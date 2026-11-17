В Якутии увидела свет новая книга «Алампа «Үрүҥ туллуга»», посвященная яркой и трагической судьбе Евдокии Константиновны Яковлевой (Гоголевой), супруги и главной музы основоположника якутской литературы Анемподиста Софронова — Алампа. Издание приурочено сразу к двум юбилейным датам: 140-летию со дня рождения великого поэта и драматурга и 135-летию его возлюбленной.

Автором труда выступила Валентина Григорьевна Семенова, доктор филологических наук, заведующая кафедрой якутской литературы СВФУ им. М. К. Аммосова, член Союза писателей РС(Я) и заслуженный работник культуры республики.

Валентина Семенова по праву считается ведущим исследователем жизни и творчества Анемподиста Софронова. Изучению его наследия она посвятила десятилетия научной работы: защитила кандидатскую (1999) и докторскую (2019) диссертации о личности и творчестве классика, выступила составителем четырехтомного «Полного собрания сочинений» Алампа, написала монографию «Алампа. Личность писателя в истории народа» и подготовила сборник его ранее запрещенных произведений. Также литературовед недавно обнаружила уникальные архивные видеокадры 1925 года с живым Алампа.

Работа над «Алампа «Үрүҥ туллуга»» потребовала масштабного архивного поиска и встреч с современниками и родственниками героини.

Что мы знаем о взаимоотношениях Алампа и его музы-жены?

Их брак с Алампа, заключенный по большой любви в 1913 году, прошел через тяжкие жизненные испытания. После трагической потери первенца на 5 месяце беременности во время шторма на реке Лене, прямых биологических детей у пары так и не появилось. Сегодня семейную память хранят многочисленные наследники родных и двоюродных братьев и сестер классика.

Сказались и разница темпераментов поэта лирика и блистательной светской красавицы, актрисы.

А затем стали давить начавшиеся политические репрессии в отношении Алампы.

В 1927–1928 годах поэт был арестован по «делу конфедералистов», прошел через следственные тюрьмы Новосибирска и Москвы (Бутырку) и был отправлен в пятилетнюю ссылку.

Куда можно сослать из Якутии, ведь это к нам со времен царизма ссылали со всей страны? В 20-30-ые годы ХХ века неугодную национальную интеллигенцию саха силой вырывали из родной среды и ссылали в другие регионы СССР. Отсекание от корней и было наказанием для творческих людей, тоскующих по своей родине.

Вот и Алампу сначала сослали в Архангельскую губернию, а затем перевели ближе к дому, в Иркутск.

Именно в этот тяжелый период, в 1928 году, Евдокия Константиновна ушла от него к молодому, энергичному и влиятельному государственному деятелю Степану Филипповичу Гоголеву (наркому юстиции, наркому просвещения и зампреду Совнаркома ЯАССР, чью фамилию она носила до конца жизни). Алампа тяжело переживал разрыв, иной раз искал утешения в вине. Но в своих письмах из архангельской и иркутской ссылки не держал зла на любимую — лишь беспокоился о ее здоровье и продолжал посвящать ей страстные стихи. Емельян Ярославский ходатайствовал за Алампу. И прокурор Степан Гоголев, то есть новый муж его жены. Возможно, именно это сыграло против самого прокурора…

Евдокия Яковлева вдохновила поэта на создание лирических шедевров, многие из которых превратились в любимые народом песни. Так, знаменитая песня «Үрүҥ туллук эрэ мөлбөстүүр» («Лишь белая пуночка порхает») стала визитной карточкой легендарной Марины Поповой — Эдьиий Марыына и народного артиста республики Григория Петрова. А лирическое стихотворение «Абылаама» («Не очаровывай»), также посвященное Евдокии, обрело вторую жизнь и всенародную популярность в исполнении Павла Семенова (Байбал Сэмэнэп). На стихи Алампа такие как «Төрөөбүт дойду» («Родина»), «Ыччат сахаларга» («Якутской молодежи»), «Саха ырыата» («Песня саха») создано множество современных эстрадных и фолк-рок композиций. Их исполняют Лэгэнтэй, Саарын, Аскалон Павлов, Виталий Очиров, рок-группа «Чолбон» и другие.

В своей любовной лирике Алампа использовал глубокий, исконно якутский образ трепещущей «черной печени» (хара быар). В традиционной культуре саха именно печень, наряду с сердцем, считается вместилищем самых сильных, сокровенных чувств, нежности и душевного волнения:

Хаарыан доҕорбун

Хайыһан көрөөт,

Хара быарым

Хамныар дылы

Хайгыы һанаатым…

(«Оглянувшись и увидев мою ненаглядную подругу, так восхитился ею, что затрепетала моя черная печень…»)

Новая книга раскрывает Евдокию Константиновну не только как музу поэта, но и как выдающуюся самостоятельную личность.

В свое время она была звездой Саха театра. Стояла у истоков национального сценического искусства, отдала театру 49 лет жизни и первой исполнила роль Туйаарымы Куо. Евдокия Константиновна играла в одном спектакле сразу с двумя титанами якутской литературы: Алексеем Кулаковским — Өксөкүлээх Өлөксөй и самим Алампа. Народный артист СССР Дмитрий Ходулов называл ее «настоящей большой актрисой».

Помимо сцены, Евдокия Константиновна всерьез увлекалась интеллектуальными играми и стала первой чемпионкой Якутии по шахматам.

Оба ее мужа подверглись политическим репрессиям. Имя Степана Гоголева в 1930-х попало в списки «буржуазных националистов». Степан Гоголев скончался в декабре 1933 года в Москве в возрасте 37 лет от болезни сердца, находясь там на лечении и работе. Этот брак продолжался лишь 5 лет.

В 1933 году, полностью отбыв пятилетний срок, Алампа вернулся в Якутск. Сырой северный климат Архангельска, тюрьмы и тяжелая работа окончательно подорвали его здоровье — домой он приехал с открытой формой туберкулеза и спустя два года, осенью 1935-го, скончался.

А сама Евдокия Константиновна в 1938 году была уволена из театра и прошла через тюремное заключение. Больше она замуж не выходила.

Евдокия Константиновна Яковлева (Гоголева) скончалась в 1971 году в Якутске в возрасте 80 лет. Она пережила Алампу на 36 лет и до конца своих дней считала его главным человеком и настоящей любовью своей жизни.

Это то, что мы знаем о музе и жене Алампы. В новой книге автор откроет ранее не известные сведения.

Отдельные главы издания посвящены кругу общения и подругам актрисы. Книга богато иллюстрирована: читатели увидят уникальные снимки якутских модниц начала XX века, фотографии личных вещей Евдокии Константиновны, семейные кадры и архивные фото со спектаклей.

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