Ежедневный гороскоп на вторник 17 ноября 2026 года
Предупреждение о Луне
Гороскоп на 17 ноября 2026: 8, 9 лунный день. Первая четверть. С 17:00 17 ноября до 01:00 18 ноября по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива), а также принятия важных решений. После этого Луна перейдет из Водолея в знак Рыб.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня действуйте осторожно, особенно в отношениях с детьми и романтическими партнерами. Дружеские связи также могут подвергнуться испытанию, как и отношения с группами, клубами и организациями.
Даже спортивные мероприятия и события в мире искусства могут стать причиной разногласий между людьми. (Вот так дела!)
Терпение — ваш лучший союзник сегодня.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня неподходящий день для того, чтобы просить разрешения или одобрения у начальства и других влиятельных людей. Скорее всего, в ответ вы услышите что-нибудь вроде: «Отстаньте от меня!»
Держитесь подальше от руководителя, чтобы избежать споров и последующих сожалений.
Кроме того, друг или участник какой-либо группы может застать вас врасплох неожиданным поступком.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня старайтесь обходить стороной спорные темы, такие как политика, религия и расовые вопросы, поскольку некоторые люди буквально ищут повод для ссоры.
Кроме того, отношения с родителями, начальством, влиятельными персонами и представителями власти будут непредсказуемыми.
Не стоит рассчитывать на их поддержку.
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня споры о наследстве, совместном имуществе, долгах и любых общих финансовых обязательствах могут принять неприятный оборот.
Найдите минутку, чтобы выслушать собеседника и тем самым продемонстрировать свое уважение.
Иногда человеку просто хочется, чтобы его услышали, не так ли?
Планы путешествий могут быть отложены или вовсе отменены.
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня отношения с супругами, партнерами и близкими друзьями будут довольно напряженными.
(Возможно, кто-то раздражен вашим поведением. Или, наоборот, вас раздражает кто-то другой.)
Кроме того, могут возникнуть разногласия по финансовым вопросам, особенно если речь идет о том, кто кому и сколько должен.
Предсказать поведение друзей сегодня будет непросто.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня старайтесь избегать конфликтов с коллегами.
Более того, будьте готовы к тому, что супруги, партнеры или близкие друзья могут преподнести неожиданный сюрприз или сделать нечто такое, чего вы совершенно не ожидали.
К счастью, сегодня вы прекрасно умеете ясно выражать свои мысли и отстаивать собственную позицию.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня привычный рабочий распорядок может нарушиться из-за поломок оборудования, нехватки сотрудников, задержек поставок или небольших происшествий.
Не торопитесь и внимательно следите за всем, что говорите и делаете.
Проявляйте особое терпение в отношениях с романтическими партнерами и детьми — именно в этих сферах сегодня возможны эмоциональные вспышки.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Родителям сегодня следует уделить детям повышенное внимание, чтобы избежать несчастных случаев, поскольку для них этот день связан с повышенным риском происшествий.
Всегда знайте, где находятся ваши дети, особенно если речь идет о малышах.
Кроме того, сделайте все возможное, чтобы сохранить мир в семье, ведь сегодня все немного раздражительны и обидчивы.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня привычный домашний распорядок может неожиданно нарушиться.
Возможно, сломается небольшой бытовой прибор или что-нибудь случайно разобьется.
Не исключено, что в дверь постучит неожиданный гость.
Это классический день для споров из-за совершенно незначительных вещей, которые, тем не менее, способны ужасно раздражать!
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня внимательно следите за всем, что говорите и делаете, поскольку для вашего знака повышен риск случайных происшествий.
Думайте, прежде чем говорить.
Избегайте споров о деньгах и имуществе, которые вполне могут возникнуть.
К счастью, вы производите прекрасное впечатление на начальство и других влиятельных людей.
Водолей (20 января — 18 февраля)
В начале дня Луна находится в вашем знаке в оппозиции к огненному Марсу, что может спровоцировать ссоры, поскольку кто-то будет вас раздражать.
Следите за своими деньгами и личными вещами, чтобы уберечь их от потери, кражи или повреждения.
Непростой день!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
После того как Луна перейдет в ваш знак, она вступит в напряженное взаимодействие с непредсказуемым Ураном.
Из-за этого вы можете делать поспешные выводы или действовать слишком необдуманно.
Возможно, обязанности и ответственность будут вызывать у вас раздражение, поскольку вам захочется свободы и возможности заниматься исключительно собственными делами.
Если у вас сегодня день рождения
Сегодня день рождения отмечает фигуристка Марина Черкасова (1964) и актриса Ксения Трейстер (2001).
Вы обладаете сильным чувством справедливости. Вы рациональны, проницательны, независимы и любите свободу.
Предстоящий год пройдет в более спокойном темпе.
Найдите время для восстановления сил и энергии. Старайтесь окружать себя добрыми, отзывчивыми и надежными людьми, которые готовы поддержать вас.
Сосредоточьтесь на собственных потребностях и на том, что приносит вам счастье.
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