматься исключительно собственными делами.

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечает фигуристка Марина Черкасова (1964) и актриса Ксения Трейстер (2001).

Вы обладаете сильным чувством справедливости. Вы рациональны, проницательны, независимы и любите свободу.

Предстоящий год пройдет в более спокойном темпе.

Найдите время для восстановления сил и энергии. Старайтесь окружать себя добрыми, отзывчивыми и надежными людьми, которые готовы поддержать вас.

Сосредоточьтесь на собственных потребностях и на том, что приносит вам счастье.

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