Наш постоянный автор и театральный обозреватель Елена Степанова представляет эксклюзивное интервью с человеком, от мастерства которого напрямую зависит легкость шага артистов на большой сцене.

«ДУША БАЛЕТА — В НОГАХ»: АНДРЕЙ КИБАНОВ О ПУАНТАХ, МОРОЗАХ И ОСОБОМ ДУХЕ ЯКУТСКОГО ТЕАТРА

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‎В Якутск, специально познакомиться с Театром оперы и балета и увидеть наших замечательных танцовщиков прилетел Андрей Кибанов — человек, который в прямом смысле слова профессионально «обувает» половину балетной страны.

‎Он — основатель фабрики балетной обуви «Кибанов» и владелец сети магазинов «Сцена». Благодаря ему наши балерины и танцовщики вышли на сцену в новеньких пуантах и балетных туфлях, и танцевали в них уже балеты Юрия Григоровича. Как никто другой Андрей Валентинович знает, как быстро снашивается обувь для танцев. Стирается буквально до дыр!

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‎— Вашу замечательную обувь, Андрей Валентинович, наши артисты уже попробовали на балетах «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Спартак», операх «Риголетто» и теперь вот «Аида», и остались весьма довольны. А когда и, главное, как вы поняли, что обувь — это самое больное место в балете?

— Я из очень хорошей самодеятельности. Мы с нашим коллективом «Солнечная радуга» много ездили и славно выступали. Сам я лауреат двух всемирных фестивалей — фестиваля молодёжи и студентов в Гаване и на Олимпиаде-80 в Москве.

‎Но никогда нам не хватало обуви!

‎К тому же, жена моя — балерина, она танцевала в Пермском балете.

‎— Ах вот как! Теперь понятно, почему ваша обувь такая легкая и удобная! А скажите, вот сейчас вы побывали на репетиции оперы «Аиды» и видели наших танцовщиков…

— Да, мне интересно всё, что на ногах!

‎Что я могу сказать? Будем дальше сотрудничать!

‎— Что ещё привлекло ваше внимание?

‎— Я посмотрел ваш репертуар и хочу заметить: очень здорово, что у вас сохраняется баланс оперных спектаклей и балета. Это редкость и большая ценность.

‎— Как вам показался наш театр? Вы же у нас впервые?

‎— Да, впервые, и мне очень понравился ваш театр! У вас всё хорошо и вам повезло!

‎— В чем же везение?

‎— В том, что у вас все — и руководство, и артисты, и зрители, — все свои. И все вместе развивают своё искусство, болеют за него душой.

— Как точно подмечено! А как вам наш морозец?

‎— Да у нас тоже бывает. Редко, правда. За морозами я обычно езжу в Ханты-Мансийск. Теперь ещё и к вам буду заглядывать — приглашайте!

— А кто ваши потребители?

‎— Практически все европейские театры оперы и балета. И я с удовольствием это поддерживаю, и

‎ с вашими лидерами хорошо знаком, встречаюсь с ними на презентациях, на вручениях приза «Душа танца», учрежденного журналом «Балет», на фестивалях и конкурсах.

— Вы имеете в виду главного балетмейстера Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) Екатерину Тайшину?

‎— Да, а также директора Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских школы Дарию Дмитриеву.

— Видели ли вы наш балет «Сияющий камень»?

‎— К сожалению, нет. Но знаю, что три «Золотые маски» из семи номинаций вы получили, а сегодня их увидел в витрине театра воочию! Поздравляю ваш театр! Это ваша гордость, и я в полной мере её разделяю.

— А кроме того, нашу балетную труппу после «Золотой маски» сразу же пригласили в Челябинск — открыть Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой».

‎— Между прочим, проводит его моя приятельница — народная артистка России Татьяна Предеина, ученица Екатерины Максимовой. У меня много в балетном мире друзей, с которыми мы тесно сотрудничаем. И, кстати, мы тоже за исполнительское мастерство учредили собственные специальные премии. Ваши танцовщики приезжают к нам в Пермь на «Арабеск» — я там вручаю приз, на «Надежду» — это Открытый общероссийский детский балетный конкурс, а проводит его Пермское государственное хореографическое училище, с руководителем которого Дарьей Сосниной дружит руководитель вашей балетной школы Дария Дмитриева. Так что все в нашем мире связано самым тесным образом!

— С какими впечатлениями вы уезжаете? — Мне Якутия очень понравилась. Я не премину к вам приехать еще и еще. Вам есть, чем гордиться и что показать: в отличие от средней полосы у вас так много чего-то особенного, своего собственного, чего нет у других. У вас это в единственном экземпляре, тем и уникально. И я желаю вам дальнейших успехов, а нам доброго сотрудничества.

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‎Остается добавить, что визит Андрея Кибанова стал не просто знакомством с театром — он закрепил важное партнёрство, в котором соединяются мастерство и доверие.В завершение встречи директор ГТОиБ имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона Владислав Лёвочкин вручил Андрею Кибанову Благодарственное письмо Министерства культуры и духовного развития РС(Я) за плодотворное сотрудничество. Это не просто знак признательности, а символ того, как много значит в балете каждая деталь — и каждый человек, который её создаёт. Пусть эта связь будет долгой, а каждый новый спектакль — поводом для новых встреч.