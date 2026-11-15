Ежедневный гороскоп на понедельник 16 ноября 2026
Предупреждение о Луне
Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Водолее.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня прекрасный день, который подарит вам хорошее настроение! Отношения с партнерами, супругами и близкими друзьями будут теплыми и основанными на взаимопонимании.
Это исключительно удачный день для общения, посещения культурных и спортивных мероприятий, а также веселых занятий с детьми. Романтические отношения обещают быть ослепительными! Принимайте все приглашения на вечеринки!
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня общение с другом или участником какой-либо группы принесет вам радость и удовлетворение. Более того, обычная дружба может неожиданно перерасти в романтические отношения?
Между тем это идеальный день для улучшения жилищных условий и приема гостей. Что-то связанное с домом и семьей наполнит вас уверенностью и приятным волнением.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня вы произведете прекрасное впечатление на начальство, родителей и влиятельных людей, поскольку будете обладать даром красноречия, энергией, решительностью и энтузиазмом!
Это делает день особенно благоприятным для тех, кто работает в продажах, маркетинге, преподавании, актерском мастерстве и литературном творчестве. Ваши слова сегодня буквально на вес золота, а окружающие от вас в восторге!
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня вы будете буквально одержимы желанием заработать деньги, увеличить доходы или найти дополнительный источник заработка.
Возможно, вам удастся найти более высокооплачиваемую работу? Некоторые Раки могут отправиться в деловую поездку.
Не исключено и романтическое влечение к человеку, который чем-то отличается от вашего привычного окружения. Великолепный день!
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня у вас будет столько энергии, что ее хватит на десятерых! Огненный Марс соединяется с Юпитером в вашем знаке, благодаря чему вы почувствуете себя сильными, бодрыми и готовыми к активным действиям.
Это влияние повышает вашу уверенность в себе и делает более склонными к риску, в том числе в азартных играх.
Между тем окружающие находят вас невероятно обаятельными и привлекательными.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня прекрасный день для финансовых переговоров. Возможно, стоит попросить о повышении зарплаты или поискать более высокооплачиваемую работу?
Вы будете обладать сильной, хотя и внешне спокойной решимостью, которая может постепенно перерасти в настоящий энтузиазм.
Не стесняйтесь делиться своими идеями с окружающими.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Принимайте любые приглашения встретиться с друзьями, пообщаться с коллективом или принять участие в деятельности различных организаций!
Сегодня вы очаруете окружающих своей грацией, обаянием и приятными манерами.
Особенно привлекательными покажутся спортивные мероприятия, активный отдых и ситуации, в которых присутствует дух соревнования.
Кроме того, вас ожидает отличный день на работе!
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня вы будете уверены в себе, полны сил и желания общаться с окружающими.
Это фантастический день для встреч с друзьями, развлечений с детьми и романтического общения, поскольку все будут рады вас видеть!
Между тем ваши амбиции и энтузиазм заставят окружающих обратить на вас внимание.
Удачный день!
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня вам особенно захочется путешествовать или строить планы будущих поездок.
(А самые удачливые Стрельцы, возможно, уже отдыхают на белоснежных пляжах, наслаждаясь коктейлями с маленькими бумажными зонтиками.)
Кроме того, сегодня могут открыться замечательные возможности в издательском деле, высшем образовании, медицине и юриспруденции.
Отношения с друзьями будут теплыми и наполненными искренней привязанностью.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы произведете отличное впечатление на родителей, начальство и влиятельных людей.
Это поможет вам успешно провести финансовые переговоры и урегулировать разногласия, связанные с наследством, совместным имуществом, налогами, долгами и страховыми выплатами.
Сегодня вы в своей стихии!
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня окружающие восхищаются вами, поэтому вам будет легко представить свои идеи и убедительно изложить свою позицию, особенно перед руководством и влиятельными людьми.
Вас привлекают путешествия.
Люди будут внимательно прислушиваться к вашим предложениям, связанным с медициной и юриспруденцией.
Общение с окружающими окажется необычайно энергичным и воодушевляющим!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня у вас будет огромное количество энергии для работы и выполнения самых разных задач.
Возможны деловые поездки. Финансовые переговоры пройдут успешно.
Кроме того, вы можете получить подарки, приятные сюрпризы и помощь от окружающих.
Это также прекрасный день для использования возможностей в сфере высшего образования, медицины, юриспруденции, издательского дела и средств массовой информации.
Сегодня вы блистаете!
Если у вас сегодня день рождения
Сегодня день рождения отмечает певец Александр Малинин (1958) и певец Игорь Корнелюк (1962).
Вы харизматичны, обладаете сильной волей и любознательностью. Вам свойственно глубокое стремление понять, как устроен окружающий мир.
Сейчас для вас наступает время новых начинаний, приключений и значительных перемен.
Будьте внимательны к открывающимся возможностям и готовы действовать. То, что вы сделаете сейчас, принесет вам большую пользу в будущем.
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